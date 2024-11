Fără apă în blocuri premium: conflict între locatari și dezvoltator pe tema constituirii asociației. S-a cerut ajutorul judecătorilor

În cazul locatarilor de pe Nicolae Oblu nr. 20 din Păcurari, unde Ciubotariu are construit un bloc, proprietarii au reușit să obțină o ordonanță președințială care a obligat ApaVital să reia furnizarea apei, însă nemulțumirile față de dezvoltator continuă. Acum, locatarii se tem că vor rămâne fără canalizare. Ei susțin că sunt constant amenințați de Ciubotariu cu o astfel de măsură. Situația este complicată din cauza lipsei asociațiilor de proprietari, care nu au fost înființate până acum, procedura fiind destul de dificilă. La Evergreen Towers, complex rezidențial situat pe strada Aurel Vlaicu 83, pe șoseaua spre Dancu, unii proprietari s-au simțit hărțuiți de comportamentul lui Ciprian Ciubotariu, așa că unul dintre ei a decis să-l dea în judecată.

Hârțuială în trei

În blocul de pe Nicolae Oblu nr. 20 sunt 18 apartamente locuite, iar până să obțină ordonanță președințială, la sfârșitul lunii trecute, oamenii au stat mai bine de trei săptămâni fără apă. Locatarii spun că firma de administrare Urbica ar fi colectat banii de la locatari, dar nu ar fi ajuns la ApaVital. Aceeași firmă ar fi trebuit să fi înființat până acum și asociațiile de proprietari, spun locatarii, dar se mișcă foarte greu. „Cei de la firma CCI sunt sub orice critică și ne așteptăm la orice din partea lor. Mint în toate declarațiile din presă, așa cum s-a dovedit și în instanță. Sunt niște mincinoși. Noi nu am fi putut să ne facem asociația de proprietari niciodată și știe și domnul Ciubotariu foarte bine asta. Actele au fost date către Urbica, care era mandatată să le depună la instanță încă din 2019-2020”, ne explică furios un locatar.

Contactat telefonic, Casian Spiridon, directorul societății Urbica, susține însă că procesul de înființare a asociațiilor de proprietari întâmpină dificultăți din cauza lipsei de implicare a proprietarilor, ceea ce a dus la blocaje. Problemele s-au intensificat atunci când furnizarea apei a fost sistată, moment în care, spune Spiridon, proprietarii au arătat parcă un interes mai mare să se implice în înființarea asociației. El spune că Urbica transferă către dezvoltator sumele încasate de la locatari, dar că nu poate acoperi facturile din fonduri proprii dacă locatarii nu își achită contribuțiile.

Pe de altă parte, Eliza Ciubotariu, soția lui Ciprian Ciubotariu, responsabilă de comunicare la CCI Construct Company SRL, spune la rândul ei că firma a intrat în acest scandal „pasiv”. Asta din cauză că, deși proprietarii plătesc la Urbica, Urbica nu a returnat banii necesari pentru achitarea facturilor. Această lipsă de plăți reciproce a dus la un lanț de neînțelegeri și neplăți, amplificând problemele existente, susține soția dezvoltatorului imobiliar.

La Colina Însorită situația este „întunecată”

Un proprietar al unui apartament dintr-un bloc din complexul rezidențial Colina Însorită ni s-a plâns că partea proastă este că stau cu ochii pe canalizare, chiar dacă momentan au apă la robinet. „Trăim sub teroare, păzim gura de canalizare și ne întrebăm cât va trebui să mai suportăm amenințările acestui individ. Sunt în total 18 apartamente, dintre care majoritatea au fost achiziționate în anul 2019, iar locatarii s-au mutat în prima jumătate a anului 2019. Personal, am credit la bancă și cred că este și situația altor vecini. Totul a început în luna septembrie, când domnul Ciubotariu a contactat unul dintre locatari pentru a ne informa că dumnealui încheie contractul cu ApaVital. Acest contract se încheia în urma datoriilor acumulate, vorbim de o sumă astronomică, toate pe punctul nostru de consum. Ca dovadă am primit un colț de factură, peste 47.000 RON. Situația ni s-a părut foarte bizară, noi fiind cu plata facturilor la zi. Menționez că Urbica, companie contractată de CCI pentru plata facturilor de la blocul nostru, ne făcea citirile și ne încasa sumele pentru apă și canalizare fiecăruia dintre noi”, ne-a povestit proprietarul.

În mare panică, continuă el, lumea s-a mobilizat cu telefoane și audiențe la Urbica și ApaVital. De la Urbica au primit garanții că sub nicio formă nu se va întâmpla asta, iar de la ApaVital garanții că sigur se taie apa din cauza datoriei pe punctul de consum. Au aflat între timp și că restanțele respective erau de la alte puncte de consum CCI – Evergreen Towers și cumva celelalte puncte au fost închise, datoria revenind pe ei, ne prezintă contextul locatarul. „Ca un adevărat salvator, domnul dezvoltator ne-a propus să îi plătim datoria ca să facem problema să dispară și să avem apă, ceea ce bineînțeles că am refuzat cu toții. Două săptămâni mai târziu s-a oprit apa. Evident că există în imobil familii cu copii mici… S-au făcut rezerve de apă, s-a spălat lumea la lighean, fiecare a plecat pe la rude și prieteni. Vorbim de oameni cu plata facturilor la zi și cu apartamentele plătite integral la dezvoltator”, ne-a povestit proprietarul.

