Explozie a cazurilor de COVID-19 in Bulgaria, la scurt timp dupa relaxarea restrictiilor

967 de noi imbolnaviri au fost confirmate miercuri, 3 februarie, si 36 de decese, potrivit agentiile DPA si BTA.

Aceasta tara a relaxat incepand de luni unele masuri antiepidemice, permitand redeschiderea mall-urilor si a salilor de fitness. Scolile si-au reluat de asemenea activitatea, dar cu unele restrictii.

''Masurile au fost relaxate inainte sa fi primit informatii despre numarul in crestere al noilor infectii'', explica seful directiei regionale de sanatate, Dancho Pencev.

Capitala Sofia revine in ''zona rosie'', dupa ce in ultimele 14 zile a avut mai mult de 120 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, a anuntat acest responsabil, care avertizeaza ca restrictiile ar putea fi din nou inasprite daca aceasta tendinta se mentine.

Conform restrictiilor in vigoare, restaurantele sunt inchise in Bulgaria cel putin pana pe 1 martie, cu exceptia celor din hoteluri, care pot servi numai persoanele cazate in acestea.

De la inceputul pandemiei, Bulgaria a raportat 220.547 de cazuri de COVID-19 si 9.178 de decese asociate acestei boli. In prezent 279 de pacienti sunt la ATI.