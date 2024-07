EXCLUSIV: Estimările ZdI pentru ultimele medii de admitere la colegiile ieșene. Notele vor fi mai mici față de anul trecut

Ca în fiecare an, „Ziarul de Iași” a realizat o estimare statistică a mediilor minime necesare pentru admiterea la cele mai bune licee din județ, folosind rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2024. Această estimare, bazată pe mediile obținute de elevii ieșeni înainte de rezolvarea contestațiilor, compară datele actuale cu mediile de admitere din anul precedent. De-a lungul anilor, aceste estimări s-au dovedit a fi precise, cu diferențe de doar câteva sutimi.

Pentru anul acesta, estimările indică faptul că mediile de admitere la liceele de top vor fi cu aproximativ 15 sutimi mai mici decât anul trecut. Pe măsură ce coborâm în clasament, scăderea mediilor de admitere variază între 17 și 30 de sutimi.

În cadrul estimărilor nu am putut lua în considerare variația anuală a numărului de elevi sau participarea elevilor din alte județe la concursul de admitere. Un alt factor imposibil de cuantificat este reprezentat de preferințele elevilor, care pot pot alege anumite licee și specializări în detrimentul altora.

Reamintim că și în acest an admiterea la liceu se bazează exclusiv pe mediile de la Evaluarea Națională, fără a lua în considerare media anilor de studiu. În trecut, când media anilor de studiu era inclusă în calculul mediei de admitere, unii elevi cu note mai mici la examen erau avantajați, în timp ce, de cele mai multe ori, cei cu medii bune la Evaluarea Națională erau dezavantajați.

Colegiul Național „Emil Racoviţă”

Planul de școlarizare propus de Colegiul Național „Emil Racoviță” pentru anul școlar următor este la fel. Vor fi două clase (52 locuri) pentru specializarea Matematică-informatică, iar ultima medie de admitere de anul trecut a fost 9,60. Potrivit estimărilor matematice realizate de „Ziarul de Iași”, în acest an se va intra cu 9,42 la această specializare. Pentru specializarea Științe ale naturii vor fi tot două clase (52 locuri). Dacă anul trecut s-a intrat cu 9,60, media probabilă de admitere de acum va fi 9,42. Pe cele 26 de locuri de la Filologie (1 clasă), anul trecut s-a intrat cu media 9,25, iar ultima medie din acest an ar urma să fie 9,10.

Colegiul Național „Costache Negruzzi”

La Colegiul Național „Costache Negruzzi” sunt alocate 78 de locuri (3 clase) pentru specializarea Matematică-informatică. Ținând cont că anul trecut ultima medie de admitere la această specializare a fost 9,65, am estimat că în acest an va deveni 9,50. La Științe ale naturii, în anul 2023, pe cele 26 de locuri (1 clasă) s-a intrat cu 9,60, însă anul acesta, potrivit calculelor, ultima medie ar putea fi 9,42. Pentru specializarea Filologie va fi o clasă (26 de locuri), iar în anul anterior ultima medie a fost 9,27. Estimăm că în acest an ultima medie va fi 9,12 pentru Filologie.

Colegiul Naţional

Vor fi trei clase (78 locuri) la specializarea Matematică-informatică la Colegiul Național din Iași. Ultima medie de admitere din anul 2023 a fost 9,65, însă estimăm că în acest an va fi 9,50. Este o singură clasă (26 locuri) pentru specializarea Științe ale naturii, iar dacă anul trecut ultima medie a fost 9,70, acum va deveni 9,55. La Filologie, unde sunt 26 de locuri (1 clasă), s-a intrat și cu 9,35, însă în acest an ultima medie probabilă va fi 9,20.

Colegiul Național „Mihai Eminescu”

În anul 2023, pe cele 26 de locuri (1 clasă) alocate pentru specializarea Matematică-informatică (intensiv limba germană) s-a intrat cu 9,22, însă anul acesta am estimat că ultima medie va fi 9,05. Tot pentru specializarea Matematică-informatică va mai fi o clasă (26 locuri) de bilingv împărțită astfel: 13 locuri pentru bilingv limba engleză (ultima medie – 9,57; estimare 9,42) și 13 locuri pentru bilingv limba franceză (ultima medie – 9,42; estimare – 9,27). La specializarea Științe ale naturii, ultima medie pentru cele 26 de locuri (1 clasă) a fost 9,50, însă acum estimăm că va fi 9,35.

