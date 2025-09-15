EXCLUSIV Mijlocaș de 1,93 metri, cu peste 100 de meciuri în prima ligă din Serbia, adus de Politehnica

Politehnica Iași continuă să întărească lotul de jucători în condițiile în care startul de sezon este mult sub așteptări.

Ultimul sosit în Copou este mijlocașul central defensiv Vladan Vidakovic. Născut pe 14 martie 1999, la Novi Sad, în Serbia, fotbalistul înalt de 1,93 metri a jucat ultima dată la FK Novi Pazar.

Format la Vojovdina Novi Sad, Vidakovic a mai fost legitimat în țara natală la Vozdovac, Radnicki Obrenovac, Hajduk 1912 și Spartak Subotica, precum și la NK Maribor (Slovenia) Dinamo Batumi (Georgia) și Yverdon Sport (Elveția). Mijlocașul are 126 apariții în prima ligă din Serbia, 12 în elita Georgiei, 8 în prima divizie slovenă și 11 în eșalonul doi al Elveției.

