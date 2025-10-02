Faceți metrou, autostradă suspendată, puneți taxe, numai rezolvați odată problema sufocantă a traficului din Iași!

Traversarea municipiului Iași la orele de vârf se poate dovedi o adevărată aventură chiar și pentru un șofer experimentat. Nu contează ce axă abordezi. La fel de greu te deplasezi pe direcția est-vest, cât și pe nord-sud. Cel mai probabil, din bulevardul Chimiei și până în Moldova Mall, ieșirea spre Podu Iloaiei, vei face circa o oră, dacă nu chiar mai mult, în cazul în care ai neșansa unei zile ploioase sau a uneia mai agitate. Chiar și într-o zi cu trafic lejer vei parcurge distanța amintită mai sus în jumătate de oră. Ca să fim sinceri cu noi, una dintre principalele cauze ale acestei probleme majore este creșterea galopantă a parcului auto. Totuși, lipsa aproape totală de reacție a autorităților locale își spune cuvântul. Primăria a făcut în ultimii zece ani extrem de puțin pentru deblocarea orașului. Aproape nimic. Câteva sensuri unice nu rezolvă adevărata problemă.

Situația a fost remarcată inclusiv de celebrul regizor Cristian Mungiu. Ieșean la origine, el a fost prezent săptămâna trecută la lansarea celui mai nou film al său la Cinema City din cadrul Moldova Mall. „În seara asta aș fi putut ierta pe oricine, după ce am făcut aproape o oră ca să ajung aici. Cred că trebuie metrou. Cred că trebuie vorbit cu primarul”, a mărturisit Mungiu. El nu a precizat de unde anume venea, dar, cel mai probabil, de la Aeroport sau de la casa părinților lui, care locuiesc în zona Copou/Sărărie.

Soluția de deblocare a traficului, metroul, este poate una dintre cele mai logice. Costurile extrem de ridicate ale acestei întreprinderi, precaritatea bugetară a municipiului și geografia, Iașul fiind construit pe coline, fac ca această idee să pară de la început una sortită eșecului. Suntem obligați să remarcăm însă că preocupările paralele ale celor care sunt responsabili de traficul din oraș sau lipsa de ambiții și de perspectivă nu au generat nici măcar o dezbatere sănătoasă în jurul acestei idei. Ce să mai spunem de un plan concret! La Cluj, edilii au fost mult mai pragmatici și au reușit să treacă proiectul unei linii de metrou în Planul Național de Redresare și Reziliență. Magistrala, când va fi terminată, va avea 21 km lungime, 19 stații subterane, un depou subteran, iar valoarea proiectului este de peste 2 miliarde de euro. Lucrările au fost demarate. La Iași… pauză.

Bun. Dacă nu discutăm despre o eventuală linie de metrou, despre un posibil traseu, despre finanțare alternativă sau despre beneficii și costuri, atunci avem o altă alternativă? Da. Trenul metropolitan este una dintre ele. Ideea a prins greu, fiindcă autoritățile nu prea credeau în ea. Un prim pas important s-a făcut prin desemnarea unei firme care să se ocupe de realizarea unui studiu concret, studiu ce trebuie terminat până la sfârșitul acestui an. Traseele propuse vizează zone din Podu Iloaiei, Ungheni, Aroneanu, Holboca și Ciurea, iar finanțarea ar urma să vină prin intermediul Ministerului Transporturilor și să ajungă până la un maxim de 200 de milioane de euro. Dacă proiectul va fi pus pe picioare, nu mai rămâne decât de găsit metodele prin care publicul să fie convins că reprezintă o alternativă convenabilă la mașina proprie. Și nu va fi muncă ușoară.

Având însă în vedere că nu este realist să ne gândim că parcul auto va înregistra o diminuare considerabilă, nici chiar pe termen lung, atunci, fără abordarea frontală a problemelor de trafic din principalele intersecții din oraș, vom rămâne înțepeniți în aceeași paradigmă ca și până acum. Trenul metropolitan va ajuta. Nu va rezolva însă problema fluenței traficului în totalitate. Nici nu are cum. Coșmarul din intersecția Podu Roș va rămâne la fel. Dacă nu intervenim în zonă în niciun fel, să nu ne așteptăm că vom circula mai fluent. Și dopul de acolo provoacă consecințe în lanț, care se văd în celelalte intersecții.

Ideea este că responsabilii cu traficul din oraș ar trebui să aibă o privire mult mai amplă asupra fenomenului, să-și deschidă mintea, să anticipeze viitorul. Gazonul dintre blocuri este foarte frumos și util, dar panseluțele nu ajută în niciun fel la deblocarea traficului din oraș.

Publicitate și alte recomandări video