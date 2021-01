Falimentul scandalos al Sectiei Speciale: 15 milioane de lei tocati de la infiintare, niciun magistrat trimis in judecata pentru coruptie

Exact 15.079.946 de lei este suma totala alocata functionarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) de la operationalizarea ei, in 22 octombrie 2018, timp in care nu a reusit sa trimita in judecata niciun magistrat pentru fapte de coruptie.

Chiar daca guvernul a aprobat miercuri, 20 ianuarie, memorandumul pentru desfiintarea SIIJ, expertii in Drept sustin ca in ceea ce priveste Sectia Speciala costurile cu adevarat semnificative sunt cele de imagine aduse Romaniei, in special dupa dosarul deschis pe numele lui Timmermans, si justitiei din tara noastra prin faptul ca sute de dosare au stat nelucrate.

Insa bugetul alocat Sectiei Speciale nu este unul de ignorat, in contextul in care zeci de parchete din tara opereaza in spatii improprii, SIIJ a primit de la Ministerul Public o superba vila de protocol din strada Modrogan, unde doar anul trecut costul chiriei a fost de 420.786 de lei.



Bugetul de salarii la Sectia Speciala



Cheltuielile salariale brute din octombrie 2018 si pana la finalul anului 2020 au fost de 12.202.051 de lei, din care 6.847.306 lei reprezinta doar salariile nete pe anul trecut, potrivit unui raspuns al Parchetului General (PICCJ). La aceste costuri se adauga drepturile nete ale personalului, adica diurnele, trei calatorii/anual, costurile de transport/naveta plus o calatorie pe an pentru concediu de odihna si alte patru calatorii lunare. Per total de la infiintare aceste costuri se ridica la suma de 1.760.800 de lei, din care, doar pentru anul trecut, costurile au fost de 968.476 de lei.

La aceste costuri se adauga chiria sediului din Modrogan, 420.786 de lei pentru anul trecut, plus decontarea chiriilor procurorilor si politistilor din cadrul SIIJ 1.117.095 lei, costul total de la infiintare.

La inceputul anului 2020, Sectia Speciala avea doar sapte procurori de executie, veniturile lunare ale celor sapte magistrati fiind de aproape 200.000 de lei, ceea ce inseamna o medie de circa 27.000 de lei net pe luna de procuror.

