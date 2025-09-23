MICA PUBLICITATE
Local

FanCurier, la un pas să strice nunta unor tineri din Iași – Cum au ajuns mărturiile la destinatari (FOTO)

De Redacția
marți, 23 septembrie 2025, 15:24
1 MIN
Pregătirile pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu de tineri din Iași au fost umbrite de o experiență neplăcută cu o firmă de curierat națională.

Unul dintre viitorii miri a reclamat recepționarea unui colet sever deteriorat, expediat prin FanCurier, care conținea mărturiile pentru nuntă.

Deși coletul era marcat vizibil pe toate laturile cu bandă adezivă inscripționată „FRAGIL”, acesta a fost predat într-o stare avansată de degradare. Imaginile puse la dispoziția redacției surprind o cutie de carton cu colțurile strivite, una dintre laturi fiind ruptă.

Conform relatării clientului, la întrebările sale privind starea evident deteriorată a pachetului, curierul a răspuns cu indiferență, afirmând că „așa l-a primit și el de la depozit”.

Etichete: FanCurier, marturii, nunta

