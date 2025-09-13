Fabrica din Iași, în care familia Benetton făcea haine, a fost scoasă la vânzare. Este promis un venit lunar de 60.000 de euro

Fosta fabrică United Colors of Benetton din Iași, unde familia Benetton (cunoscută și pentru implicarea în infrastructura rutieră italiană prin Autostrade per l’Italia) producea în urmă cu cinci ani haine pentru piețele internaționale, este scoasă la vânzare la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA).

Complexul industrial de 7.520 mp, situat pe un teren de 12.085 mp în zona industrială a Iașului, pe Calea Chișinăului, aparține companiei locale Dana Point SRL, care își desfășoară acolo activitatea de producție accesorii din piele și materiale tehnice.

Proprietate gata de folosit: venit lunar de peste 60.000 euro

„Proprietatea este gata de folosit, nu necesită investiții. Este în cea mai mare parte închiriată, pentru suprafața de spațiu ce este folosită de actualul proprietar este cerere mare de închiriere. Această proprietate poate fi achiziționată fie doar ca investiție, putând genera un venit total de peste 60.000 euro lunar, poate fi folosită pentru producție, depozitare, birouri sau o variantă mixtă, se poate folosi o suprafață după nevoie și restul să se închirieze, existând deja chiriași stabili”, se menționează în anunțul consultat de „Ziarul de Iași”.

Halele colorate Benetton, pregătite pentru noi chiriași

Proprietatea este listată pe site-urile de vânzări industriale, însă săptămâna viitoare, pe 16 septembrie, va avea loc și o licitație publică, cu preț de pornire calculat deja cu TVA, aproximativ 8,3 milioane euro. Licitația este organizată la cererea unuia dintre creditorii societății Dana Point, care se confruntă cu dificultăți financiare, pentru recuperarea unei creanțe de peste 4,5 milioane euro.

Benetton a intrat pe piața românească la începutul anilor 2000, consolidându-și prezența printr-o rețea de magazine proprii și francize și prin fabrica din județul Iași, deschisă pentru a produce articole textile destinate exportului. În ciuda succesului internațional al brandului, activitatea fabricii a fost închisă în 2021, în contextul dificultăților financiare și al restructurării globale a grupului.

Ani la rând, din halele din Iași scoase acum la vânzare, coloratele pulovere și articole textile United Colors of Benetton plecau spre magazinele internaționale ale grupului italian. Proprietatea este un adevărat complex industrial: hale de producție între 600 și 2.450 mp, cu înălțimi de 6 până la 9 metri, birouri de 1.800 mp, spații de depozitare de 5.700 mp, recepție, posibilitate pod rulant, acces tir, centrală termică pe gaz, toate utilitățile, peste 10 grupuri sanitare și clădire parter plus două etaje pentru birouri și producție.

