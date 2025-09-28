EXCLUSIV – Noi detalii despre accidentul aviatic de la Iași – Chirița, prins cu picioarele sub motor. Focul s-ar fi aprins de mai multe ori
Apar noi detalii despre accidentul aviatic în urma căruia arhitectul Marian Jan Chirița a fost grav rănit.
Reporterii „Ziarul de Iași” au stat de vorbă cu mai mulți cunoscuți ai victimelor.
Astfel, prieteni ai celor două persoane au povestit că avionul de mici dimensiuni s-ar fi înclinat la prăbușire pe partea pilotului Marian Jan Chirița, iar motorul ar fi căzut pe picioarele acestuia.
Pasagerul, prieten din copilărie al consilierului local, a putut să iasă din avion înainte de aprinderea combustibilului din rezervor. Soldații din unitatea militară au intervenit cu extinctoare, dar focul s-a aprins de mai multe ori din cauza scurgerilor de combustibil.
