EXCLUSIV – Noi detalii despre accidentul aviatic de la Iași – Chirița, prins cu picioarele sub motor. Focul s-ar fi aprins de mai multe ori

Reporterii „Ziarul de Iași” au stat de vorbă cu mai mulți cunoscuți ai victimelor.

Astfel, prieteni ai celor două persoane au povestit că avionul de mici dimensiuni s-ar fi înclinat la prăbușire pe partea pilotului Marian Jan Chirița, iar motorul ar fi căzut pe picioarele acestuia.

Pasagerul, prieten din copilărie al consilierului local, a putut să iasă din avion înainte de aprinderea combustibilului din rezervor. Soldații din unitatea militară au intervenit cu extinctoare, dar focul s-a aprins de mai multe ori din cauza scurgerilor de combustibil.

