Comunicat de presa (P)

„Dragă Moș Crăciun,

Anul acesta am fost tare cuminte. Mi-aș dori să-mi aduci....”

Așa începeau multe dintre scrisorile care poposeau în fiecare an pe birourile din Iași ale companiei Endava. Copiii așteptau cu nerăbdare cadourile, iar angajații așteptau cu nerăbdare să devină spiridușii Moșului, să aducă darurile la birou și să vadă bucuria din ochii copiilor atunci când le vor primi.

Deși 2020 a reușit să ne remodeleze realitatea, bucuria de a dărui rămâne aceeași. De data aceasta, scrisorile nu au mai venit fizic, dar lista copiilor cuminți a ajuns totuși la Endava, online, cu ajutorul fundației World Vision România. Spiridușii au făcut cumpărături, au împachetat cu mult drag și au așteptat curierul.



Astfel, săptămâna trecută, Moșul a poposit la Zăpodeni, județul Vaslui, și a adus daruri pentru 50 de copii de grădiniță și școala primară. Fiecare pachet a conținut haine groase și ghetuțe pentru ca cei mici să simtă magia iernii fără a simți frigul. Pe lângă haine și încălțăminte, s-au strecurat și dulciuri, jucării sau cărți.

„Pentru noi, a fi aproape de comunitate și a investi in educație este esențial. Tocmai de aceea, am ales să continuăm evenimentele noastre de suflet, devenite deja tradiție, adaptate contextului în care ne aflăm”, ne mărturisește Ioana Pavel, Head of People Development & Recruitment.

O întreagă comunitate pentru educație

Închide ochii. Imaginează-ți un context în care poți împărtăși din cunoștințele tale. În care poți învăța despre arhitectură, testare, să vezi perspective asupra unor arii precum business analysis, creative services sau project management, fără să ratezi șansa de a-ți dezvolta zona de soft skills și să afli mai multe despre leadership, storytelling sau despre modul în care anumite credințe ne modelează comportamentul. Mai mult, participarea ta înseamnă access la educație pentru copiii din comunitățile defavorizate.

Acum deschide ochii. Nu e un context imaginar. E povestea Pass It On Marathon, un eveniment realizat de compania Endava, constând într-un maraton de prezentări tehnice și non-tehnice din diverse arii pentru comunitatea IT din Iași, totul pentru a susține o cauză nobilă – educația copiilor, întrucât compania a donat 5 euro pentru fiecare participant.

Prima ediție s-a desfășurat anul trecut, iar cele două zile au adus în aceeași sală peste 400 de participanți dornici să învețe lucruri noi și să sprijine construirea unei biblioteci școlare pentru 113 copii din Pădureni, județul Vaslui.

Dar în 2020, când „distanțare” e cuvântul de pe buzele tuturor, mai e posibil să organizezi un astfel de eveniment?

Cea de-a doua ediție de Pass It On Marathon, desfășurată în perioada 7 -11 decembrie 2020, a dovedit ca DA. Organizatorii, speakerii si participanții s-au mutat în online, pentru a descoperi sau a aprofunda anumite subiecte din arii diverse precum architectură, testare, mobile applications, business analysis, project management, creative services, data science sau leadership. Nu mai puțin de 26 de speakeri și 870 de profesioniști din IT și nu numai au ales să fie parte din această provocare pentru a ajuta 71 de copii din Iași și Vaslui să aibă acces la educația online.

Andreea Chiribău, Recruitment Specialist la Endava și owner al acestei ediții, ne povestește că Pass It On Marathon este unul dintre evenimentele care reflectă cel mai bine cultura organizațională a companiei Endava. „Anul acesta, ne-am dorit să ne autodepășim și să împărtășim, pe parcursul unei întregi săptămâni, din experiențele și cunoștințele noastre și, totodată, să venim în sprijinul celor 71 de elevi. Deși totul s-a desfășurat online, am simțit dorința speakerilor și a participanților de a se conecta și de a ne uni forțele pentru a ajuta comunitatea. Ne dorim să continuăm aceasta inițiativă și, cine știe, poate în viitor, chiar acești copii pe care îi sprijinim acum, vor ajunge să ne împărtășească din experiențele și cunoștințele lor”, a mai adăugat aceasta.

Cei 71 de liceeni, parte din programul „Vreau în clasa a IX-a”, susținut de World Vision România vor primi dispozitive și cartele SIM cu internet pentru următoarele șase luni, astfel încât să poată ține pasul cu ceilalți colegi.

„Considerăm că este și de datoria noastră, fiind o companie cu istorie în Iași, să ajutăm la creșterea comunității de IT, să împărtășim cu ceilalți colegi din experiențele noastre și într-un final, să fim cu toții mai buni în domeniul din care facem parte. Dincolo de toate acestea, însă, partea cea mai frumoasă a acestei inițiative este că îi sprijinim și pe alții să devină mai buni și să aibă acces la educație.”, a mai menționat Ioana Pavel, Head of People Development & Recruitment.

S-au strâns în total 4350 de euro, zeci de ore de pregătire, sute de idei dezbătute și nenumărate lucruri învățate, mulțumiri și zâmbete. Pass It On Marathon este dovada puterii unei comunități.