EXCLUSIV „Decar” de la CFR Cluj adus de Politehnica Iași!

Politehnica Iași continuă campania de achiziții și după startul sezonului 2025-2026. Al 22-lea transfer al verii este un jucător al CFR Cluj, Răzvan Mihai Aurel Gligor, care evoluează pe postul de mijlocaș central ofensiv.

Născut pe 30 septembrie 2006, la Cluj-Napoca, „decarul” de 1,75 metri a fost adus de urgență, pentru a-l dubla pe Alexandru Hrib, ale cărui evoluții în startul sezonului au fost neconvingătoare. Hrib a fost forțat pentru a acoperi regula jucătorului născut în 2005 sau mai mic pe care fiecare echipă de ligă secundă trebuie să îl folosească în acest sezon.

Gligor, cu un an mai mic, poate rezolva această problemă dacă va confirma. Noua achiziție a Politehnicii a debutat în Liga I pe 19 mai, când antrenorul CFR, Dan Petrescu, l-a utilizat pe finalul unui meci cu Rapid București, Gligor prinzând banca grupării ardelene de încă șase ori în sezonul trecut. În ceea ce privește celălalt post de „under” impus grupărilor de ligă secundă, născut în 2007 sau mai mic, Poli e mai liniștită, în condițiile în care fundașul dreapta Ștefan Opriș, împrumutat de la Universitatea Cluj-Napoca în această vară, a avut un debut promițător.

Foto: cft1907.ro

