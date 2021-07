EXCLUSIV Estimările ZDI: Notele cu care se va intra anul acesta la liceele din Iaşi

Ca în fiecare an, „Ziarul de Iaşi“ realizează o estimare matematică a mediilor minime cu care se va intra la cele mai bune licee din judeţ, estimare bazată pe mediile obţinute de către elevi la Evaluarea Naţională şi în cei patru ani de studiu. În toţi anii anteriori, aceste estimări, cu mici excepţii, s-au dovedit a fi extrem de apropiate de cifrele reale, diferenţa fiind de doar câteva sutimi. Estimările de anul acesta arată că mediile de admitere la cele mai bune licee din Iaşi vor mai mici şi cu până la 40 sau 50 de sutimi, în general la specializările mai puţin căutate. De asemenea, chiar şi în cazul liceelor unde ultimele medii de admitere erau foarte aproape de vârful ierarhiei, mediile din acest an vor fi cu până la 20 de sutimi mai mici.