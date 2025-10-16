Familiile afectate de incendiul recent de pe strada Cuza Vodă, chiriașe ale Primăriei, primesc alte locuințe

Consiliul Local (CL) va atribui noi locuințe chiriașilor Primăriei afectați de incendiul recent la un imobil de pe str. Cuza Vodă.

O hotărâre în acest sens va fi adoptată în cursul zilei de mâine într-o ședință extraordinară. Demersul vine în urma incendiului din data de 7 octombrie dintr-un clădire din centrul Iașului, unde Primăria deținea câteva locuințe.

Focul a izbucnit într-un apartament aflat în proprietate privată, dar flăcările s-au extins treptat și au afectat spații locative aflate în administrarea Direcției Fond Locativ.

„Acestea au devenit inutilizabile, chiriașii neavând timp să evacueze nici măcar bunurile personale. Acum locuiesc temporar la rude sau prieteni”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării consilierilor locali.

Imobilul din str. Cuza Vodă nr. 1 a fost construit în jurul anului 1900, are un regim cu parter și un etaj și se află pe lista monumentelor istorice. La parterul imobilului se află spații comerciale în proprietate private, iar, la etaj, locuiau 6 familii: 2 chiriașe ale Primăriei și 4 proprietari privați.

Cele două familii relocate de municipalitatea ieșeană vor primi apartamente din fondul locativ al orașului în blocuri aflate în Canta și Alexandru cel Bun. Comisia socială de la nivelul Primăriei a aprobat deja repartițiile, dar pentru ca familiile să se mute efectiv este necesar și avizul plenului CL.

Consilierii, chemați să aprobe un credit de 130 milioane lei

Proiectul privind relocarea chiriașilor va intra pe lista suplimentară a proiectelor de hotărâre. Inițial, scopul principal pentru care aleșii locali au fost convocați în ședință extraordinară a constat în supunerea la vot a unei alte inițiative a Primăriei – contractarea unui credit de 130 milioane lei în vederea achiziției combustibilului necesar (gaze naturale) pentru asigurarea încălzirii în sistem centralizat în perioada sezonului rece.

În prezent, la sistemul centralizat de termoficare sunt branșate peste 22.000 de apartamente, 52 de instituții publice, 76 de unități de învățământ, 10 spitale și 5 universități, alături de mai mulți operatori economici.

Noul credit care va fi contractat de Primărie are un regim special: contractarea se va face în baza unei Ordonanțe de urgență aprobate de Guvern pe 9 octombrie 2025 prin care s-au adus o serie de derogări de la legislație pentru a permite autorităților să facă împrumuturi pentru susținerea sistemelor de termoficare.

Este pentru a treia oară în ultimii trei ani când Primăria face credit pentru încălzirea orașului: în 2023 și 2024, alte 345 de milioane lei au fost împrumutate cu același scop.

