EXCEPȚIONAL: Din cei 24 șefi de promoție ai colegiilor ieșene de elită unul singur vrea să studieze în afara țării / Marea majoritate, la Iași

Promoția 2024 aduce în prim-plan 8 șefi de promoție la Colegiul „Costache Negruzzi”, 5 la Colegiul „Emil Racoviță”, 4 la Colegiul „Mihai Eminescu”, 4 la Colegiul Național și 3 la Liceul de Informatică „Grigore Moisil”.

Șefii de promoție de la Colegiul „Costache Negruzzi”

Sunt 8 șefi de promoție la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, iar toți au terminat liceul cu media 10.

Catherine-Teodora Costan a absolvit clasa a XII-a B, specializarea Matematică-Informatică, cu media 10.00. Ea descrie parcursul său academic ca fiind unul dificil, dar realizabil datorită efortului constant și organizării. De-a lungul anilor de liceu, Catherine s-a concentrat pe materiile esențiale pentru Bacalaureat și admiterea la Facultatea de Medicină Generală de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iași, urmând exemplul părinților săi, ambii medici.

„Am terminat cu media 10. A fost greu. Evident că mereu a existat o competitivitate între colegii care își doreau să aibă cele mai mari note. Însă, atât timp cât am învățat constant și am menținut materia la zi, nu a fost ceva imposibil. Am încercat, de-a lungul anilor, să mă axez pe materiile la care urmează să dau Bacalaureatul, adică Matematică, Limba română și Fizică, plus materiile pentru admiterea la Facultatea de Medicină”, a precizat Catherine.

Pe lângă performanțele academice, Catherine a participat la diverse olimpiade, obținând premii la Olimpiada de Limba Engleză. Aceasta și-a dezvoltat pasiunea pentru medicină în cadrul familial, fiind încurajată și susținută de părinții săi în această direcție. „Părinții mei sunt medici, iar de mică am fost înconjurată de acest domeniu și de tot ce înseamnă. În timp, am descoperit această pasiune pe care mă vor susține și ei să o urmez”, a completat tânăra.

Andrei-Tudor Perianu, șeful de promoție al clasei a XII-a B, specializarea Matematică-Informatică, a reușit să termine liceul cu media 10.00, în ciuda provocărilor întâmpinate, mai ales în clasa a IX-a, când orele s-au desfășurat online din cauza pandemiei. Andrei a adaptat rapid stilul de învățare pentru a face față noilor condiții, depunând eforturi suplimentare pentru a înțelege și a aprofunda noțiunile predate.

„Am terminat liceul cu media 10. Sper ca și la Bacalaureat să fie o medie mare. A fost destul de dificil acest parcurs, mai ales în clasa a IX-a, pentru că am prins pandemia, iar faptul că orele erau online a presupus să muncesc mai mult acasă, să înțeleg mai bine noțiunile. De la un punct încolo m-am obișnuit cu eforturile pe care trebuia să le depun, iar totul a decurs natural. La concursuri și olimpiade nu prea am participat, am fost concentrat mai mult pe proiectele școlii, precum Science Week și World School”, a declarat Andrei.

Acesta s-a implicat activ în Science Week și World School, având rolurile de coordonator și voluntar, ceea ce i-a permis să-și dezvolte abilitățile de leadership și să cunoască oameni cu pasiuni similare. „Îmi plac disciplinele care au legătură cu știința și a fost o oportunitate să descopăr oameni la fel de pasionați ca mine, de la care pot învăța multe”, a transmis Andrei. El intenționează să urmeze Facultatea de Medicină la UMF Iași.

Roxana-Teodora Palade, absolventă a clasei a XII-a E, specializarea Științe ale Naturii, a încheiat liceul cu media 10. Ambițioasă din fire, Roxana și-a propus încă din clasa I să devină șefă de promoție, inspirată de plăcile de marmură inscripționate cu numele șefilor de promoție de la intrarea în școală.

„Nu a fost ușor, dar a venit de la sine. Am aflat că trebuie să am media 10 pentru a ajunge numele meu pe plăcile de marmură din școală și chiar mi s-a îndeplinit această mică dorință. Aceasta a fost motivația mea! Eu mereu am fost o persoană ambițioasă și mi-am dorit să fiu printre primii, însă, în același timp, am încercat să suprapun performanțele școlare cu activitățile extrașcolare, pentru a avea un plus de diversitate în programul meu”, a precizat Roxana.

