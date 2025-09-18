Expansiune accelerată. Firmele din domeniul coafurii din Iași „tund” o afacere de câteva zeci de milioane de lei. Cine sunt campionii?

În Iași, industria de înfrumusețare trece printr-o expansiune accelerată, cu afaceri care au generat peste 26 de milioane de lei în 2024, dar și cu provocări majore: profituri modeste, datorii ridicate și o rată alarmantă de închidere a firmelor. Primele cinci companii din topul județean reflectă atât ambiția antreprenorială, cât și dezechilibrele financiare ale unui sector în care cheltuielile depășesc frecvent încasările.

Coafura rezistă, dar afacerile? În județul Iași, industria de coafură și înfrumusețare a cunoscut în 2024 o evoluție spectaculoasă, dar și provocări semnificative. Potrivit topului realizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, analizat de „Ziarul de Iași”, cele mai performante 13 firme active din acest sector au generat o cifră de afaceri cumulată de 26 de milioane de lei, echivalentul a peste 5 milioane de euro. Cu toate acestea, profitul net total s-a ridicat la doar 2,2 milioane de lei, iar datoriile raportate depășesc cu mult acest prag, semnalând o presiune financiară persistentă. În topul CCI Iași nu sunt incluse afacerile tuturor firmelor din domeniu, ci doar a celor care nu au depățit un anunmit grad de îndatorare și au generat profit.

Într-un județ unde funcționează peste 650 de firme în domeniul înfrumusețării, topul celor mai performante companii scoate la iveală dinamica unui sector aflat în plină transformare. Primele cinci firme din clasament concentrează atât creșteri spectaculoase, cât și dezechilibre între rulaj, profit și datorii — ca o coafură impecabilă, dar fără fixare. Arată bine inițial, însă fără o bază financiară solidă, riscă să se destrame la primul semn de instabilitate.

Primele cinci firme din Iași: creșteri spectaculoase, dar profituri sub presiune

SCM Igiena Gr. 1 Iași ocupă primul loc, cu o cifră de afaceri de 6,2 milioane de lei, în creștere cu 1 milion față de anul anterior. Cu o istorie de peste două decenii, această societate cooperativă cu 20 de acționari și 9 administratori rămâne un pilon al pieței locale. Totuși, profitul net s-a înjumătățit, ajungând la 146.578 de lei, iar numărul angajaților a scăzut ușor, de la 145 la 141. Această discrepanță între creșterea rulajului și scăderea profitului indică o presiune pe costuri sau o eficiență operațională în declin.

Pe locul doi, L’Arte Donna Carina SRL, condusă de Adochiței Pandelea Alice Nicoleta, a înregistrat o dublare a cifrei de afaceri, ajungând la 4,4 milioane de lei. Profitul net a crescut moderat, depășind 200.000 de lei, însă compania se confruntă cu datorii de 2,4 milioane de lei, adică de peste zece ori mai mari decât profitul. Cu 29 de angajați, firma pare să fi investit masiv în extindere, dar cu riscuri financiare considerabile.

ADE Beauty SRL, aflată pe poziția a treia, a raportat o cifră de afaceri de 1,9 milioane de lei, în creștere cu 600.000 de lei față de anul anterior. Cu toate acestea, profitul net a scăzut dramatic, de la 350.000 de lei la 150.000 de lei. Datoriile au crescut ușor, dar rămân la un nivel gestionabil, de 232.000 de lei. Firma, deținută de familia Stroescu, pare să fi sacrificat profitabilitatea în favoarea creșterii volumului de activitate.

Pe locul patru, Donna Carina SRL, tot sub conducerea Adochiței Pandelea Alice Nicoleta, a avut o evoluție mixtă. Cifra de afaceri a crescut cu peste 35% față de 2023, ajungând la 2,3 milioane de lei, dar profitul net s-a prăbușit la doar 2.500 de lei. Datoriile au scăzut ușor, de la peste 1 milion la 800.000 de lei, iar numărul angajaților a crescut semnificativ, de la 23 la 34. Această firmă pare să fi absorbit o parte din expansiunea celeilalte companii a acționarului, dar cu o eficiență financiară extrem de scăzută.

Acutica SRL, pe locul cinci, a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, de la 1,4 la 1,19 milioane de lei, și o diminuare a profitului net de peste 72%. Datoriile au rămas constante, peste 1 milion de lei, iar numărul angajaților a fost de 25. Firma pare să fi intrat într-o fază de stagnare sau chiar regres, cu o marjă de profit aproape nulă.

Irina Schrotter, un brand stabil în industrie, dar cu presiune financiară

Dincolo de primele cinci poziții, merită menționate câteva performanțe notabile. Diva Elevated SRL, o firmă relativ nouă, cu un singur angajat, a generat un profit net de 833.151 de lei dintr-o cifră de afaceri de 929.851 de lei, o eficiență rar întâlnită în acest sector. Exclusiv SRL, compania fondată și deținută de creatoarea de modă Irina Schrotter, se numără printre cele mai solide prezențe din topul saloanelor de înfrumusețare din Iași. Cu o experiență de 34 de ani în domeniu, firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1,54 milioane de lei și un profit net de 318.848 de lei, obținut cu 7 angajați – un raport care reflectă o eficiență operațională remarcabilă.

Volatilitate în industria frumuseții: firme închise și datorii peste pragul de siguranță

E clar că dinamica acestui sector nu este lipsită de riscuri. Patru firme din topul microîntreprinderilor s-au închis în mai puțin de doi ani de la înființare, astfel că din cele 17 firme listate în topul general al Camerei de Comerț, patru au fost deja radiate. Acest semnal evidențiază cât de ușor se pot prăbuși afacerile din domeniu, în ciuda unui start promițător.

În ansamblu, businessul frumuseții din Iași se află într-o etapă de expansiune accelerată, dar cu provocări structurale. Creșterea cifrei de afaceri nu se reflectă întotdeauna în profit, iar nivelul ridicat al datoriilor indică o dependență de finanțare externă sau o presiune pe cash flow. Cu aproape 300 de angajați în topul firmelor active, sectorul contribuie semnificativ la ocuparea forței de muncă locale, dar are nevoie de o consolidare financiară pentru a deveni cu adevărat sustenabil.

Evidențele fiscale ne arată că această industrie, aflată la intersecția dintre servicii și lifestyle, continuă să atragă antreprenori, dar succesul pe termen lung pare să depindă mai mult de eficiența operațională decât de amploarea cifrelor brute. Așadar, înainte să ne plângem de prețul unei tunsori sau al unei manichiuri, merită să ne gândim că dincolo de oglindă și foarfecă, saloanele se confruntă cu costuri tot mai mari – de la produse profesionale la utilități și taxe. E un business care cere multă muncă, investiții constante și echilibru financiar, chiar dacă rezultatul final pare simplu: o coafură care rezistă.

