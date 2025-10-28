EXCLUSIV Profesor universitar ieșean, care predă „Etică”, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studente. Este cercetat de Comisia de Etică

Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar cunoscut la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), este cercetat de Comisia de Etică a instituției după ce o studentă a reclamat comportamente considerate nepotrivite. Totodată, între studenți se discută deschis despre numeroase incidente cu tentă sexuală, care de fapt ar fi vizat mai multe tinere. Și în 2011, „Ziarul de Iași” a scris despre acuzațiile aduse profesorului: și-ar fi umilit studenții, în special studentele.

Informații despre acuzațiile privind comportamentul nepotrivit al universitarului au intrat în posesia redacției după ce acestea au circulat în mediul online, în grupuri ale studenților. Rectorul universității, prof.dr. Gerard Jităreanu, a confirmat declanșarea unei anchete interne, după aceste acuzații.

„Este o cercetare a Comisiei de Etică. Nu s-a emis încă un raport final, urmează să fie elaborat, va ajunge și la Consiliul de Administrație și vom vedea care este verdictul. Există o reclamație, iar în baza acesteia Comisia de Etică s-a sesizat și a efectuat cercetări. Ulterior, universitatea trebuie să trimită dosarul la nivel național, pentru verificare. Se analizează, se dă un verdict, care ulterior poate fi atacat în justiție. Deocamdată, se află în această fază”, a declarat rectorul USV Iași, pentru „Ziarul de Iași”.

Prof.dr. Mihai Mareș, decanul facultății de Medicină Veterinară din cadrul instituției, a susținut că plângerea studentei vizează comportamente considerate nepotrivite în relația profesor-student.

„A fost o sesizare de la o studentă. S-a făcut o comisie de cercetare disciplinară care a constatat că faptele invocate sunt de natură etică, iar acum este cercetare la Comisia de Etică”, a menționat decanul.

Deși a fost o singură plângere depusă, în mediul online, în grupurile studenților, acuzațiile similare erau numeroase.

Profesorul își continuă activitatea până la finalizarea anchetei

Până la încheierea investigației, cadrul universitar, care predă chiar discipline precum „Etică și integritate academică”, „Etologie”, „Igienă și bunăstarea animalelor”, își desfășoară în continuare activitatea didactică.

„Probabil o să avem un răspuns de la Comisia de Etică săptămâna aceasta. Domnul profesor încă mai susține ore, până când Comisia de Etică va da un verdict, iar în baza acelui verdict rectorul va lua o hotărâre, dacă se suspendă sau nu activitatea, conform regulamentelor interne și legii învățământului”, a explicat prof. univ. dr. Mihai Mareș.

Despre universitarul acuzat și cercetat, Corneliu Gașpar, „Ziarul de Iași” a scris încă din 2011. Atunci, studenții se plângeau de faptul că profesorul era unul foarte dur și îi punea să se așeze în genunchi, ca să-l roage să treacă un examen

„Ultima oară când am fost la el la curs m-a pus să stau la colț în poziția ghiocel și să repet de multe ori să-mi fie rușine că nu am învățat. Pe niște studenți din anul șase, care nu promovau de mult timp materia dumnealui, i-a pus să stea în genunchi să implore nota de trecere. Stai și la colț, stai și în genunchi dacă vrei să intri în licență, ce să-i faci” , a declarat Loredana M., studentă în anii terminali la Facultatea de Medicină Veterinară, în 2011, pentru „Ziarul de Iași”.

„Le întreabă definiția labei, iar ele, cu toată tona de fond de ten pe ele, roșesc”

Încă de atunci existau unele semne, din relatările studenților, că glumele profesorului depășeau un cadru general al amuzamentului. Aceeași studentă povestea atunci, într-un material realizat despre profesorii cu reputația cea mai dură din sistem, că Gașpar făcea glume în special cu fetele care veneau mai „chitite la cursuri”.

„Le întreabă definiția labei, iar ele, cu toată tona de fond de ten pe ele, roșesc. Apoi le întreabă unde trebuie să pătrundă aerosolii, iar răspunsul trebuie să fie ca în cele mai intime locuri. Le mai pune câteva din astea și le-a terminat”, a mărturisit Loredana.

Profesorul Gașpar a răspuns atunci întrebărilor ZDI și a recunoscut că mai glumește cu studenții, însă a spus că nu-i umilește. „Mediul academic este mai de respirație decât mediul școlăresc. Lucrez cu niște oameni maturi, îmi permit să mai glumesc câteodată. Cât privește cu statul în genunchi, ei mă imploră, nu îi pun eu. Pentru mine primează exigența și corectitudinea. Nu îi las să copieze și probabil de aceea mă consideră exigent”, ne-a declarat atunci profesorul Gașpar.

14 ani mai târziu, reporterii „Ziarul de Iași” au încercat să ia legătura cu Corneliu Gașpar, însă până la momentul publicării acestui articol cadrul universitar nu a oferit niciun punct de vedere.