Pe parcursul liceului, Roxana s-a concentrat mai mult pe activitățile extrașcolare, coordonând proiecte precum Science Week și Arts Week și organizând trupa de teatru a școlii, dar și radioul școlii. „Am încercat să îmi diversific activitățile. Doresc să dau admiterea la Facultatea de Medicină Generală și sper să fiu cea mai bună în ceea ce fac”, a completat absolventa Colegiului „Costache Negruzzi”.

Emanuela-Ioana Nechifor a absolvit clasa a XII-a B, specializarea Matematică-Informatică, cu media 10. Privind înapoi, Emanuela recunoaște provocările întâmpinate, dar și satisfacțiile obținute de-a lungul anilor de liceu. Ea a abordat fiecare materie cu seriozitate și a participat la diverse concursuri și olimpiade, obținând rezultate notabile.

„Am abordat fiecare materie cu seriozitate, iar rezultatele au fost rodul unei combinații între exercițiu, o curiozitate de a experimenta şi de a învăța mereu lucruri noi, dorința de a mă autodepăși şi de a excela. Am dezvoltat metode de studiu eficiente şi mi-am organizat programul astfel încât să îmi rămână timp şi pentru altele. Pe lângă pregătirea individuală, am avut parte de un mediu academic stimulativ, propice dezvoltării mele profesionale, dar şi personale”, a declarat Emanuela pentru „Ziarul de Iași”.

Emanuela s-a implicat în activități extrașcolare și proiecte caritabile, fiind președinte fondator al asociației Interact Iași Junimea. „Participarea la concursuri și olimpiade a fost o parte esențială a experienței mele liceale, dată fiind pasiunea mea pentru ştiințele exacte. Am participat constant la Centrele de Excelență de matematică şi de biologie, dar si la olimpiade şi concursuri naționale sau internaționale de matematică şi chimie, în urma cărora m-am bucurat de câteva rezultate notabile precum Mențiune la Olimpiada de Matematică, faza județeană, premiul «Performance with Honours» la Canadian Open Mathematics Challenge, Premiul al II-lea la Concursul Național de Chimie «Magda Petrovanu»”, a afirmat tânăra.

Ea își propune să urmeze Facultatea de Medicină din Iași, motivată de dorința de a contribui la progresul în domeniul medical și în cercetare. „Privind spre viitor, sunt entuziasmată să îmi continui educația într-un domeniu care îmbină provocarea intelectuală cu impactul social pozitiv”, a subliniat Emanuela.

Alex-Ciprian Fechet, absolvent al clasei a XII-a B, specializarea Matematică-Informatică, a terminat liceul cu media 10. El a fost mereu motivat de dorința de a-și lărgi orizonturile și de a învăța din plăcere la toate materiile. Pe lângă performanțele academice, Alex a participat la diverse concursuri și olimpiade de matematică, informatică și robotică, obținând numeroase premii.

„Nu a fost un parcurs ușor, iar Colegiul «Costache Negruzzi» este cunoscut pentru activitatea sa intensă și pentru corpul profesoral foarte bine pregătit, care dorește să formeze tineri-model pentru societatea românească și nu numai”, a spus Alex.

A participat la diferite concursuri și olimpiade de matematică, informatică, gândire algoritmică și robotică, atât individual, cât și în echipă. În urma acestora, a obținut Mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Informatică, Mențiune la concursul Bebras, Mențiune la concursul „MATE&INFO” organizat de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, calificare în semifinale și Motivate Award II cu echipa de robotică Peppers la FIRST Championship- Houston 2023.

Alex intenționează să urmeze Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnice din București, unde a fost deja acceptat. El este atras de proiectele inovatoare și de parteneriatele extinse cu firme de renume oferite de această facultate. „Am decis să continui studiile la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, unde am fost deja acceptat în urma concursului de admitere anticipată”, a transmis tânărul.

Marcel-Rareș Matei a încheiat studiile liceale cu media 10, în clasa a XII-a C, specializarea Matematică-Informatică, continuându-și performanțele din gimnaziu, unde a avut aceeași medie. Pe parcursul anilor de liceu, și-a demonstrat pasiunea pentru științele exacte, participând la numeroase concursuri și olimpiade. A obținut medalia de argint la etapa națională a Olimpiadei de Chimie și rezultate notabile la olimpiadele de Matematică, Biologie, Fizică și Lingvistică.

