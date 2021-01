EXCLUSIV: Soţia pacientului ars de viu la Socola - „Nu l-a auzit nimeni? Era legat“?

Familia bărbatului ars de viu în salon la Institutul „Socola“ spune că va face tot posibilul pentru a afla adevărul despre cauzele care au dus la moartea lui. Soţia lui Ionuţ Adrian Turchină, bărbatul care a ars în ajunul Crăciunului, spune că are multe întrebări cu privire la moartea acestuia. „În primul rând, am mers cu el în ambulanţă către Spitalul Socola. Era pe picioarele lui, chiar glumea cu un medic, întrebând-o dacă a tăiat porcul. Era conştient. Avea la el un pachet cu ţigări Kent, abia îl cumpărase. La ora 1 noaptea am plecat de la el. A fost pus în rezerva cinci. Era sub influenţa alcoolului, aşa este“, ne-a spus, ieri, Ariadna Turchină.

Aceasta se arată total nedumerită cu privire la moartea soţului, pe care l-a înmormântat de curând. „Cei de la spital mi-au spus în primul rând că nu l-au sedat, lucru de care nu ştiu dacă este adevărat. Au spus că i-au dat nişte vitamine şi o soluţie pentru eliminarea alcoolului din organism. Dar oare, în momentul în care a început să ardă, nu a ţipat, nu a strigat după ajutor? Nu l-a auzit nimeni? Era legat de nu a putut să se salveze? Am înţeles că între rezervele patru şi trei a fost făcută o gaură în perete. Cel care stătea în rezerva patru a spart peretele spre cel de la 3, speriat de foc şi fum. De ce nu s-a salvat şi soţul meu?“, se întreabă femeia.

Aceasta a mai spus că, din câte bănuieşte, soţul ei a avut o moarte cumplită, violentă. „Era ars aproape în totalitate… Din câte am înţeles, a ars de viu, probabil a suferit enorm. Cine i-a dat brichetă sau chibrituri? De ce nu era supravegheat de către medici? Din câte am înţeles, focul a fost observat de către o asistentă, care a alarmat-o pe doctoriţa de gardă, care se afla într-o altă parte a spitalului, în loc să sune la 112. Medicul de gardă a venit să vadă incendiul şi ea a sunat la pompieri. Adică a trecut foarte mult timp. Oare nu se incriminează prin faptul că Spitalul Socola ne-au achitat cheltuielile cu înmormântarea, deşi nu le-am cerut acest lucru?“, s-a plâns ea.

În urma morţii bărbatului, au rămas două fetiţe, dintre care una de cinci ani şi o alta de şapte. „Zilnic întreabă de tatăl lor. Le ţinem la rude, deoarece ne-am ocupat cu înmormântarea. Ce o să le spunem când vor creşte? Că l-am dus la spital ca să se facă bine, iar de acolo l-am scos mort?“, s-a plâns mama copiilor.