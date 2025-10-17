EXCLUSIV Studentul care a murit în pat noaptea, lângă logodnică: care ar fi cauza misteriosului deces? Declarații mișcătoare de la cei ce l-au cunoscut

Moarte învăluită în mister la Iași. Un tânăr de doar 22 de ani din comuna Pădureni, județul Vaslui, student în ultimul an la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” (TUIASI), a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie împreună cu logodnica sa.

Potrivit certificatului de deces, Cosmin Carp ar fi murit din cauza unui edem pulmonar acut și a insuficienței cardio-respiratorii, însă nu se știe ce a declanșat aceste afecțiuni. Edemul pulmonar este o acumulare de lichid în plămâni care împiedică oxigenul să treacă în sânge și face respirația extrem de dificilă.

Nu îl știa nimeni cu probleme de sănătate

Surse apropiate familiei spun că, înainte de tragedie, cei doi fuseseră în vizită la mama tânărului. Ulterior, s-au întors la apartamentul din Iași. Aproape de miezul nopții, acestuia i s-ar fi făcut brusc rău. Iubita sa, care observase că tânărul avea dificultăți de respirație în timp ce dormea, a fost cea care a sunat la 112 și a încercat să îl ajute, cerând chiar și ajutorul unei vecine.

Din nefericire, Cosmin Carp a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajul medical. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, tânărul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat la fața locului.

Tragedia a șocat comunitatea și apropiații tânărului, care susțin că acesta nu avea probleme medicale cunoscute, nu consuma alcool sau droguri și nu suferea de afecțiuni grave. Primarul comunei Pădureni, Temistocle Diaconu, a vorbit înduioșat despre Cosmin.

„Nu îl știam cu probleme de sănătate, cred nimeni nu îl știa. Suntem răvășiți. Era un băiat extraordinar, vesel, lucid, cu perspective. Nu se găsesc cuvinte, nu există, suntem șocați. Să mori la 22 de ani… Este foarte descurajant pentru toată lumea”, a declarat acesta pentru „Ziarul de Iași”.

Colegul său de grupă, studentul Adrian Baciu, l-a descris pe Cosmin ca fiind un tânăr „bun la suflet”, subliniind cât de apreciat și respectat era Cosmin în cercul său.

„Nici eu, nici familia lui nu știam să aibă probleme de sănătate. Era unul dintre cei mai buni și cuminți colegi, nu s-a certat cu nimeni niciodată, ajuta pe oricine și era foarte bun la suflet. Nimănui nu-i vine să creadă… Chiar era un model de urmat”, ne-a spus Adrian.

„Toate au un sfârșit nenorocit”

Cosmin era cunoscut în comunitate ca un tânăr implicat și serios, cu planuri mari de viitor. Familia sa investise deja în achiziționarea unui teren pentru atelierul auto pe care intenționa să-l deschidă după terminarea facultății. Zilele acestea urma să fie realizat branșamentul cu curent pentru viitorul service auto, domeniu de care era pasionat. Tânărul mai avea doi frați, iar părinții săi, fiind cunoscuți ca oameni muncitori, care lucrează în domeniul tâmplăriei, sunt devastați de durere.

„Voia să termine facultatea, să aibă o pregătire și să înceapă cu propriul atelier, dar iată că toate au un sfârșit nenorocit. Prea trist. Suntem alături de părinți, de ei toți, dar nu le mai alină niciun cuvânt, niciun gest, suferința lor. E groaznic. De nedescris. O asemenea tragedie… Un băiat atât de vioi, isteț, cuminte. Nu am avut niciodată vreo problemă cu el în comună”, a mai adăugat primarul.

Înmormântarea tânărului va avea loc sâmbătă, în localitatea Pădureni.

Ce poate declanșa edemul pulmonar: principalele cauze

Edemul pulmonar este o acumulare de lichid în plămâni, care împiedică oxigenul să treacă în sânge și face respirația extrem de dificilă. Motivul exact al apariției edemului în acest caz, al studentului decedat, va fi stabilit abia după ce se vor ști rezultatele analizelor medicale. Până atunci, circumstanțele morții rămân neclare. Autoritățile nu suspectează vreo moarte violentă.

Potrivit site-urilor de profil, edemul pulmonar poate fi cardiogen sau neurogen. Cea mai frecventă cauză a edemului pulmonar cardiogen este insuficiența cardiacă congestivă. Atunci când cordul stâng nu mai pompează suficient sângele către țesuturi, acesta va reflua în capilarele pulmonare. Pe măsură ce presiunea din vasele de sânge crește, lichidul este împins către aleveolele pulmonare (săculeții plini cu aer din plămâni). Insuficiența cardiacă congestivă, cauză a edemului pulmonar, poate să apară în urma unui atac de cord, în cardiomiopatie, boală cardiacă valvulară, hipertensiune arterială, aritmie, miocardită, efuziune pericardiacă (acumulare de lichid în exces la nivelul pericardului).

Edemul pulmonar noncardiogen, la rândul său, numit sau sindromul de detresă respiratorie acută (SDRA), se datorează inflamației sau lezării vaselor de sânge din plămâni. Printre cauzele declanșatoare, cele mai frecvente sunt: pneumonia, sepsisul (septicemie), traumatisme, pancreatită, afecțiuni hepatice, unele medicamente, embolia pulmonară etc.

