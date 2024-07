Fabrica de componente auto fondată de Doina Cepalis la Pașcani: semne de „oboseală“ după preluarea de către Holmbergs Suedia?

Suedezii de la Holmbergs, jucători pe piaţa componentelor și sistemelor de siguranță pentru scaune auto destinate copiilor, care au cumpărat de la Doina Cepalis în urmă cu patru ani compania ieșeană Te-Rox Prod din Pașcani, au raportat afaceri mai mici cu aproximativ 30% anul trecut comparativ cu anul 2022, fiind sub pragul de 50 mil. lei, iar profitul net aproape că s-a înjumătățit, ajungând la puțin peste 400.000 lei. În același timp, numărul mediu de angajați din România ai suedezilor a scăzut cu aproape 150 de oameni în anul 2023 față de un an înainte, până la sub 500 de salariați.