„Parcursul meu educațional a fost unul plin de provocări și sacrificii. Să mențin mereu cele mai înalte note a presupus o disciplină riguroasă și o determinare constantă. De multe ori, am fost nevoit să renunț temporar la hobby-uri și să reduc semnificativ ieșirile cu prietenii, prioritizând studiul și aprofundarea materiei. Totuși, aceste sacrificii nu au fost în zadar, ci au cultivat în mine o reziliență și o tenacitate care mă vor ghida pe parcursul întregii vieți”, a declarat Marcel.

Pe lângă performanțele academice, Marcel a participat la Congresul Internațional Math en Jeans și la competiții internaționale precum AMC și Canadian Competition. Pentru viitor, își propune să urmeze cursurile Facultății de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), visând, totodată, și la oportunitatea de a studia în afara țării. O altă opțiune pe care o ia în considerare pentru viitorul său este Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj.

Vlad Lepădatu a încheiat liceul cu media 10, la profilul Științe ale Naturii, combinând munca asiduă cu o mare pasiune pentru cunoaștere. Echilibrul între studiu și activitățile extracurriculare a fost esențial pentru el, implicându-se activ în Consiliul Școlar Elevilor și Consiliul Județean al Elevilor, coordonând evenimente precum Science Week și diverse proiecte caritabile.

„Pentru mine, echilibrul dintre studiu și activitățile extracurriculare a fost esențial. Implicarea în diverse proiecte și evenimente este la fel de importantă ca performanța academică. Am reușit să îmbin cu succes activitățile academice cu cele extracurriculare, ceea ce mi-a oferit o perspectivă mai largă asupra lumii și m-a ajutat să dezvolt abilități esențiale precum leadershipul, managementul timpului și munca în echipă”, a transmis Vlad.

Acesta a obținut premii la concursuri și olimpiade în diverse domenii, printre care matematică aplicată, geografie și religie. Dintre acestea, amintim Premiul al II-lea la etapa județeană a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, Premiul al III-lea la etapa regională a celei de-a XV-a ediții a Concursului Național de Geografie „GEOmondIS”, Premiul al III-lea la Olimpiada Națională de Religie, etapa județeană, și Premiul al III-lea la Concursul Județean „ARS longa”.

„Mai departe, îmi doresc să urmez Facultatea de Medicină. Consider că această cale îmi va permite să îmbin cunoștințele dobândite în timpul liceului cu dorința de a contribui activ la bunăstarea comunității. Medicina este un domeniu care mă fascinează și în care îmi doresc să fac o diferență reală. Intenționez să îmi continui studiile universitare în Franța, un loc care mi-a oferit deja oportunități valoroase de învățare și dezvoltare personală, fiind născut acolo. Am fost admis la mai multe facultăți de renume din Franța și, în acest moment, aștept cu nerăbdare răspunsul de la Universitatea Sorbonna”, a completat Vlad.

Ioana-Daria Grigoraș a absolvit liceul cu media 10, la profilul Științe ale Naturii, fiind mereu o fire curioasă și pasionată de cunoaștere. A obținut numeroase premii la concursuri și olimpiade județene și naționale, axându-se pe fizică și matematică, dar având și tangențe cu olimpiadele de engleză și chimie.

„Mereu am fost o fire curioasă, mi-a plăcut să cunosc cât mai multe lucruri, astfel încât învățatul și notele mari au venit de la sine. În viitor, vreau să urmez cursurile la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași, unde sunt admisă deja pe loc de olimpic”, a spus Ioana.

Ioana plănuiește să urmeze și cursurile Facultății de Fizică din Iași, unde este deja admisă pe loc de olimpic. Își dorește să îmbine cunoștințele dobândite, pentru a deveni atât programator, cât și profesor universitar. Aspiră la o carieră în cercetare, unde să poată aplica și dezvolta cunoștințele sale în domeniile care o pasionează.

Șefii de promoție de la Colegiul „Emil Racoviță”

La Colegiul Național „Emil Racoviță”, anul 2024 a venit cu un număr record de șefi de promoție. Sunt 5 șefi de promoție, iar toți au terminat liceul cu media 10.

