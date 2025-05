Experiment ZDI: Incognito prin Centrele Medicale de Permanență din oraș. Trei centre, trei diagnostice total diferite pentru aceeași afecțiune

Totul a început în luna februarie, într-o zi de duminică, când ne-am prezentat la unul dintre centre acuzând o durere în gât. Am găsit un cabinet aproape gol, un personal rece și am primit o rețetă cu antibiotice fără a ni se face vreo investigație (mai multe detalii AICI). Ulterior, am repetat vizita, tot într-o duminică și tot cu aceleași simptome, pentru a vedea dacă situația se repetă.

În prezent, în județul Iași funcționează 23 de centre de permanență, patru în mediul urban și 19 cel rural. Rolul acestora este constant subliniat atât de medicii de familie, cât și de specialiștii din sistemul de urgență, care atrag atenția că aceste centre pot gestiona cazurile mai ușoare, pentru care pacienții ajung adesea să aștepte și până la 10 ore pe holurile Unităților de Primiri Urgențe.

Opinii și consultații complet diferite la fiecare dintre ele

Deși ne-am prezentat în aceeași zi, cu aceeași problemă medicală, la trei Centre de permanență, am primit opinii și consultații complet diferite de la fiecare dintre ele. Cu toate acestea, toate centrele funcționau conform programului non-stop de weekend, iar medicii erau însoțiți de asistenți.

La Centrul de Permanență din Galata, situat pe Str. Anton Crihan nr. 16, bl. D12, ap. 3, parter, medicul de gardă a discutat cu pacientul aproximativ 15 minute și i-a examinat gâtul, fără însă a considera necesară ascultarea plămânilor. Diagnosticul pus a fost de rinita, iar tratamentul recomandat a inclus administrarea antibioticului Augmentin pentru 10 zile, alături de ACC 600, Astha 15 și Decasept. De asemenea, medicul a indicat repaus la căldură și consumul de lichide calde. Locuitorii din zonă afirmă că au găsit mereu centrul deschis și că au primit ajutor pentru problemele medicale prezentate.

La Centrul de Permanență din Tătărași, situat pe Str. Han Tătar nr. 10, medicul de gardă a efectuat un consult sumar, de cel mult cinci minute, în care a examinat atât gâtul, cât și plămânii pacientului și a purtat o scurtă discuție cu acesta. La final, medicul a concluzionat că nu este vorba despre o afecțiune gravă și a considerat că un spray de gât precum Tantum Verde ar fi exagerat, recomandând doar un spray pe bază de propolis ca tratament.

La Centrul de Permanență din CUG, situat pe Șos. Nicolina nr. 115, zona Nicolina 2, medicul de gardă a realizat un consult de aproximativ șapte minute, în care a examinat atât gâtul, cât și plămânii pacientului. Acesta a subliniat că nu se impune administrarea unui antibiotic și a prescris Nurofen, Arcoxia 60 mg și apă de mare pentru igiena nazală. De asemenea, a recomandat o vizită urgentă la medicul de familie pentru obținerea unei trimiteri către un consult ORL.

Astfel, pentru aceeași problemă de sănătate, evaluată în aceeași zi, „Ziarul de Iași” a primit trei diagnostice complet diferite, fără ca vreunul dintre centre să ofere o concluzie clară privind cel mai potrivit diagnostic sau tratament pentru pacient.

Publicitate și alte recomandări video