Arte

EXCLUSIV | O nouă dramoletă în concursul pentru manager la Operă: dacă nu vin rezultatele în 3 ore, competiția poate fi viciată

De Cătălin HOPULELE
miercuri, 24 septembrie 2025, 20:23
Comisia de concurs de la Ministerul Culturii, care a evaluat proiectele de management ale celor trei candidați rămași în cursă, nu a trimis încă rezultatele acestora. Mâine deja ar putea să înceapă interviurile, dar dacă rezultatele nu ajung până la miezul nopții, desfășurarea concursului poate fi pusă sub semnul întrebării.

Conform calendarului concursului, astăzi, miercuri, 24 septembrie, candidații trebuiau să primească pe email nota de la evaluarea proiectului de management. Dacă nota trece de 7.00, automat candidatul se prezintă la proba interviului, prinsă în calendar pentru zilele de 25 și 26 septembrie.

Până la momentul publicării acestui material, niciunul dintre cei trei candidați rămași în cursă: Morel Marius Negru, Vasilica-Stoiciu Frunză și Alexandru Petrescu, nu a primit notele pe email.

Timp fizic ar fi, spun sursele consultate de ziarul nostru: și mâine dacă vin rezultatele, vineri pot fi organizate trei interviuri. Îngrijorările țin de existența jocurilor de culise.

„S-a vorbit mai mult despre anularea concursului, după respingerea candidaturii domnului Fermeșanu, decât despre asigurarea desfășurării acestuia în cele mai bune condiții. Dacă rezultatele nu vin până la miezul nopții, concursul e vulnerabil. Unul dintre candidații care va pierde poate contesta, iar legea nu e clară: chiar dacă nu a fost afectat direct, comisia poate dispune refacerea. Iar la refacere se poate înscrie oricine”, a explicat legislația unul dintre funcționarii din Ministerul Culturii, consultat de „Ziarul de Iași”.

Ministerul nu a răspuns oficial pe parcursul zilei la nicio tentativă de interpelare din partea presei.

