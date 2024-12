„Suntem deschiși să colaborăm cu instituțiile statului și să clarificăm orice întrebare sau nelămurire”, declară, generic, fondatorul Fame Up – platforma prin care companiile își pot promova produsele prin intermediul influencerilor, despre care s-a scris că a fost implicată în campania prezidențială a lui Călin Georgescu. Numele firmei Fame Up apare și în documentele desecretizate de către CSAT.

Contactat telefonic de reporterii „Ziarului de Iași” și chestionat în legătură cu implicarea companiei sale în controversata chestiune a utilizării influencerilor pentru a promova mesaje în favoarea candidaturii lui Georgescu, Ionuț Pătrășcoiu, a solicitat ca întrebările să-i fie adresate pe email. Răspunsul a sosit imediat, vag și opac.

Fame Up e o platformă online care aduce împreună companii le care vor să-și promoveze produsele și micro-influencerii care pot asigura această promovare. Platforma a fost dezvoltată de compania Inovatie Alia SRL, fondată de Ionuț Pătrășcoiu, care este și acționarul majoritar, dar și administratorul companiei. Implicarea acestei platforme într-o campanie politică prim mesaje transmise pe Tik Tok de diverși influenceri a stârnit controverse puternice.

Iată întrebările adresate de Ziarul de Iași lui Ionuţ Pătrășcoiu, fondator Fame Up:

A fost Călin Georgescu client al platformei Fame-Up? Dacă nu, cum explicați asocierea platformei cu promovarea candidaturii sale? Mesajele care susțineau candidatura lui Călin Georgescu au fost generate sau amplificate prin Fame-Up? Cum răspundeți criticilor care susțin că platforma poate fi folosită pentru manipularea opiniei publice în scopuri politice? Există politici interne care reglementează utilizarea Fame-Up pentru promovare politică? Dacă da, cum le aplicați? Care este poziția dvs., retrospectiv, în legătură cu rolul platformei Fame-Up în propagarea unor mesaje de natură electorală?

Și iată răspunsurile:

„FameUp nu are și nu a avut niciun fel de colaborare cu persoana Călin Georgescu sau cu vreun alt membru implicat în campania de promovare a domniei sale pentru funcția de Președinte al României.

FameUp este o platformă automatizată ce permite și facilitează colaborarea între creatorii de conținut și clienții care au nevoie de serviciile acestora. Procesul de achiziție este extrem de simplu: utilizatorul își alege persoana sau persoanele cu care dorește să colaboreze, iar plata se face direct către acestea, prin intermediul platformei. Oricine poate accesa serviciile automatizate oferite de platformă.

FameUp se bazează pe același tip de principii utilizate la scară largă de către marile platforme de socializare, eliminând din baza sa de date acele persoane care, în mediul online, promovează mesaje care instigă la ură, conțin elemente ce pot defăima imaginea cuiva sau utilizează limbaj licențios.

Suntem deschiși să colaborăm cu instituțiile statului și să clarificăm orice întrebare sau nelămurire.

Echipa FameUp”

Răspunsuri „evazive” și „defensive”

„Aș caracteriza răspunsurile Fame Up la întrebările adresate de Ziarul de Iași ca fiind evazive și defensive”, mi-a răspuns Chat GPT când l-am întrebat: „Cum ai caracteriza în două cuvinte răspunsurile Fame Up la întrebările adresate de Ziarul de Iași?”

Dacă analizăm răspunsurile, putem observa câteva puncte importante, comentează mai departe inteligența artificială care arată că:

„Echipa FameUp respinge ferm acuzațiile și clarifică procedurile interne ale platformei, dar nu oferă detalii suplimentare privind măsurile specifice de prevenire a utilizării platformei pentru campanii politice, ceea ce ar fi putut răspunde mai bine unei preocupări legate de transparența proceselor interne.

Răspunsurile sunt construite într-un ton neutru, dar, în contextul întrebărilor despre promovarea politică, ar fi fost util ca echipa FameUp să ofere mai multe informații despre cum anume platforma se asigură că nu este utilizată pentru scopuri politice (de exemplu, existența unor politici stricte de verificare a mesajelor politice sau a partizanatului).

Întrebările privind utilizarea FameUp în scopuri politice și eventualele manipulări ar putea fi gestionate cu mai multă transparență, prin detalii suplimentare despre cum se verifică influencerii și campaniile politice”.

„În ansamblu, echipa FameUp oferă un răspuns care contesta direct acuzațiile, dar cu un accent mai puternic pe procesul automatizat decât pe măsurile interne de reglementare, ceea ce ar putea lăsa loc pentru întrebări suplimentare în privința protejării integrității platformei în fața unor posibile abuzuri”, concluzionează Chat GPT în ce privește răspunsul vag al Fame Up.

Care e problema, de fapt?

Mai mulți influenceri au recunoscut că au fost plătiți pentru a promova hashtaguri precum #prezidențiale2024 și #echilibrușiverticalitate, fără a înțelege pe deplin implicațiile politice ale campaniei. Aceștia au descris cum au făcut parte dintr-o strategie de generare de angajament și de atragere a atenției asupra lui Georgescu, iar unii au comentat cum campania a folosit boți pentru a umfla comentariile și vizibilitatea.

Aceasta a dus la critici, deoarece mulți influenceri s-au simțit manipulați după ce au realizat scopul politic al campaniei. Unii dintre aceștia și-au cerut public scuze, recunoscând că nu erau conștienți de întregul context al campaniei.

Problema principală a fost legată de implicațiile etice și politice ale utilizării platformei de promovare a mesajelor electorale. În timpul campaniei prezidențiale din 2024, Fame Up ar fi fost folosită pentru a amplifica mesajele susținătorilor lui Georgescu, iar acest lucru a stârnit critici privind potențialul platformei de a manipula opinia publică, având în vedere că nu există un control riguros asupra conținutului generat sau promovat de influenceri.

Fame Up permite colaborarea automată între influenceri și clienți, iar criticii au pus sub semnul întrebării utilizarea acestei platforme pentru scopuri politice, în contextul în care nu există politici clare pentru a reglementa astfel de utilizări. Deși platforma a declarat că nu a avut colaborări directe cu Georgescu sau cu campania sa, utilizarea Fame Up pentru promovarea candidaturii acestuia a fost văzută ca o zonă gri în ceea ce privește manipularea discursului electoral și transparența activităților online.

Un alt punct criticat a fost lipsa unui cadru intern clar care să reglementeze promovarea mesajelor politice pe platformă, ceea ce a lăsat loc pentru speculații privind intențiile reale ale utilizării platformei în campania prezidențială. Fame Up, platforma destinată să clădească reputații de brand, și-a asigurat prin controversa legată de Călin Georgescu o creștere a reputației. Nu puțini sunt însă cei care se întreabă dacă în viitor aceasta platformă nu-și va schimba numele în Fame Down.

