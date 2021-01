EXCLUSIV: Fabrica din Iaşi care va produce cabluri de încărcare pentru Ferrari, Tesla sau Mercedes

„Ziarul de Iaşi” publică, în exclusivitate, detalii şi imagini din cadrul unităţii de producţie Mennekes din Iaşi, singura fabrică din România a producătorului german de echipamente electrice şi electronice. În noua fabrică, amplasată în Parcul Industrial 2 Miroslava (în spate la Antibiotice SA), ce se întinde pe o suprafaţă de 10.000 mp, se vor produce cabluri de încărcare pentru vehicule electrice precum Ferrari, Tesla, Mercedes sau Volkswagen. Chiar dacă lucrările au demarat în vremuri dificile, respectiv pandemia de Covid-19, s-a lucrat nemţeşte inclusiv la ridicarea unităţii de producţie, proiectul fiind implementat în perioada estimată: 12 luni (ianuarie - decembrie 2020). Investiţia s-a ridicat la aproximativ 11 milioane de euro.

Când va începe producţia?

Se vor crea, până la sfârşitul anului 2021, circa 150 de locuri de muncă, iar în următorii doi, trei ani numărul angajaţilor va ajunge la aproape 400 de angajaţi, a precizat pentru „Ziarul de Iaşi” Ionuţ Adomniţei, managerul general al Mennekes Electric, subsidiara locală a grupului german. Producţia ar putea începe până la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an. De pe porţile fabricii din Iaşi vor ieşi, pe parcursul întregului an, peste un milion de cabluri de încărcare a maşinilor electrice şi hibrid, care se vor livra către marii producători auto. Clienţii principali vor fi Tesla, Volkswagen, Daimler, însă de cabluri „made in Romania” vor beneficia şi clienţi precum Hyundai, Ferrari sau BMW.

Aceasta este doar prima etapă a proiectului nemţilor în Miroslava. Ionuţ Adomniţei a subliniat şi faptul că, pe cei aproape 30.000 mp concesionaţi în Parcul Industrial din comuna ieşeană, compania intenţionează să extindă în următorii ani activitatea de producţie cu o nouă divizie: staţii de încărcare auto, care va contribui la dublarea numărului de angajaţi. Astfel, în maximum 3 ani, în fabrică vor lucra circa 800 de persoane. „Planificăm să începem producţia chiar luna aceasta, săptămâna în curs sau săptămâna viitoare. Avem linia de producţie deja asamblată. Avem furnizorul din Germania la noi, în fabrică, care se ocupă la momentul actual de setarea liniei. Suntem conform graficelor şi, chiar în timpul discuţiei noastre, avem cea de-a doua linie de producţie ajunsă în fabrică, pentru montaj”, ne-a declarat, ieri, Adomniţei.

Planuri de viitor: staţii de încărcare electrice pentru automobile

Mennekes este un furnizor de soluţii inteligente complete de încărcare eMobility şi unul dintre cei mai mari producători mondiali de ştechere industriale. Portofoliul companiei variază de la componente unice, cum ar fi prize de încărcare, conectori şi prize, cabluri de încărcare asamblate şi până la staţii de încărcare inteligente pentru aplicare în locuri private şi publice.

„Avem în plan ca, în următorii doi ani de zile, să creştem de la 150 de oameni pe care îi vom angaja anul acesta la 300-400 de oameni în următorii ani, iar ulterior să deschidem o nouă fabrică, similară cu aceasta. Astfel, dacă acum vom produce cabluri pentru maşinile electrice, următoarea divizie este cea pentru staţiile de încărcare auto, care ar trebui să ducă din nou la angajări, cel puţin încă 300-400 de oameni. Planificăm să avem peste un milion de cabluri în anul 2021, cu capacitatea de producţie actuală. Va creşte treptat. Vom livra în special către marii producători auto, clienţii principali vor fi Tesla, Volkswagen, Daimler, dar vom avea şi clienţi precum Ferrari, Hyundai sau BMW.

Grupul Mennekes deja colaborează cu aceşti producători auto, iar unitatea din judeţul Iaşi va fi validată, la rândul ei, pentru aceşti clienţi în următoarea perioadă. În Europa, pe lângă centrele de producţie din Germania, singurul centru al Grupului Mennekes este acesta din România, ridicat în judeţul Iaşi. Compania mai are unităţi de producţie în China. Consider că anul 2021 va fi unul provocator, dar cu rezultate bune pentru toată lumea”, a precizat managerul general al Mennekes Electric pentru „Ziarul de Iaşi”. Grupul Mennekes are mai mult de 80 de ani de experienţă, fiind considerat un pionier al electromobilităţii. Compania a dezvoltat, printre altele, ştecherul de încărcare „Tip 2” - devenit, în anul 2014, standardul pentru încărcarea vehiculelor electrice în Europa. Astăzi, Mennekes produce şi asamblează peste 15.000 de stiluri diferite de dispozitive de cablare, prize conectate, întrerupătoare de deconectare şi produse de distribuţie a energiei electrice.