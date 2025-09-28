MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

EXCLUSIV – Noi detalii despre accidentul aviatic de la Iași – Chirița, prins cu picioarele sub motor. Focul s-ar fi aprins de mai multe ori

De Robert Dan DIMITRIU
duminică, 28 septembrie 2025, 13:20
1 MIN
EXCLUSIV – Noi detalii despre accidentul aviatic de la Iași – Chirița, prins cu picioarele sub motor. Focul s-ar fi aprins de mai multe ori

Apar noi detalii despre accidentul aviatic în urma căruia arhitectul Marian Jan Chirița a fost grav rănit.

Reporterii „Ziarul de Iași” au stat de vorbă cu mai mulți cunoscuți ai victimelor.

Astfel, prieteni ai celor două persoane au povestit că avionul de mici dimensiuni s-ar fi înclinat la prăbușire pe partea pilotului Marian Jan Chirița, iar motorul ar fi căzut pe picioarele acestuia.

CITESTE SI: Care este starea celor două victime ale accidentului de avion de la Iași – Lui Marian Jan Chirița i-au fost amputate picioarele

Pasagerul, prieten din copilărie al consilierului local, a putut să iasă din avion înainte de aprinderea combustibilului din rezervor. Soldații din unitatea militară au intervenit cu extinctoare, dar focul s-a aprins de mai multe ori din cauza scurgerilor de combustibil.

Etichete: accident aviatic, marian jan chirita

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network