Factura la gaze ar putea crește. Fenomen ciudat pe timpul verii

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, estimează că prețul gazului natural va ajunge în acest an la nivelul celui din 2019, după ce anul trecut tarifele au scăzut, pe fondul cererii mici generate de pandemie.

"Gazul a plecat anul trecut liberalizarea, la un preț foarte jos. Să nu uităm că în momentul când facem comparația 2021 față de 2020, indiferent că vorbim de gaz sau de energie electrică trebuie să gândim că vorbim de un an 2020 care a fost debut de pandemie, lockdown, consum foarte scăzut, prețuri foarte joase pentru că nu a fost cerere. Deci nu putem compara 2021 cu 2020 din punct de vedere al prețului. Prețul gazului la 1 iulie eu cred că ajunge la nivelul prețului gazului din 2019. Să nu uităm că prețul gazului din 2019 către clientul casnic a fost un preț reglementat, reglementat prost cu acea Ordonanță 114, în care producătorii români de gaze naturale pierdeau, câștigau furnizorii, cumpărau ieftin, dar vindeau scump către clienți. Cred că prețul gazului natural o să ajungă la client la nivelul prețului din anul 2019 pentru că cererea de gaze iar a crescut, economia a început să meargă”, a afirmat ministrul Energiei.

Virgil Popescu susține că nu a văzut tarifele, dar că a auzit de scumpiri de până la 16 procente față de prețul anului trecut.

"Am auzit de tarife, dar încă nu am văzut tarife, am auzit de scumpiri de 15, de 16% până la sfârșitul anului”, a spus ministrul.

El a adăugat că în această vară se constată "un fenomen ciudat”, respectiv menținerea prețului gazului, deși vara scădea în mod tradițional.

