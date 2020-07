Fanfara COVID a cântat toată noaptea la Infecțioase. Experiența din salon

Numărul mare de cazuri noi depistate în weekend-ul trecut au făcut să răsune curtea Spitalului de Boli Infecțioase. Ambulanță după ambulanță, multe deodată, ca o “fanfară”, a descris Andreea pe rețeua de socializare. “Printre multele saloane aflate într-un fel de sistem labirint, toată noaptea trecută s-a auzit ”Fanfara COVID”. Parcă suna a ce-i mai rău, după niște zile și așa atât de apăsătoare. Nici să încerci să îți verifici propria respirație nu prea puteai, darămite să te gândești că poți adormi. Rând pe rând și prin rotație, tusea vehementă, continuă a bolnavilor din saloanele învecinate s-a unit într-un cor impresionant, care a obosit abia în zori”, scrie Andreea.

Întrebarea nopții în saloanele COVID ”De unde am luat virusul?”

Din cauza ambulanțelor care nu mai conteneua să vină, dar și a tusei apăsătoare ce se auzea de la fiecare pat, noaptea a fost una albă pentru mulți, “Pentru unele colege de salon, lipsa somnului le-a făcut să caute ore în șir răspunsul la cea mai grea întrebare a testului COVID: ”De unde am luat virusul?”. O doamnă a exclamat parcă ușurată că a reușit să găsească sursa infectării, după o săptămână de spitalizare. O vecină din sat pare să fi plimbat virusul printre mulți localnici, după ce și-a primit copiii din Italia și Franța, în luna mai. Ea le-a găsit o locuință temporară pentru perioada izolării, pe care, însă, a frecventat-o zilnic fără griji, pentru că ai ei copii aveau nevoie de ajutor la curățenie și mâncare. ”Parcă în ciudă îmi făcea de venea mereu la mine după ce mergea la ei. Dar eu nu am realizat. Am întrebat-o, totuși, la început, dacă e bine să ne vedem după ce a luat contact cu ei, dar ea nu credea în virus și râdea. La țară, la noi, toți râd de virusul ăsta. Eu sunt bolnavă de mai mult de o lună, dar nu am știut. Acum nu mai trece pe la poarta mea, atunci parcă în ciudă venea. După ce ajung acasă, nu mai primesc pe nimeni la mine”, a povestit colega mea de salon dimineață”, a scris Andreea pe pagina de facebook.

“Unele cadre medicale au clacat deja, iar altele sigur urmează”

În salon, inevitabil au ajuns și scepticii, care însă, după cum îi descrie Andreea, nu par impresionați de situația în care se află. „Am auzit și pacienți care au ajuns aici pentru că nu au crezut deloc în virus. Acum le povestesc cei dragi la telefon cum cunoscuții lor găsesc motiv de bancuri faptul că sunt bolnavi de COVID. Cea mai mare suferință a lor este, însă, că s-a auzit de ”pățania” lor și nu mai contenesc cu ”bârfa””, a scris Andreea.

A treia zi de spitalizare pentru ea nu a venit cu schimbări: durerile de cap continuă, tusea și durerea în piept tot există, iar gustul și mirosul se lasă așteptate. „De-aș simți o briză de aer în plus, cred că ar conta mult pentru durerea mea continuă de cap”, mai scrie ea.

A auzit de valul de cazuri din weekend și a văzut cu ochii ei cum se umplu saloanele. De aceea, Andreea mai transmite un mesaj de pe patul de spital: “Între timp, îmi doresc să cred că blocajul din spitalele românești i-a convins pe tot mai mulți dintre noi să poarte mască, să păstreze distanțarea socială și să aibă grijă, astfel, de sănătatea salvatorilor noștri. Unele cadre medicale au clacat deja, iar altele sigur urmează. De unde facem rost de alții? Și ce facem cu eroii de până acum?”.