Expertizele medicale care au schimbat mii de cariere militare la Iaşi, în pericol de a fi anulate

Acuze grave la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” din Iaşi: Corneliu Botez, fostul manager, îl acuză pe actualul manager, Aurelian Moraru, că a semnat şi parafat o serie de documente medicale fără să aibă aviz de liberă practică de la Colegiul Medicilor. Fostul manager susţine că Aurelian Moraru, care este preşedinte al Comisiei de Expertiză din spital, a semnat şi parafat mai multe decizii medico-legale, fără să fie recunoscut ca medic de Colegiul Medicilor (CM).

„Parafa respectivă este identitatea medicală a unui medic, dumnealui nu este membru al Colegiului Medicilor din România, nu apare cu nicio calitate. Am cerut un punct de vedere de la CM Iaşi, au spus că nu figurează ca membru al lor, am cerut la fel şi de la Bucureşti şi de la CM România, care ne-au spus că în registru (n.red. - Registrul Medicilor din România) sunt datele oficiale. Am verificat şi nu apare ca membru, apoi mai mulţi colegi ne-am verificat (n.red. - în registru) să vedem dacă apare că suntem membri ai Colegiului, am crezut că este o greşeală. Noi toţi apăream membrii activi, el nu apare deloc”, a explicat Corneliu Botez, fostul manager al spitalului.

A fost făcută sesizare la Parchet

Pe site-ul spitalului, www.smuis.ro, se precizează că preşedintele Comisiei de Expertiză Medico-Militară este „colonel medic Aurelian Moraru, medic primar medicină de familie, doctorand, comandant”. Corneliu Botez mai spune că documentele semnate şi parafate în această calitate sunt încadrări în grad de invaliditate, revizuiri ale gradelor, aprecieri ale capacităţii de a desfăşura activităţi, fiind vorba de peste 2.500 de astfel de expertize realizate în ultimii ani. Dacă acuzaţiile acestuia sunt întemeiate, Corneliu Botez spune că ar putea fi anulate. Comisia îşi desfăşoară activitatea în zilele de marţi şi joi şi se întruneşte şi în situaţii excepţionale.

„Toate acestea sunt documente medico-legale, la fel cum mergi pentru eliberarea unui certificat medico-legal, aşa este şi ce eliberăm noi prin această comisie. Toate au fost semnate de el în aceste condiţii, noi nu am ştiut, nu şi-a închipuit nimeni că poate să facă cineva aşa ceva. Am făcut o sesizare la Parchet”, a mai spus fostul manager. Corneliu Botez a mai precizat că descoperirea ar fi fost făcută după ce actualul manager, Aurelian Moraru, a vrut să fie şi coordonator al sectorului COVID. „A apărut un OUG care spunea care sunt specialităţile care pot trata pacienţi COVID, şi noi ştiam că nu a avut nicio activitate medicală, pentru că nu a practicat niciodată medicina, a avut doar funcţii administrative. Aşa că ne-am uitat dacă are o specialitate care îi permite, vă daţi seama ce surprinşi am fost că el nu apare nicăieri ca identitate medicală”, a completat acesta.

Orice medic are nevoie de aviz pentru a practica

Într-o biografie publică pe site-ul spitalului, Aurelian Moraru spune că a obţinut diploma de licenţă, „titlul doctor-medic la Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti, concomitent cu absolvirea Institutului Medico-Militar din Bucureşti. Este medic primar medicină de familie din septembrie 2008, înscris în programul de rezidenţiat în a doua specialitate dermatovenerologie”. În Registrul Medicilor din România, numele său nu poate fi regăsit, ceea ce înseamnă că, deşi a absolvit o facultate de profil, nu are aviz de liberă practică care să-i permită să utilizeze parafa în scopuri medicale. Reprezentanţii Colegiului Medicilor Iaşi spun că orice medic care profesează pe teritoriul României trebuie să fie membru al unui colegiu teritorial şi nu poate profesa fără să fie înregistrat. În acelaşi timp, pentru a obţine parafa, orice medic trebuie să aibă un aviz de liberă practică, iar pentru această etapă trebuie să fie mai întâi membru al Colegiului Medicilor, care eliberează acest aviz, iar ulterior să meargă cu aceste documente la Direcţia de Sănătate Publică.

„În principiu, dreptul de parafă îl obţii în baza avizului de liberă practică, însă din nefericire parafele nu se inactivează atunci când un medic nu mai are aviz. Este o lacună a legislaţiei româneşti - deşi în lege scrie că parafa se dă în conexiune cu avizul de liberă practică, nu scrie că dacă nu ai aviz trebuie să o inactivezi, sunt mulţi medici care au parafe şi poate sunt decedaţi în acest moment. Practic, odată eliberată, parafa este un cod pe care îl ai toată viaţa”, a explicat dr. Liviu Oprea, preşedintele Colegiului Medicilor Iaşi. Acesta mai spune că orice spital este obligat să ceară anual tuturor medicilor avizul de liberă practică. Actualul manager, Aurelian Moraru, a precizat că va fi emis un comunicat de presă în care să explice situaţia, însă, până la încheierea ediţiei, acesta nu a fost trimis.