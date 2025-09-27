UPDATE EXCLUSIV Imagini cu avionul arhitectului prăbușit în pădure, la Iași. A luat foc după impact

În cursul zilei de sâmbătă 27 septembrie, ora 16.59, un avion civil de mici dimensiuni model Ikarus, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în interiorul perimetrului unei unități militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic ,,Prut”, localitatea Dancu, județul Iași.

UPDATE

Surse din cadrul Poliției ne-au confirmat că a doua victimă a accidentului de aviație era un ofițer de la IPJ.

ȘTIRE INIȚIALĂ

A fost apelat numărul de urgență 112, iar la fața locului au sosit echipaje de intervenție ISU cu autospeciale de stingere, echipaje de prim-ajutor calificat și echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Cele două persoane aflate la bord au fost evacuate din unitatea militară către UPU Iași, cu arsuri și politraumatisme.

Avionul a căzut într-o zonă împădurită, în urma impactului producându-se un incendiu, asupra căruia au acționat pompierii, care au fost sprijiniți de militarii unității. Incendiul a fost stins în jurul orei 17.40.

Nu au fost afectate clădiri sau alte elemente de infrastructură ale unității militare.

