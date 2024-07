Facultatea de Informatică din Iași este la mare căutare. Un prim pas pentru cei care vor să studieze inteligența artificială

Facultatea de Informatică pune accent pe dezvoltarea de software și inovație tehnologică, iar curriculumul este permanent adaptat nevoilor pieței IT actuale. Prin această orientare practică și colaborările intense cu companiile IT se deosebește de alte facultăți, care se axează mai mult pe teorie matematică, economică sau proiectare de hardware. Colaborările Facultății merg pe multiple direcții, de la stagii de practică, evenimente științifice sau competiţii organizate în parteneriat cu companiile de IT sau alte instituţii academice, prelegeri știinţifice susţinute de specialiști din mediul academic sau industria IT pe subiecte tehnice şi până la proiecte de cercetare în care sunt implicaţi studenți de la toate nivelele (licență, masterat, doctorat).

,,Studenții noștri, beneficiind de încurajarea şi susţinerea facultății, participă cu succes la numeroase concursuri naţionale şi internaționale de profil – programare competitivă, algoritmică, dezvoltare de aplicații şi matematică”, spun reprezentanții Facultății de Informatică.

Algoritmi de învăţare automată și programare avansată

Astfel, absolvenții Facultății de Informatică dobândesc o gamă largă de abilități esențiale pentru o carieră de succes în domeniul IT sau în multe alte domenii corelate. Printre acestea se numără: programare avansată prin stăpânirea limbajelor specializate de top precum Java, C/C++, Python, C#, JavaScript, NodeJS, Rust; dezvoltare de software și aplicații având capacitatea de a concepe, implementa şi eficientiza soluții software complexe și scalabile, utilizând tehnologii emergente precum Cloud Computing, Internet of Things (IoT) și Blockchain; design și aplicare a algoritmilor eficienţi și utilizarea structurilor de date având cunoștințe solide în optimizarea performanței software și aplicarea algoritmilor de învăţare automată (Machine Learning) și inteligență artificială (AI) și metodologii și practici de inginerie software pentru dezvoltarea și managementul proiectelor IT prin utilizarea metodologiilor Agile și DevOps pentru a asigura eficiența și succesul proiectelor.

De asemenea, studenții iau contact cu sisteme distribuite prin proiectarea și implementarea aplicațiilor de rețea, aplicații Cloud, utilizând diverse arhitecturi și tehnologii pentru a asigura optimizarea sistemelor și fac proiectare și implementare de jocuri video folosind principii avansate de design al jocurilor și utilizarea de tehnologii de ultimă generaţie. Alte aspecte importante pe care și le însușesc tinerii țin de protejarea datelor și asigurarea securității informațiilor în diverse medii informatice prin securitate cibernetică, criptografie și protecția datelor, dezvoltându-și astfel o gândire critică și abordări analitice pentru a soluționa eficient probleme complexe prin aplicarea tehnicilor de analiză și soluționare a problemelor, inclusiv în contextul AI.

De la UAIC la Adobe, IBM, Intel sau Microsoft

Cu alte cuvinte, se remarcă un curriculum modern şi permanent, care include cursuri de inteligență artificială, securitate cibernetică, programare, baze de date și inginerie software, realitate mixtă, dezvoltarea jocurilor, rețele neuronale și multe altele, permiţând studenților crearea unui traseu de învăţare personalizat, adaptat propriilor nevoi și aspirații. Studenţii beneficiază de un colectiv profesoral tânăr, deschis și prietenos, de facilități moderne, inclusiv toate laboratoarele recent renovate cu sprijinul companiilor IT, cu echipamente de ultimă generație şi de multiple posibilități de cazare, voluntariat, inclusiv în asociații studențești, implicare în comunitățile de profil care activează în Iaşi.

Mai departe, pentru că facultatea are colaborări extinse cu industria IT incluzând parteneriate cu companii de renume naționale și internaționale, absolvenții ajung să lucreze pentru companii ca: Adobe, Amazon, Continental, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Siemens și altele. În plus, mulți fac doctoratul în universităţi şi institute de cercetare din străinătate. Facultatea de Informatică a pus bazele Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer (https://itransfer.space/), care activează de peste 5 ani ca un catalizator între mediul academic și cel al industriei de profil.

