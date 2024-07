Experiment în Iași – Diferențe uriașe de temperatură în oraș. Cel mai răcoare, sub teiul lui Eminescu

„Când ne mai grăbim să tăiem sau toaletăm agresiv arbori, ar fi bine să ne amintim de observațiile lui empirice”, se subliniază pe pagina de Facebook – Codrii Iașului, care punctează concluziile experimentului:

„1. După cum ne așteptam zonele umbroase unde sunt arbori sunt și cu 29 grade mai racoare decât în zonele expuse la soare. De exemplu temperatura cea mai mică am măsurat-o în Parcul Copou, sub Teiul lui Eminescu 29.7 grade C.

⁠Din imagini mai reiese faptul că temperatura măsurată pe pavaj este cu 4.5 grade C mai mică decât temperatura măsurată pe asfalt. ⁠Putem observa faptul că arborii maturi cu o coroană bogată în special teiul menține o temperatură foarte scăzută comparativ cu alte specii (de exemplu salcâmul). Ca observație personală speciile care mențin un climat mai răcoros, teiul, fagul, arțarul, castanul. ⁠Deși în zona Rond Castel, pe asfalt am măsurat o temperatură de 59.4 grade C, la 50 m în pădure la umbră era o diferență de 25 grade C. Cu mențiunea ca este o pădure mică tânără presărată pe ici pe colo cu câțiva arbori mai bătrâni (în special cvercinee). ⁠Toate temperaturile au fost măsurate în aceeași zi pe 17.07.2024 între orele 12:30 – 14, cer senin”.

