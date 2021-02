Falsificatorii de tablouri

În ziua de 27 iunie 200... (să fi fost 8, să fi fost 9), vizitând expoziţia Târgul, organizată în Parcul Copou, trecând prin labirinturi de farfurii şi oale frumos aranjate pe tarabe, pictorul Adrian Podoleanu, dar şi pe jos, a descoperit la unul din standuri un fals făcut după tabloul său intitulat Pasăre, fructe şi flori, tablou pe care îl contemplase atunci când la ieşirea din casă, nu se ştie din ce pricină, se opri pentru câteva momente în faţa lui, ca să-l privească în spectrul de lumină matinală ce cădea pe hol.

Contemplându-l dintr-un unghi neobişnuit, pictorul exclamă: „Nu e rău de loc. Un astfel de pânză în Occident ar valora 50-60000 de euro, poate chiar mai mult. La noi însă valoarea lei nu depăşeşte 5-6000 de euro, ceea ce e, totuşi, acceptabil.”

Şi iată că, după ce-şi admirase cu o jumătate de oră mai înainte tabloul acasă, acum îl avea din nou în faţa ochilor „expus” pe o tarabă printre oale şi ulcele.

Imitaţia nu era tocmai rea, dar falsul putea fi sesizat de un ochi atent la modul cum erau aşternute culorile pe pânză. În pictura lui, totul era dezinvolt, curat, aşternut la inspiraţie. Aici se cunoştea însă grija falsificatorului de-a copia cât mai atent formele şi a le colora în nuanţele apropiate de original.

Făcând primele investigaţii, pictorul descoperi că falsul se afla în posesia unui oarecare Paloş din Harghita, de profesie olar. Alături de Pasăre, fructe şi flori, maestrul mai descoperi încă alte două tablouri, pe care nu le-a putut cerceta mai amănunţit, din pricina surescitării şi a neliniştii ce l-au cuprins. Cert este că şi tablourile acestea erau tot nişte falsuri. Dar nu erau falsuri după Podoleanu, fapt care păru să-l liniştească pe moment.

Ştergându-şi sudoare de pe fruntea înaltă „cât o catedrală”, aflată în dizarmonie cu nasul ridicat în sus şi afişând un zâmbet cât mai amabil, pictorul îl întrebă pe olar de unde are tabloul, întrebare la care uriaşul Paloş, mângâindu-şi mustaţa haiducească, i-a răspuns că tabloul a fost achiziţionat de el de la celebrul sculptor şi colecţionar de artă Gheteu sau Gheţeu din Iaşi.

Pictorul nu prea auzise de colecţionarul de artă Gheteu, nici de Gheţeu, după cum nu auzise nici de meşterul Paloş din Harghita, care stătea zâmbind în faţa lui abordând o mină tâmpă. Privindu-l pe olar, care dacă te luai după nume, ziceai că-i neaoş român, dar dacă te luai după pomeţi şi după mustăţi sau după ochii uşor oblici, îţi dădeau seama că aveai de-a face cu un urmaş al lui Attila, îl întrebă dacă are de gând să păstreze tablourile pentru el sau le-a achiziţionat ca să le vândă.

- Păi, nu ştiu, bre, nene, răspunse urmaşul lui Attila. Asta nu depinde dă mine...

„Ciudată creatură, îşi spuse privindu-l încă o dată pe sub sprâncene pictorul. După nume pare român, după înfăţişare ungur, iar după accent pare să fie şi din sud, dar şi din nord. Dar oare de ce îmi spune nene?”

- Dar de cine depinde? întrebă călcându-şi pe inimă pictorul, intuind că dialogul cu olarul o să fie destul de inconfortabil pentru el.

- D-apoi dă cine să depindă dacă nu de bunul Dumnăzău. Dacă bunul Dumnăzău va voi să vânz tablourile, apăi le voi vinde aici, dacă nu, apăi le voi trece peste graniţă şi le voi vinde acolo.

- Va să zică aşa, făcu pictorul, faci speculă cu tablourile mele!?

La cuvântul speculă, olarul se arătă ofuscat. De unde şi până unde speculă?! spuse el. El nu face nici un fel de speculă, doar cumpără şi vinde. Câteodată iese în câştig, dar de multe ori în pierdere... Aşa face cu oalele, aşa face şi cu tablourile. Totul ţine de noroc.

Abţinându-se să nu se enerveze, pictorul Podoleanu îl întrebă pe olar dacă ştie că a achiziţionat un fals. Şi nu un fals oarecare, ci un fals al unui tablou de-al său.

Stând în cumpănă, olarul tocmai dădea să răspundă, când de la o tarabă vecină, încărcată cu tot felul de figurine şi sculpturi, se iţi o mogâldeaţă de om ce la prima vedere aducea cu primul ministru Cîţu, numai că atunci primul ministru Cîţu nu era încă prim ministru, ci se afla la studii în America. Împleticindu-se pe culoarul croit printre tarabe, mogâldeaţa se apropie de pictor, repezindu-se să-i smulgă tabloul pe care acesta îl învârtea în mâinile sale, încercând să-l convingă pe omul din Harghita că tabloul e un fals.

Pictorul şi falsificatorul aproape că se încăieraseră, spre nedumerirea olarului, care în cele din urmă văzând că cearta se amplifică, îi despărţi, împingându-l pe unul de un umăr şi pe celălalt de alt umăr până când distanţa dintre ei nu le mai permise să-şi încrucişeze nici pumnii, nici cu picioarele.

