Primarul Iașului, urmărit penal într-un nou dosar, alături de alți 25 de foști și actuali subordonați. Răspuns oficial al DNA pentru „Ziarul de Iași”

Procurorii DNA au declanșat urmărirea penală față de 26 de suspecți în dosarul „Pensionarilor”, se arată într-un răspuns al DNA la o solicitare a „Ziarul de Iași”.

Potrivit DNA, primarul Mihai Chirica se numără printre cei 26 de suspecți. Asupra lui planează suspiciunea săvârșirii infracțiunii de „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave”, conform DNA.

Primarul Chirica se află timp de trei zile în concediu la începutul acestei săptămâni. Unele surse ne-au precizat că el ar fi fost chemat la DNA în cursul zilei de joi, 21 august.

„Ziarul de Iași” a întrebat DNA la începutul săptămânii trecute despre stadiul dosarului privind pensionările din Primăria Iași. Anterior, ZDI a anunțat în premieră valul de audieri de la DNA în acest dosar.

DNA a confirmat calitatea de suspect și în cazul fostului șef al Serviciului Resurse Umane, Emanuel Smântână, transferat la un departament al Primăriei în contextul anchetei declanșate de DNA. Smântână are aceeași acuzație precum primarul.

Alți 24 de suspecți sunt cercetați în acest dosar

„Alte 24 de persoane (consilieri în cadrul Serviciului de Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Iași sau foști funcționari publici, actualmente pensionari), pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (autorat sau complicitate). Celor 26 de suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală”, se mai arată în răspunsul DNA pentru „Ziarul de Iași”.

Lista persoanelor vizate DNA a fost prezentată în exclusivitate de „Ziarul de Iași” în cursul lunii iunie 2025.

Dosarul „Pensionarilor” a fost prezentat pe larg de „Ziarul de Iași” la finalul anului trecut: mai multor angajați care au trecut pragul pensionării li s-a prelungit raportul de muncă la Primărie, cu toate că legea ar fi interzis acest lucru. Astfel de prelungiri erau o formalitate la instituție, cel puțin până la finalul lunii noiembrie. Prejudiciul calculat de procurori se ridică la 8 milioane de lei. Între timp, în luna iunie anul curent au avut loc percheziții la sediul municipalității: procurorii DNA au ridicat mai multe documente în special de la Serviciul Resurse Umane, Informatizare și Centrul de Informare pentru Cetățeni. Mai mulți angajați au rămas inclusiv fără telefoanele mobile.

„Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Totodată, la acest moment, alte informații nu vă pot fi puse la dispoziție, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e și f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public”, se mai arată în răspunsul DNA.