Gabriel Turbincă a absolvit Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași cu media 10 și este pasionat de matematică și informatică. Încă din copilărie, tatăl său l-a introdus în lumea concursurilor, ceea ce l-a motivat să exceleze. Pe parcursul liceului, a participat la numeroase olimpiade, obținând Premiul al II-lea și Medalie de aur în clasa a X-a, Medalie de aur în clasa a IX-a și Mențiune cu Medalie de argint în clasele a XI-a și a XII-a la Olimpiada Națională de Matematică. De asemenea, a câștigat Premiul al III-lea și Medalie de argint la etapa națională a Olimpiadei Internaționale de Informatică pe Echipe.

„Nu pot să spun că a fost dificil să am 10 pe linie, deoarece am mers la concursuri și olimpiade de matematică și informatică, iar profesorii au fost permisivi, însă a trebuit să învăț constant la toate materiile. Cel mai probabil voi merge la Facultatea de Informatică din cadrul UAIC Iași, deoarece este un domeniu în continuă dezvoltare”, a declarat Gabriel.

Andrei Boacă a încheiat liceul cu media 10 și, deși nu și-a propus inițial să devină șef de promoție, a ajuns la acest rezultat prin muncă și pasiune. A participat anual la Olimpiada Națională de Informatică, obținând Premiul al II-lea și Medalie de aur în acest an, și a făcut parte din echipa care a câștigat Premiul al III-lea și Medalie de argint la etapa națională a Olimpiadei Internaționale de Informatică pe Echipe. Pe lângă aceste realizări, Andrei s-a calificat și la Concursul InfoEducație, la Romanian Master of Informatics și la Turneul Internațional de Informatică Shumen, unde a obținut aurul.

„Nu mi-am propus asta, nu era un obiectiv, dar s-a întâmplat să ajung șef de promoție. Am descoperit pasiunea pentru Informatică încă din clasa a VI-a, la un cerc organizat de doamna profesoară. Din toamnă îmi doresc să studiez la Facultatea de Informatică din cadrul UAIC Iași”, a precizat Andrei.

Denisa Solomon a absolvit liceul cu media 10 și a fost întotdeauna motivată de dorința de a-și depăși limitele și de a acumula cât mai multe cunoștințe. De-a lungul liceului, a participat la diverse activități de voluntariat care i-au cultivat dorința de a-i ajuta pe ceilalți și de a deveni medic.

„Experiența mea nu s-a rezumat doar la inteligență. Consider că dacă ai 10 pe linie nu înseamnă că ești inteligent. Parcursul meu a fost o sumă a muncii depuse, a perseverenței, a încercărilor și a abilității de a-mi organiza cum trebuie timpul. Vreau să îmi continui studiile la UMF Iași. De mult timp mi-am dorit să devin medic, un vis ce a prins contur și mai mult pe timpul liceului unde am reușit sa descopăr frumusețea și complexitatea corpului uman. Am învățat ce înseamnă empatia în cadrul voluntariatelor care m-au făcut să îmi dau seama că îmi doresc să îi ajut pe ceilalți”, a transmis Denisa.

Emilia Maria Mihuț a terminat liceul cu media 10, iar pe parcursul liceului a participat la Olimpiadele Naționale de Matematică, Fizică și Lingvistică, obținând multiple mențiuni și premii. „Nu pot spune că a fost ușor, dar nici imposibil. Dintotdeauna mi-am dorit să excelez, să mă autodepășesc, muncind constant pentru notele și rezultatele mele. Consider că munca, perseverența, pasiunea și seriozitatea stau la baza succesului și nu mi-am dorit să termin liceul doar cu note mari, ci cu un cumul de cunoștințe care îmi vor fi folositoare și în viitor”, a precizat Emilia pentru „Ziarul de Iași”.

În clasa a X-a, Emilia s-a calificat la etapele naționale la toate cele trei discipline amintite anterior, obținând mențiuni de onoare la matematică și fizică și mențiune MEN la lingvistică. În clasa a XI-a, s-a calificat la Olimpiadele Naționale de Matematică și Lingvistică, la cea din urmă obținând Premiul al III-lea și calificarea în lotul lărgit pentru olimpiada internațională, participând la APLO – Asia Pacific Linguistics Olympiad pentru a doua oară. În clasa a XII-a, s-a calificat din nou la Olimpiada Națională de Lingvistică.

