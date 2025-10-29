Extrema dreaptă, din nou favorită la Haga

În Țările de Jos pare să se aplice destul de bine intuiția potrivit căreia odată intrați la guvernare – dar o guvernare în care să nu facă ei tot ce vor, să fie bazată pe reguli – populiștii de dreapta intră în criză de idei și de imagine.

Miercuri sunt programate alegeri legislative în Țările de Jos, un sistem politic foarte interesant și pe care noi eram obișnuiți să-l urmărim cu interes mai ales în perioada în care guvernele neerlandeze – spre a folosi numele oficial și corect, chiar dacă ne-am obișnuit altfel – ne blocau accesul în spațiul Schengen. Desigur, doar până ce s-a predat ștafeta celui austriac, al cărui motiv era cam același: teama de reacția negativă a populației, cu efecte de întărire a extremei drepte. Acum, extrema dreaptă este cea care a provocat alegerile anticipate din Țările de Jos, după ce a destrămat coaliția în care era reprezentată, dar pe care nu o conducea cu adevărat.

Geert Wilders, patronul Partidului Libertății (PVV – extrema dreaptă neerlandeză), are ieșirile sale deja bine-cunoscute, mai ales împotriva Islamului, dar extremismul său este de-a dreptul delicat prin comparație cu aberațiile propagate de confrații săi din Europa Centrală și de Est. Este însă suficient pentru a face din el un politician nefrecventabil, chiar dacă formațiunea sa este deja, de ani buni, inclusă în calculele de putere de la Haga. Vom vedea dacă se va reuși formarea unui alt tip – sau a aceluiași tip! – de coaliție, însă un lucru este aproape cert: domnul Wilders își va duce din nou partidul pe primul loc, sporind forța și autoritatea întregii extreme drepte vest-europene (și, oarecum prin mimetism, și a celei din lumea postcomunistă). La nivel comunitar, PVV este membru al grupului de dreapta și extrema dreaptă Patrioții pentru Europa, unde poziția sa este foarte respectată – este soldatul călit în lupte grele, într-o vreme în care în alte țări populismul de dreapta abia înmugurea.

Sondajele de opinie, de regulă foarte precise în Țările de Jos, au înregistrat însă o curbă descendentă foarte pronunțată în perioada în care PVV s-a aflat la guvernare. Diferența față de principalii competitori era la un moment dat uriașă, dar niciodată nu trebuie să amestecăm sondajele cu rezultatele votului. Un lucru e clar: în Țările de Jos pare să se aplice destul de bine intuiția potrivit căreia odată intrați la guvernare – dar o guvernare în care să nu facă ei tot ce vor, să fie bazată pe reguli – populiștii de dreapta intră în criză de idei și de imagine. Sigur că domnul Wilders a spus pe toată durata campaniei că nu a fost lăsat să-și îndeplinească promisiunile, dar asta nu l-a ajutat să revină la scorurile astronomice de la începutul anului trecut (imediat după victoria electorală din noiembrie 2023).

Dacă atunci o coaliție care să lase din nou pe tușă PVV era teoretic posibilă, dar de neconceput din cauza riscurilor politice, acum o asemenea idee nu mai este chiar scandaloasă: o formulă de trei sau preferabil patru forțe moderate ar urma să aibă o majoritate confortabilă, doar că într-un asemenea caz guvernul ar fi foarte neomogen și slab în materie de politici publice. În Țările de Jos, ca și în Germania și în alte democrații consolidate nord-europene, un cabinet de coaliție nu este învestit decât după ce există un acord clar pe principalele subiecte ale efortului de guvernare. Partidele nu sunt foarte flexibile, încearcă să stea cât mai aproape de promisiunile din campanie. Iar în situații în care există și mari diferențe între soluțiile propuse, cum este cazul acum în chestiunea tranziției ecologice, un acord este greu de dobândit. Chiar și între formațiuni care în teorie aparțin aceluiași bloc european, așa cum este cazul partidului fostului premier Mark Rutte, actual secretar general al NATO (liberalism de dreapta, oarecum conservator), și Democrații 66 (liberalism civic, mai degrabă de centru-stânga). Este doar una dintre caracteristicile bizare ale peisajului politic neerlandez, unul care include aproape toate – dacă nu chiar toate – tendințele europene.

Legendarul echilibru al scenei politice din „țara lalelelor” a rămas demult doar o legendă, iar în ultimii ani se poate vorbi și de o scădere în influența guvernului de la Haga asupra afacerilor europene. Ea rămâne, desigur, mai mare decât o sugerează locul în ierarhia demografică (imediat după România), așa cum a demonstrat-o și influența exercitată de Haga în anii 2009-2011, în criza datoriilor, în urma căreia s-a format grupul de state „cumpătate” în materie fiscal-bugetară. Dar pe măsură ce subiectele de controversă ies din sălile de ședință și ajung în stradă, nici Haga nu avea cum să evite scăderea generală de formă care a afectat leadership-ul european în ultima vreme. O scădere pe care vest-europenii o resimt mai acut și pe care războiul și toate efectele sale nu fac decât să o agraveze.

Publicitate și alte recomandări video