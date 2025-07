EXCLUSIV Două transferuri bifate de ACSM Politehnica. Vin doi internaționali: unul trecut pe la Dusiburg, unul de la U Cluj

Născut pe 1 noiembrie 2001 la Mediaș, Ghindovean, foto jos, (1,84 metri) a făcut junioratul în Germania, la Kapellen și Duisburg, la ultimul club fiind cooptat la echipa de seniori în 2020. După ce a trecut la Munster în ianuarie 2022, fotbalistul a ajuns la „Craiova lui Mititelu” la începutul anului trecut.

Noul jucător al Iașului are numeroase prezențe la echipele de juniori și cea sub 20 de ani a României, 37 de meciuri în Liga a III-a germană, la Duisburg, și 27 în eșalonul patru al nemților, la Munster, unde a dat cinci goluri și cinci pase de gol.

La FC U Craiova, de unde a venit, Ghindovean a bifat 18 partide în Liga a II-a, în care a semnat două goluri și patru pase decisive.

Născut pe 6 ianuarie 2007, Opriș (foto jos), care are convocări la naționala de juniori under 17 a României, unde nu a debutat, vine, sub formă de împrumut pentru un sezon, de la Universitatea Cluj-Napoca. Juniorul ardelean a jucat un minut în Liga I, pe 11 mai 2025, într-un meci cu FCSB.

Reamintim, ACSM Politehnica Iași i-a mai adus până acum pe mijlocașii sibieni Dragoș Iancu și Alexandru Jipa și pe portughezii Ruben Silva (fundaș dreapta, venit de la Amarante, Portugalia 3) și Bruninho (extremă stângă, ultima dată la Fafe, Portugalia 3).