În cazul specializării Filologie bilingv limba engleză de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, unde sunt 26 de locuri, ultima medie din anul 2023 a fost 9,20, însă acum, potrivit calculelor noastre, va fi 9,02. Anul trecut, la specializarea Filologie bilingv limba franceză s-a intrat și cu 6,47, însă această medie a fost, cel mai probabil, o excepție, întrucât în urmă cu doi ani ultima medie de admitere la această clasă a fost 9,34. Pentru clasa de Filologie (26 locuri), estimăm că ultima medie va fi 8,92, deși în anul anterior a fost 9,10.

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”

La Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” sunt 156 de locuri, adică șase clase pentru specializarea Matematică-informatică. Ultima medie de admitere de anul trecut a fost 9,25, însă estimăm că în acest an va fi 9,10.

Estimări ale mediei de admitere cu o marjă de eroare mai mare

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

Precizăm că anul trecut erau două clase pentru specializarea Matematică-informatică și una pentru Științe ale naturii. În acest an a avut loc o schimbare și va fi o clasă pentru Matematică-informatică și două pentru Științe ale naturii, dintre care una va fi intensiv germană și cealaltă, intensiv engleză.

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Matematică-informatică – ultima medie 2023: 9,17 – estimare 9,00

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Științe ale naturii, intensiv limba germană/limba engleză – ultima medie 2023: 9,35 – estimare 9,20

0,5 clasă (13 locuri) pentru specializarea Filologie, bilingv limba germană – ultima medie 2023: 8,02 – estimare 7,80

0,5 clasă (13 locuri) pentru specializarea Filologie, bilingv limba franceză – ultima medie din anul 2023 nu apare în broșura de admitere, însă în urmă cu 2 ani media a fost 8,27

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Filologie, intensiv limba engleză – ultima medie 2023: 9,00 – estimare 8,77

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Matematică-informatică – ultima medie 2023: 9,12 – estimare 8,95

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Științe ale naturii – ultima medie 2023: 9,07 – estimare 8,90

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Filologie – ultima medie 2023: 8,70 – estimare 8,42

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Științe sociale – ultima medie 2023: 9,00 – estimare 8,77

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”

În planul de școlarizare de anul trecut erau două clase de Matematică-informatică și o clasă de Științe ale naturii, însă în oferta din acest an situația este invers.

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Matematică-informatică – ultima medie 2023: 9,05 – estimare 8,85

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Științe ale naturii – ultima medie 2023: 9,10 – estimare 8.92

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Filologie – ultima medie 2023: 8,90 – estimare 8,62

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Științe sociale – ultima medie 2023: 8,72 – estimare 8,47

Liceul Teoretic „Miron Costin”

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Matematică-informatică – ultima medie 2023: 8,95 – estimare 8,70

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Științe ale naturii – ultima medie 2023: 8,75 – estimare 8,50

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Filologie – ultima medie 2023: 8,67 – estimare 8,40

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Științe sociale – ultima medie 2023: 8,65 – estimare 8,37

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Matematică-informatică – ultima medie 2023: 8,65 – estimare 8,37

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Științe ale naturii – ultima medie 2023: 8,57 – estimare 8,27

2 clase (52 locuri) pentru specializarea Filologie – ultima medie 2023: 8,47 – estimare 8,17

1 clasă (26 locuri) pentru specializarea Științe sociale – ultima medie 2023: 8,52 – estimare 8,25

În cazul liceelor unde din două clase la o specializare rămâne una singură, media poate fi cu câteva sutimi mai sus față de estimare, iar acolo unde se fac două clase, iar anul trecut era doar una, media va fi puțin mai jos. De asemenea, după contestații e posibil sa apară modificări, dar tot de ordinul sutimilor.

Estimările prezentate sunt orientative, menționând că în anii anteriori au existat și surprize. Totuși, marja de eroare pentru specializările foarte căutate de la colegiile de elită a fost minimă. Preferințele elevilor, migrarea acestora între județe și alegerea colegiilor în funcție de proximitatea față de domiciliu sunt factori dificil de prevăzut.