Deși a fost admisă la două universități din Statele Unite ale Americii și la unele din România, datorită performanțelor obținute în timpul liceului, Emilia a ales să urmeze cursurile la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. „Consider că munca, perseverența, pasiunea și seriozitatea stau la baza succesului. Am ales să urmez cursurile la Universitatea Politehnică din București, unde sunt sigură că voi îmbina toate pasiunile mele din domeniul științei”, a completat tânăra.

Amalia Pipirig a absolvit liceul cu media 10, deși nu și-a propus inițial să devină șefă de promoție, însă dedicarea și pasiunea pentru cunoaștere au condus-o pe acest drum. Aceasta a participat la olimpiade județene la geografie și concursuri de creație literară la limba latină.

„Nu a fost niciodată un scop pentru mine, însă mi-a plăcut sa învăț mereu câte puțin din fiecare materie, să știu câte ceva din fiecare domeniu, iar asta m-a condus aici. Faptul că am avut cele mai mari note nu m-a ridicat mai presus de colegii mei și a existat mereu susținere atât din partea lor, cât și a părinților și a celor dragi, aspect ce a contat mult. A fost un parcurs frumos și sunt mândră de ceea ce am reușit sa realizez”, a declarat Amalia.

Absolventa Colegiului „Emil Racoviță” a spus că există, totuși, o a parte negativă a faptului că a finalizat liceul ca șefă de promoție. „Reușind sa învăț la fiecare materie și excelând la toate acestea, nu am reușit sa descopăr cu adevărat drumul pe care doresc sa îl urmez mai departe. Cu toate acestea, am decis ca voi rămâne în România și îmi doresc să urmez specializarea Tehnică Dentară la UMF Iași”, a continuat Amalia.

Șefii de promoție de la Colegiul Național

Alexandra Maria Enăchescu a terminat liceul cu media 10, în clasa a XII-a C, specializarea Matematică-Informatică, iar ea a menționat că parcursul său a fost dificil și a necesitat încredere constantă pentru a menține media maximă pe care a avut-o încă din clasa a V-a. „Am încercat să mențin mereu nivelul și am învățat constant”, a spus aceasta.

A participat la Olimpiada de Istorie, unde s-a poziționat pe locul al VI-lea pe județ doi ani la rând, și la Olimpiada Județeană de Matematică, unde a primit Mențiune. De asemenea, a ieșit prima pe județ la Olimpiada de Franceză din acest an. Alexandra este membră a echipei de robotică Cyliis, și a concurat cu aceasta atât la nivel național, cât și internațional.

Pentru viitor, Alexandra ia în considerare două opțiuni pentru facultate: Informatică și Fizică Informatică la UAIC Iași.

Daniel Nicolae Hanganu, din clasa a XII-a B, specializarea Matematică-Informatică, a terminat, de asemenea, liceul cu media 10, evidențiindu-se în special la olimpiadele de geografie, unde a câștigat medalii de aur la etapele internaționale din Franța și Indonezia.

„În gimnaziu nu am avut media 10, dar în clasa a IX-a, în primul semestru, pe fondul pandemiei și al schimbărilor odată cu venirea la liceu, am reușit să obțin această medie. În următorul semestru și apoi în următorii ani, am avut obiectivul de a «nu-mi strica media» și am depus efort în vederea îndeplinirii acestui obiectiv”, a explicat Daniel.

În ciuda interesului său pentru geografie și rezultatele remarcabile obținute în acest domeniu, el intenționează să urmeze o carieră în domeniul IT. „Cu toate acestea, geografia rămâne o pasiune pentru mine, la care nu voi renunța”, a completat Daniel.

Anca Maria Damian, elevă în clasa a XII-a D, specializarea Științe ale Naturii, s-a remarcat prin consecvența și dedicarea de-a lungul celor opt ani de studiu la Colegiul Național, având media 10 din clasa a V-a până în a XII-a. În plus, a avut media 10 și la Evaluarea Națională.

„Statutul meu de șef de promoție este rezultatul a opt ani de muncă. Nu aș putea spune însă că e vorba de un efort sisific. Am reușit pentru că mi-am descoperit din timp stilul de învățare și am aprofundat materia structurat și organizat. Am învățat conștiincios la fiecare materie, ceea ce, retrospectiv, pot spune acum că mi-a definit cultura generală. De multe ori am conștientizat că puteam să învăț mai ușor sau să îmi explic mai bine anumite fenomene prin multidisciplinaritatea dobândită pe parcursul acestor ani”, a explicat Anca.

