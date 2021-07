Fără agresori sexuali în funcții publice (P)

În conformitate cu legislația în vigoare, pentru ca o persoană condamnată să nu poată participa la alegeri electorale, este necesar ca, prin hotărâre, judecătorul să le interzică dreptul de a fi ales pe o anumită perioadă de timp ca pedeapsă complementară (art. 66 alin. 1 lit. Codul Penal), ceea ce nu reprezintă o practică curentă a instanțelor din România. Monica Berescu, deputată Alianța USR PLUS Iași, a luat atitudine împotriva acestei absurdități împreună cu colegii deputați, Cătălin Teniță și Diana Stoica; depunând un proiect de modificare a acestei legi.

S-a considerat necesară modificarea legislației electorale pentru a bloca participarea în calitate de candidați, a persoanelor cu privire la care s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive pentru comiterea cu intenție sau intenție depășită de infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului, până la intervenirea reabilitării de drept ori judecătorești.

Conform Studiului Salvați Copiii asupra abuzului sexual asupra copilului, în cursul alegerilor electorale locale din 2020, au fost semnalate de către presă două candidaturi pentru funcția de primar, care au obținut voturile necesare alegerii lor, deși persoanele în cauză fuseseră condamnate ori se aflau în procedură judiciară pentru comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă și relații sexuale cu copii sub 14 ani și folosirea prostituției infantile. Acest fenomen trebuie oprit.

“Unul dintre obiectivele principale în acest mandat este protejarea minorilor și înăsprirea pedepselor pentru acte sexuale cu minori. Voi depune un proiect legislativ pe această temă în următoarea sesiune parlamentară, însă până atunci am reacționat în fața unei situații absurde și am inițiat modificarea legilor pentru aleșii în funcții publice astfel încât să ne putem oferi românilor garanții că pedofilii, abuzatorii de minori nu vor mai avea dreptul să candideze pentru nicio funcție publică în aparatul legislativ și administrativ al statului”, explică Monica Berescu, deputată Alianța USR PLUS Iași.



Ce propune proiectul legislativ?

În proiectul de lege depus la Camera Deputaților am propus modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor prin suplimentarea categoriilor de persoane care nu pot fi alese, dacă acestea au fost condamnate și pentru infracțiuni contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului, dacă nu a intervenit reabilitarea de drept ori judecătorească.

Nu pot fi alese persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului, dacă victimele sunt minori la data săvârșirii faptelor și nu a intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare.

Doar în acest mod, ne vom putea asigura că nu vom mai avea situații absurde în care o persoană condamnată pentru pornografie infantilă sau act sexual cu un minor va ajunge să ocupe funcții publice precum cea de primar.



Monica Berescu,

Deputată Alianța USRPLUS Iași