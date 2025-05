Explozie demografică în Cozmești: comuna ieșeană care a crescut cu 53% într-un singur an. „Oamenii vin încoace”

Procentual, e una dintre cele mai spectaculoase evoluții din județ, mai ales în condițiile în care alte comune, aflate mult mai aproape de oraș, au înregistrat creșteri mai modeste.

Spre comparație, Valea Lupului avea anul trecut de peste patru ori mai mulți locuitori decât Cozmeștiul (16.117), însă a crescut cu doar 8,9% până la începutul lui 2025, adăugând 1.439 de oameni în evidențe. La Miroslava, unde dezvoltarea rezidențială a devenit deja o marcă locală, ritmul a fost puțin mai alert (+9,36%), dar și acolo creșterea a fost, în valori absolute, comparabilă.

Cifrele publicate marți, 13 mai, de Institutul Național de Statistică, reflectă situația populației după domiciliu, nu după reședința efectivă. Cu alte cuvinte, INS contabilizează persoanele în funcție de adresa oficială înscrisă în actul de identitate, nu de locul unde trăiesc zi de zi.

„Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului”, precizează INS. Mai mult, „în stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu”.

Cum a crescut totuși populația Cozmeștiului, o comună aflată în extremitatea sud-estică a județului Iași, la limita cu județul Vaslui, situată la circa 20 de kilometri de granița cu Republica Moldova (Albița-Leușeni)?

„Oamenii vin încoace, își fac viză de flotant, își înmatriculează mașini pe Cozmești. Vin copii care locuiesc în Constanța la părinții din Cozmești și își fac viză de flotant, vin din străinătate. Sunt și din cei care vin de la oraș și își fac aici casă, avem și moldoveni, doar nu foarte mulți. Cetățeni din Republica Moldova sunt înregistrați în toate comunele din Iași, Cozmeștiul nu are moldoveni peste medie. Dar avem un parc mare, școală nouă, facem rețeaua de apă-canalizare. Eu sunt primar de jumătate de an, alte explicații nu am. Dar din câte știu nu există case cu mai mult de zece persoane domiciliate acolo, cu tot cu cei care locuiesc efectiv”, spune primarul din Cozmești, Mihai Habet (PNL).