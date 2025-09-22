EXCLUSIV Două lovituri date de Poli pe piața transferurilor. Vine un triplu campion al României și un jucător de națională, crescut de Bordeaux!

Politehnica Iași este foarte aproape de a da două lovituri pe piața transferurilor. Poli a bătut palma cu doi jucători cunoscuți, stoperul Mike Botull Cestor (FOTO STÂNGA) și mijlocașul central Bryan Alceus (FOTO DREAPTA).

Cei doi sunt așteptați azi în Iași pentru a parafa contracte cu echipa din Copou.

Un triplu campion al României în Copou

Născut pe 30 aprilie 1992 la Paris, Cestor are un CV foarte bun pentru nivelul Iașului. Fundașul care a făcut junioratul la Pisa (Italia) și Leyton (Anglia) a jucat în eșaloanele inferioare din Anglia, la Leyton Orient, Boreham Orient și Woking, și Franța, la SAS Espinal.

În 2018 a ajuns în România, la Astra Giurgiu, de unde a trecut la CFR Cluj, unde a stat trei ani, iar apoi la FC Argeș. După o experiență în Polonia, la Radomiak, Cestor s-a întors în țara noastră, la Gloria Buzău, unde a jucat până în vară.

Fost internațional de tineret al R.D. Congo, jucătorul are 116 apariții în meciurile oficiale din România, unde a cucerit trei titluri de campion, la CFR, 28 în elita Poloniei și 15 în cupele europene.

Un internațional haitian la Poli

Născut pe 1 februarie 1996, în Franța, Alceus este format de cunoscutul club francez Bordeaux. În țara natală, mijlocașul amintit a mai jucat până la nivelul Ligii a II-a, la Cozes, Stade Bordelais, Entente SSG, Chartres, Paris FC și Bastia-Borgo. În 2020 a ajuns în România, la Gaz Metan Mediaș, de unde a trecut la Zira, în Azerbaidjan. A revenit în țara noastră, la FC Argeș, de unde a plecat în Cipru, la Olympiakos Nicosia și, apoi, la Doxa Katokopias. În sezonul trecut a fost legitimat la Pyunik Erevan, în Armenia.

Alceus are 37 de selecții la naționala Haiti, 60 de meciuri în Liga I, 49 în prima ligă cipriotă, 17 în prima divizie armeană și cinci în elita azeră.