Ea și-a definit cultura generală prin învățarea conștiincioasă a fiecărei materii și prin participarea activă la olimpiade și concursuri academice în diverse domenii precum biologia, chimia, fizica și limbi străine. „În primii ani de gimnaziu am participat la etape naționale ale olimpiadelor de limba română, cu susținerea doamnei profesor Cobzaru, unde am obținut o Mențiune și un Premiu I. La competițiile naționale de limba engleză am fost sub îndrumarea doamnei profesor Tudosă. Începând, însă, din clasa a VII-a, mi-am găsit chemarea către biologie, pe care am urmat-o alături de doamna profesor Preotu până la Olimpiada Națională de Biologie din 2019, respectiv 2023, unde am obținut Mențiuni”, a precizat tânăra.

Mențiunea obținută la Olimpiada Națională de Biologie de anul trecut i-a asigurat un loc la Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București, unde își va continua studiile din acesată toamnă.

Iulia Bilan este cea de-a patra șefă de promoție de la Colegiul Național din Iași. Aceasta nu a putut fi contactată.

Șefii de promoție de la Colegiul „Mihai Eminescu”

Elena Ecaterina Artene, absolventă a clasei a XII-a E la Colegiul „Mihai Eminescu” din Iași, la specializarea Filologie Bilingv Engleză, a încheiat liceul cu media 10. Ea povestește că, deși parcursul a fost uneori dificil din cauza cerințelor academice, a reușit să își mențină motivația și angajamentul, beneficiind de profesori care au încurajat performanțele elevilor.

„A fost uneori dificl, deoarece și cerințele au fost, deseori, numeroase. Însă m-am străduit și mi-am dorit să am o medie bună la liceu, având această posibilitate, întrucât profilul filologic este mai puțin solicitant decât cel real. A contribuit și faptul că materiile au fost interesante și, totodată, am avut parte de profesori buni, care nu au ținut neapărat să ne pună note mici. Deseori ne-au încurajat și ne-au pus note mari, când a fost cazul. Pentru mine, a fost uneori solicitant, însă asta a încununat foartre frumos faptul că am văzut că am reușit să iau 10 și să închei cu această medie. A fost o dorință să ajung șefă de promoție încă de la începutul liceului. Nu m-am lăsat și unde știam că pot mi-am propus să muncesc cât mai mult, pentru a termina cu 10”, a transmis Elena.

Elena a participat de două ori la Olimpiada de Religie și a obținut Mențiune în clasa a XI-a, la etapa națională. „Pentru mine, liceul a însemnat foarte multă creștere spirituală. Am avut parte de o profesoară de religie foarte de suflet, iar pentur mine a fost ca un prieten care m-a susținut. Toate învățăturile și toate lecțiile pe care le-am acumulat datorită ei și susținerii pe care mi-a oferit-o m-au ajutat foarte mult. Pentru mine, liceul a însemnat mai mult o dezvoltare spirituală”, a subliniat absolventa.

În ceea ce privește alegerea sa academică, Elena vrea să studieze la Facultatea de Medicină Generală din cadrl UMF Iași.

Olivia Scîrlatache a absolvit clasa a XII-a C la Colegiul „Mihai Eminescu”, specializarea Științe ale Naturii, cu media finală 9,91. Ea descrie liceul ca fiind o perioadă interesantă și provocatoare, subliniind importanța pasiunii pentru materiile studiate și sprijinul constant al profesorilor în parcursul său educațional. „Nu mi-a fost foarte greu să ajung la aceste note. Pur și simplu când ai pasiune pentru ceea ce faci și un profesor care te ajută, este ușor să ajungi la aceste note”, a precizat aceasta.

În clasa a XII-a a fost la Olimpiada de Limba și literatura română, iar la etapa județeană a luat Premiul al II-lea. A fost și la Olimpiada de Cultură și spiritualitate românească, reușind să ajungă în etapa națională, unde a luat Premiul Special. De-a lungul timpului, a mai fost la numeroase concursuri de chimie, dar s-a implicat și în proiecte școlare, precum Science Camp.

