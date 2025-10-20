EXCLUSIV Poli Iași: rezultate catastrofale, fanii sunt foc și pară, conducerea e supărată, Tony rezistă – Cum s-a salvat portughezul încă o dată

Deși, la fel ca suporterii echipei, care au cerut insistent demisia portughezului și după eșecul de la Chiajna și duă remiza de vineri, de acasă, cu CS Dinamo București, șefii clubului din Copou sunt extrem de nemulțumiți de jocul echipei și de rezultatele înregistrate (Poli e abia pe locul 11 în Liga a II-a, cu 15 puncte acumulate în zece etape și -3 în clasamentul adevărului), Tony este menținut în continuare la cârma echipei.

Două salarii restante la Poli

Decizia a fost luată astăzi de șefii clubului ca urmare a unui context special, blocajul financiar în care se află formația care vizează promovarea în Liga I. Deși Consiliul Local Iași a aprobat susținerea lui Poli cu aproximativ 9,45 milioane de lei pentru a doua parte a anului, clubul de fotbal nu a reușit decât aspirarea unei prime tranșe din suma amintită, de circa 2,8 milioane lei.

A doua tranșă din cele trei, cea mai consistentă, de peste 6,1 milioane lei, nu a intrat încă în conturile Politehnicii din cauza unor proceduri birocratice, care nu și-au găsit rezolvarea nici azi. Drept urmare, jucătorii și angajații clubului au ajuns la două retribuții restante.

Tratative stopate cu alți antrenori

Într-un astfel de peisaj, șefii clubului ieșean nu au mai intensificat tatonările purtate cu diferiți antrenori care erau dispuși de a-l înlocui pe Tony, ce anunțase că nu-și dă demisia. Asta și pentru că tehnicienii care și-ar asuma misiunea de a încerca redresarea corabiei ieșene își doresc să preia o echipă cu jucători liniștiți din punct de vedere financiar.

Drept urmare, Poli va fi condusă de portughez și la meciul de sâmbătă, de la Reșița, cu echipa locală CSM, din etapa a XI-a. Disputa cu reșițenii va fi pregătită și printr-un meci amical, care va avea loc mâine, de la ora 12:00, în Copou, în compania CSM Pașcani.

