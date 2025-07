Execuţia bugetară (2024)—Ultima ”dare de seamă”

Mai exact, conturile în cauză au fost elaborate în conformitate cu art. 58 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, pe baza raportărilor primite de la autorităţile administraţiei publice şi a celor primite de la operatorii economici subîmprumutati sau garantaţi de entități ale statului. Acum se află în procedura transparenței și urmează în timp relativ scurt aprobarea Legislativulu (https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/transparenta/EMproiectLegecontgeneralBS_10072025.pdf).

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au fost întocmite în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin Legea bugetului pe anul 2024 și au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, respectiv a bugetului FNUASS. Pe parcursul execuţiei, evoluţia indicatorilor macroeconomici a determinat adaptarea structurii, a nivelului veniturilor şi cheltuielilor bugetare la realitatea economică prin elaborarea OUG nr.113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024. Execuția bugetului de stat s-a asigurat pe structura bugetară aprobată pentru anul 2024, respectiv execuția veniturilor detaliată pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar execuţia cheltuielilor pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii. Bugetul FNUASS pe anul 2024 a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 și a fost modificat actele normative de rectificare a bugetului de stat. Contractarea datoriei publice s-a realizat în conformitate cu OUG nr. 64/2007 privind datoria publică. Veniturile bugetului de stat realizate în anul 2024 au fost în sumă de 278.145,6 milioane lei, cu 4.506,5 milioane lei sub prevederile bugetare definitive aprobate. Cheltuielile bugetului de stat realizate în anul 2024 au fost în sumă de 435.196,3 milioane lei, cu 16.659,2 milioane lei sub creditele bugetare definitive aprobate. Execuţia bugetului de stat la finele anului 2024 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 157.050,7 milioane lei, cu 12.152,7 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive. Veniturile încasate la bugetul FNUASS în anul 2024 au fost în sumă de 72.364,7 milioane lei, cu 1.628,3 milioane lei sub prevederile bugetare definitive aprobate. Cheltuielile bugetului FNUASS în anul 2024 au fost în sumă de 73.497,8 milioane lei, cu 495,2 milioane lei sub creditele bugetare definitive aprobate. Execuţia bugetului FNUASS la finele anului 2024 s-a încheiat cu un deficit de 1.133,1 milioane lei. Datoria publică a României la 31 decembrie 2024 a fost în valoare de 1.129.947,6 milioane lei, din care datoria publică guvernamentală în valoare de 1.103.900,0 milioane lei și datoria publică locală în valoare de 26.047,6milioane lei. Potrivit prevederilor art. 56, alin. (5) din Legea nr.500/2002, contul general anual de execuție a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și celelalte conturi anuale de execuție a presupus și o verificare din partea Curții de Conturi, care însă nu a ridicat probleme. Indicatorii sintetici ai execuţiei bugetului de stat se prezintă ca în Tabel 1.

Tabel 1. Indicatorii sintetici ai execuţiei bugetului de stat pe anul 2024 (milioane lei)

*Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2024 este de 1.760.118,4 milioane lei.

În esență, la data de 31 decembrie 2024, analiza execuției bugetului de stat relevă următoarele: veniturile încasate au totalizat 278.145,6 milioane lei, cu 4.506,5 milioane lei (respectiv 1,6%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive. Cheltuielile efectuate s-au ridicat la 435.196,3 milioane lei, fiind mai mici cu 16.659,2 milioane lei (adică 3,7%) față de creditele bugetare definitive aprobate. În consecință, deficitul bugetar s-a situat la 157.050,7 milioane lei, înregistrând un nivel mai redus cu 12.152,7 milioane lei (7,2%) comparativ cu estimările inițiale.

Finalmente, este important de reținut că în cazul bugetului FNUASS, persistă un dezechilibru între venituri și cheltuieli, ceea ce impune măsuri structurale pentru asigurarea sustenabilității financiare a sistemului sanitar. Nivelul datoriei publice, de peste 1.129 miliarde lei, necesită monitorizare atentă, în vederea evitării unor presiuni excesive asupra bugetului pe termen mediu și lung.

În ansamblu, datele la care ne-am referit subliniază nevoia unei consolidări a disciplinei bugetare, a reformării sistemului de venituri și cheltuieli, precum și a unei guvernanțe publice mai eficiente și mai transparente. Adică, exact conținutul ”pachetelor fiscale” pregătite acum de Executivul nostru…