- Potoliţi-vă, oameni buni, le spuse acesta, ridicându-i uşor de guler pe cei doi până la înălţimea mustăţilor sale răsucite spre pomeţii uriaşi. Să discutăm omeneşte ca să putem ajunge la consens, adăugă el, lăsându-i un timp să se agite cu picioarele în aer, după care îi lăsă uşurel în jos.

Cuvântul consens rostit de gura uriaşă a olarului avu darul să-l nedumirească pe bătrânul pictor. „Ia te uită, îşi spuse el, namila asta din Harghita ştie să vorbească foarte elevat. De unde o fi învăţat?”, îşi spuse pictorul, încercând să găsească în minte o portiţă de scăpare cât mai potrivită pentru ieşirea din impas.

- Dacă e să vorbim omeneşte, se răţoi mogâldeaţa, atunci nu e vorba de nici un fals. Tabloul îmi aparţine. Eu l-am pictat în pură transă, într-o stare hipnotică, având, ce-i drept, ca model un tablou care mi-a picat, ca să zic aşa, cu tronc. Tabloul l-am văzut într-o expoziţie. Mi-a fost suficient ca să-l privesc o dată ca să-l memorez în amănunt. Eu sunt, după cum probabil bănuiţi, se adresă mogâldeaţa, abordând un aer maiestuos, pictorul şi colecţionarul de artă Gheteu sau Gheţeu, nici eu nu ştiu exact cum mi se spune, iar tabloul i l-am vândut pentru o sumă modică acestui olar venit din ţinuturile Harghitei. Pe lângă faptul că fac tablouri, cum zici dumneata, i se adresă el din nou pictorului Podoleanu, după ureche, sculptez şi tot felul de statuete din rădăcini. Uneori, iau doar rădăcinile şi le expun, după ce le dau cu lac. În natură, dar şi în pictură, dragă maestre, nu există falsuri. Ci doar imitaţii. Eu sculptez din rădăcini anumite figuri umane. Atât pentru delectare, cât şi pentru exorcizare. Da, pentru exorcizare, preciză el. Prin intermediul lor, scot duhurile rele din om. Şi nimeni nu mă acuză nici de fals, nici de plagiat. Dacă am pictat în transă un tablou văzut într-o expoziţie, nu am făcut nici un fel de fals. În fond, dragă maestre, şi dumneata faci falsuri. Reproduci flori pe care le vezi în vază sau reproduci păsări vii sau moarte. Şi nici păsările, nici florile, nici fructele nu te acuză nici de fals, nici de plagiat. Şi dacă ele nu te acuză, tu de ce m-ai acuza?! Cine îmi opreşte dreptul să pictez ceea ce îmi place? În afară de aceasta, adăugă sculptorul de rădăcini, falsificându-ţi pânzele şi semnătura, prin efortul meu aduc o contribuţie la o mai bună răspândire şi cunoaştere a lor, ca să zic aşa, pe mapamond.

Şi ajungând aici, falsificatorul de tablouri, vorbi îndelung despre reveriile delirante şi excentricităţile lui Dali, povestindu-i pictorului cum Gala, cu care Dali deşi era căsătorit de 30 de ani, nu se culcase niciodată, aducea în fiecare zi în salonul ei o mulţime de efebi pasionaţi de pictură pe care îi punea să deseneze în stilul lui Dali, după ce în prealabil îi chema rând pe rând, desigur cu încuviinţarea pictorului, în aşternutul ei. Şi dacă Dali era încântat de faptul că i se falsificau tablourile sub văzul lui, zicând că dacă pe piaţă vor fi mai multe tablouri Dali, cu atât geniul său va fi recunoscut de mai multă lume, dumneata de ce nu eşti?! Nu cumva alergia dumitale legată de falsificatorii de tablouri e un semn al unei mentalităţi provinciale?! Oare ştii dumneata că tabloul ăsta eu l-am pictat aflat într-o stare de delir? Cine mi-a indus această transă? Eu singur sau poate dorinţa dumitale propulsată de inconştient de a ieşi din propria carapace şi a deveni un geniu la fel de cunoscut ca şi Dali? Cum îţi explici faptul, îl întrebă mogâldeaţa, că pânza aceasta n-am pictat-o la mine în atelier, ci am simţit nevoia să ies în natură. Am pictat-o în timp ce mă plimbam cu barca pe luciul lacului Ciric. Am pictat-o folosindu-mi atât mâinile, cât şi picioarele, cum am văzut că fac pictorii chinezi sau vietnamezi, de la care şi dumneata, drăguţule, ai deprins metoda te a picta plimbându-te cu barca... Aşa-i sau nu-i aşa?

Bătrânul pictor îl urmărea înmărmurit. Se gândea să-i dea o replică, dar mogâldeaţa parcă îl hipnotizase. Pictorul încerca să-şi mişte buzele, dar ele nu se mişcau. După cum aproape nu se mişcau nici gândurile. Sau dacă se mişcau, se mişcau mai mult în sensul ideilor halucinante pe care falsul Cîţu le expunea în faţa sa, mişcându-şi din ce în ce mai repede mâinile şi buzele, aflat într-o stare de semidelir.

Nichita Danilov este scriitor şi publicist