Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare

Explozia unui bloc cu opt etaje, vineri dimineață, în București amintește de cea care a avariat grav blocul din Iași care a stat mult timp gol după evacuare (vezi AICI o galerie foto de atunci). În prima zi a lunii august din vara anului 2016, o bubuitură puternică s-a auzit în toată jumătatea de vest a orașului. Un bloc de patru etaje de pe strada Văscăuțeanu nr. 8 a devenit nelocuibil în urma deflagrației care s-a produs la subsol. Unul dintre locatari, care avea apartamentul la parterul blocului, coborâse în boxă și a aprins lumina. A murit și el, dar și soția, care se afla în camera situată chiar deasupra boxei. Alte 11 persoane au fost rănite. În bloc se aflau la acel moment 23 de persoane.

Mai mulţi dintre locatarii blocului C2 au spus, imediat după deflagraţie, că, în ultima perioadă, au simţit un miros de gaz în şi în preajma imobilului. Însă cei de la E.ON au explicat la acel moment că nu existau sesizări cu privire la eventuale scăpări de gaze.

Doi morți, nicio condamnare

În urma exploziei, apartamentele de la parter au fost serios avariate, însă blocul a fost evacuat în întregime pentru că și fundația, practic toată structura de rezistență, fusese afectată. Ziarul de Iași a consemnat la acea vreme că familiilor care locuiau în blocul C2 le-au fost oferite apartamente închiriate de EOn, compania de gaz. Ulterior, ele au fost despăgubite cu sume cuprinse între 75 și 85 de mii de euro de către compania distribuitoare de gaz din grupul E.ON, Delgaz Grid, care a cumpărat blocul cu aproximativ 1,25 milioane de euro.

Cercetările au concluzionat că explozia s-a produs din cauza acumulării de gaze în subsol, unde au ajuns de la o conductă stradală fisurată. Dosarul deschis pentru ucidere din culpă și distrugere a fost clasat, astfel că doar compania de gaz și-a asumat plata despăgubirilor. Delgaz Grid a vândut construcția la licitație, unui dezvoltător imobiliar, pentru mai puțin de jumătate din prețul de achiziție. Blocul a intrat în șantier de consolidare, care continuă și acum.

Publicitate și alte recomandări video