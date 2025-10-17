Explozie puternică într-un bloc din Capitală. S-a activat planul roșu. Cel puțin trei morți – UPDATE

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei, scrie news.ro. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.

Explozia s-a produs la un bloc situat în zona Liceului ”Bolintineanu”.

UPDATE 4 – Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că a fost găsită încă o persoană decedată sub dărâmăturile provocate de explozia puternică din sectorul 5 al Capitalei. Numărul deceselor confirmate a ajuns la trei.

UPDATE 3 – Şeful DSU, Raed Arafat, afirmă că imobilul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care roagă locatarii să nu intre în clădire pentru că este foarte periculos. ”Aceasta este decizia experţilor, că există riscul de a se intra în bloc. Situaţia este în dinamică”, a spus Arafat.

UPDATE 2 – Conform informaţiilor de la dispeceratul SMURD, până în prezent 9 victime au fost transportate la spitalele de urgenţă din Bucureşti cu politraumă.

UPDATE 1 – ”În acest moment au fost identificate 2 persoane decedate şi alte 4 rănite. Se continuă acţiunile de căutare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenţii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături”, transmite ISU.

UPDATE – Elevii şi profesorii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” sunt evacuaţi.

Explozia s-a resimțit puternic și la clădirile din jurul blocului:

Potrivit IGSU, este vorba de o explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Pentru gestionarea situaţiei în mod eficient, la faţa locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanţe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil şi 1 autospecială CBRN.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

”Din informaţiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenţi la faţa locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat şi execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”, a transmis IGSU.

Conform unor surse, o persoană ar fi în stop cardio-respirator.

Martorii spun că în zonă se simte un miros puternic de gaze.