Din toamnă, Olivia își dorește să meargă la specializarea Informatică Economică, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Elena-Alexia Blașcu a absolvit clasa a XII-a A , specializarea Matematică-Informatică Bilingv Engleză, cu o medie finală de 9,98. Ea a spus că, în timpul liceului, a prioritizat dezvoltarea personală prin diverse experiențe extracurriculare, inclusiv participarea în echipe de robotică, proiecte de voluntariat și proiecte Erasmus. „Nu aș spune că a avea cele mai mare note a fost o parte foartre importantă pentru mine. Am căutat să mă dezvolt mai mult prin experiența liceului, iar asta mi-a adus rezultate școlare bune”, a precizat tânăra.

Despre viitorul său academic, Elena a spus că visează să devină un bun inginer și, eventual, să lucreze în cercetare. Din toamnă va merge la Constructor University, din Bremen, Germania, unde deja a fost acceptată.

Daria Alexandra Constantin este cea de-a patra șefă de promoție de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, specializarea Filologie Bilingv Engleză.

Șefi de promoție 2024 de la Liceul de Informatică

Alexandru Gheorghieș este absolvent al clasei a XII-a de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, specializarea Matematică-Informatică. El a obținut media 10 la absolvirea liceului. Despre parcursul său, acesta a spus că nu a fost ușor, fiind vorba despre studiu constant pentru a atinge acest nivel de performanță.

Alexandru a fost olimpic național la Informatică și Matematică, fiind membru al lotului național de Informatică al României și având numeroase premii și medalii la olimpiadele naționale și internaționale de programare. „În perioada liceului, am obținut rezultate la Olimpiada de Matematică și la Olimpiada de Informatică. La Matematică am luat Medalia de bronz la etapa națională, iar la Informatică am avut Medalie de aur, argint și bronz la etapa națională, calificare în lotul lărgit în toți anii de liceu și medalii la diverse concursuri internaționale, cum ar fi Romanian Master of Informatics și International Advanced Tournament in Informatics”, a declarat Alexandru. Alexandru își dorește să studieze la Facultatea de Informatică din cadrul UAIC Iași.

Călin George Pravat a absolvit clasa a XII-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, specializarea Matematică-Informatică. El a încheiat liceul cu media 10 și își amintește cu satisfacție de efortul susținut pe parcursul fiecărui an școlar pentru a menține această performanță. „ A fost un parcurs complicat pe alocuri, dar mi-a adus o satisfacție excepțională la final. La finalul fiecărui an școlar îmi dădeam seama că trebuie să muncesc în continuare pentru a-mi menține această peformanță. A fost o muncă susținută de-a lungul fiecărui an de liceu”, a comunicat absolventul.

Călin a fost olimpic național la Chimie și a obținut Mențiuni Speciale la Olimpiada Națională de Chimie în clasele a IX-a și a X-a. A fost inițiator și coordonator al multor proiecte în calitate de al Consiliului Școlar al Elevilor, membru în Consiliul de Administrație al școlii, inițiator al clubului CHIMIPLY, mentor pentru iubitorii de Chimie din școală. „Prin acest club mi-am propus să susțin elevii de gimnaziu care nu au descoperit încă chimia, pentru a le prezenta partea frumoasă a acestei materii. Eram în clasa a XI-a atunci când am fondat clubul. Încercăm să predăm teoretic capitolele de bază, iar apoi, prin experimente, să dezvoltăm curiozitatea elevilor”, a transmis tânărul.

Visul lui Călin este să fie student la Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF Iași. „M-am gândit cum pot să unesc chimia cu biologia, pentru că îmi plac amândouă, și mi-am dat seama că în acest domeniu ar fi posibil”, a completat acesta.

Liviu Dărăbăneanu a absolvit clasa a XII-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, specializarea Matematică-Informatică. El a încheiat liceul cu media 10 și a participat la Olimpiada Națională de Informatică în fiecare an, obținând medalii de aur, argint și bronz în diferite ediții ale competiției. Liviu a fost de asemenea membru al lotului național de Informatică și a participat la concursuri naționale și internaționale de programare.

Referindu-se la experiența sa la liceu, Liviu a menționat: „Uneori a fost greu, uneori a fost ușor, dar de fiecare dată am făcut față provocărilor”. El își dorește să continue studiile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o posibilă specializare în securitate cibernetică, subliniind interesul său pentru domeniul informaticii.

