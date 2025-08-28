EXCLUSIV Un cunoscut monument istoric din centrul Iașului este scos la închiriere. Casa Balș-Sturdza, sediul Poștei județene, are aproape 1.000 mp suprafață

Poșta Centrală din Iași e de închiriat. Clădirea din strada Cuza Vodă nr. 3 are o suprafață de 943 de metri pătrați și se închiriază împreună cu două garaje și cu terenul din jur. Ofertele se pot depune până la sfârșitul lunii septembrie.

Casa Balş-Sturdza, așa cum este denumită clădirea monument istoric, datează din 1842 și a ajuns în proprietatea Poștei Române după al doilea Război Mondial. „Poșta Mare” din Iași nu e singura clădire pe care Compania Națională Poșta Română vrea să o folosească pentru generarea de venituri din închirieri: în luna august, în toată țara au fost scoase la închiriere 471 de spații de birouri.

Dintre toate județele țării, cele mai multe spații sunt oferite la închiriere în județele Bacău, Suceava și Vaslui (câte 28 în fiecare dintre acestea). În Iași, se caută chiriași pentru 11 spații ale poștei, dar clădirea din centrul Municipiului Iași este de departe printre cele mai atractive din țară. În același timp, spune Radu Ursanu, directorul Regionalei Poșta Română Iași, este și mai greu de întreținut, mai ales în condițiile în care compania se află încă de anul trecut într-un amplu proces de reorganizare și restructurare în vederea eficientizării costurilor. „Unde ați mai văzut firmă de curierat cu astfel de clădiri în centrul orașului?”, întreabă Radu Ursanu.

Ce spun evaluările din piață?

Clădirea Poștei din centrul Iașului e monument istoric. Poate fi însă închiriat împreună cu terenul aferent de 2.160 mp.

„Pot trimite oferte și instituții ale statului, și firme. Sigur, noi am prefera să închiriem clădirea unei instituții aparținând statului, pentru că întregul proces e mai ușor. Însă în final va câștiga cel care oferă prețul cel mai mare”, a declarat Radu Ursanu pentru Ziarul de Iași.

Potrivit evaluărilor, prețul la închiriere în zona centrală a Iașului variază între 10 – 18 euro/mp. Ceea ce înseamnă că Poșta din Iași ar putea fi închiriată cu o sumă între 31.000 euro și 55.850 euro. În lei, chiria lunară maximă după aceste evaluări ar fi de circa 280.000 lei

Directorul Regionalei Iași al Poștei Române nu a dezvăluit și planurile privind mutarea actualelor servicii care se desfășoară în acest moment în clădirea centrală din Iași a Poștei.

Un scurt istoric al Casei Balş-Sturdza

Casa Balş-Sturdza, actualul sediu central al Poștei Române din Iași, datează din prima jumătate a secolului al XIX, de la 1842, și „a fost construită pe ruinele unei alte case importante, în care, între 1796 si 1803, a locuit marele cărturar grec, prieten al romanilor, D. Philippide”. Primul proprietar ar fi fost Iordache Balș, vistienic. „De la vistiernicul Balș, casa a trecut la Dumitrachi Sturdza, mare ban, mare logofăt și mare vornic al Moldovei”, potrivit publicației ieseanul.com.

„În Casa Sturdza s-au adunat junimiștii lui Titu Maiorescu. Între două baluri, se organizau cenacluri literare. E drept, balurile aveau loc la parter, în salonul central, iar cenaclurile, la etaj, într-o sală inaccesibilă acum publicului. „N-a ținut-o mult, pe la 1852 aici funcționând Banca Moldovei. Pe la 1902, casa a devenit Primărie. (…) Casa a redevenit bancă în 1914, aici funcționând sediul ieșean al BNR. S-a transformat în poștă după al doilea război mondial”.

În țară, clădiri și mai mari de birouri au fost oferite spre închiriere în Brașov, acolo unde suprafața de birouri a poștei centrale are 2.836 mp, iar terenul împrejmuitor încă 2.402 mp, și în Adjud (Vrancea). Cea din urmă are o suprafață de birouri de 1.130 mp și 1.370 mp de teren.

În județul Iași, clădiri ale poștei disponibile pentru închiriat în luna august mai erau în comunele Andrieșeni (31 mp), Osoi (61 mp), A.I. Cuza (52 mp), Șipote (60 mp), Strunga (95mp), Belcești (70 mp spațiu de birouri și 696 mp teren), Bălțați (58 mp), Răducăneni (24 mp), Mircești (72 mp birouri și 707 mp teren) și în Hălăucești (150 mp).