Acesta a mai spus că, după ce proprietarii apartamentelor au contactat avocați pentru a le susține cauza și a obține o ordonanță președințială, instanța a aprobat cererea pe 30 octombrie 2024, iar ApaVital a reinstalat contorul de apă. Cu toate acestea, a doua zi dimineață, Ciprian Ciubotariu s-a prezentat în fața imobilului împreună cu o echipă de muncitori, cu intenția de a bloca canalizarea, ne-a spus revoltat bărbatul. „Iar de atunci o păzim”, a încheiat omul.

Probleme sunt și la complexul rezidențial Evergreen Towers

Un locatar de la Evergreen Towers a relatat pentru „Ziarul de Iași” că a depus, în urmă cu aproape un an, o plângere penală împotriva lui Ciprian Ciubotariu, pe care îl acuză de hărțuire. Acesta ne-a explicat că Ciubotariu apare frecvent la ușa apartamentului său, fără un motiv clar, și verifică în boxa tehnică pentru a se asigura că locatarul nu are apă.

Bărbatul susține că a făcut mai multe plângeri la poliție, dar că autoritățile nu au luat nicio măsură în decurs de un an. Într-o altă sesizare trimisă redacției, un alt proprietar din clădire a relatat că în prezent sunt 9 apartamente care nu au apă, în ciuda faptului că oamenii au o decizie judecătorească pentru ca ApaVital să monteze contorul în branșamentul aferent punctului de consum. Proprietarul se plânge că la etajele superioare, unde locuiesc familii care au refuzat să semneze contractul cu firma Gezz Residence pentru furnizarea apei, după ce dezvoltatorul a reziliat contractul cu ApaVital, alimentarea cu apă nu a fost reluată. Locatarii susțin că nu au fost de acord cu această firmă deoarece, potrivit Primăriei, Gezz Residence nu ar furniza legal apă, ne-au spus oamenii. Ca urmare, la acești locatari nu curge niciun strop de apă la robinete.

Locatarul de la Evergreen Towers care a făcut plângere la poliție împotriva lui Ciubotariu ne-a explicat că, după mai multe încercări nereușite de a înființa o asociație de proprietari prin intermediul firmei Urbica, locatarii au început demersurile pe cont propriu. În acest context, dezvoltatorii de la Evergreen Towers au organizat o adunare generală, aparent pentru a facilita formarea asociației. În cadrul întâlnirii din 24 decembrie 2023, locatarul a candidat pentru poziția de președinte, intrând în competiție cu Ciprian Ciubotariu, care, conform afirmațiilor bărbatului, a devenit agresiv și a încercat să-l scoată cu forța din sală. Incidentul s-ar fi petrecut în fața a aproximativ 30-40 de martori, iar locatarul a depus o plângere la poliție pentru agresiune.

Ulterior, locatarul susține că a început să primească amenințări că va rămâne fără apă dacă nu semnează pentru formarea asociației de proprietari. La câteva zile după acest incident, apa a fost într-adevăr întreruptă, iar situația a rămas neschimbată aproape un an mai târziu, ne spune barbatul. Chiar și după plângerea pentru violență, Ciubotariu ar fi continuat să-l hărțuiască, prezentându-se la ușa apartamentului său pentru a-l intimida sau pentru a-i crea alte probleme, a afirmat proprietarul. În final, locatarul spune că, deși a depus numeroase plângeri, poliția de la Secția 4 nu a luat măsuri, iar martorii incidentului nu au fost audiați, ceea ce, spune el, îi permite lui Ciubotariu să continue acțiunile fără consecințe. „De un an de zile tot mă bate la cap omul ăsta și tot fac plângeri peste plângeri și nimic.”

Ce spune dezvoltatorul blocurilor

Eliza Ciubotariu susține că la Evergreen Towers este apă, fiind vorba despre un complex rezidențial cu 510 apartamente, și neagă că proprietarii ar fi amenințați. „Nu îi amenință nimeni. Este apă, cum să nu fie? Asta nu înseamnă că, dacă sunt anumite șicane între anumiți proprietari, ele trebuie să se reverse asupra tuturor. Eu înțeleg că sunt anumite lucruri pe care ei nu le acceptă sau nu le înțeleg, dar nu e chiar așa. Este un cartier rezidențial, cum să nu fie apă? Nu întrerupem noi apa, noi nu furnizăm și nu întrerupem acest serviciu. Cine a întrerupt apa a fost ApaVital, care a venit cu ordinul de debranșare pentru neplată. Instanța a ordonat apoi ApaVital să continue furnizarea apei până la constituirea unei asociații de proprietari. Dezvoltatorul nu a intervenit niciodată în decizia de întrerupere sau reluare a apei”, susține Eliza Ciubotariu.

„Faptul că i-am susținut până să își înființeze asociația de proprietari deja este un compromis care se întoarce împotriva noastră”

Ea spune că doar ApaVital are autoritatea să blocheze canalizarea, referindu-se la situația proprietarilor din blocul de pe Nicolae Oblu nr. 20, afirmând că atunci când locatarii vor încheia direct un contract cu ApaVital pentru serviciile de apă și canalizare se vor încheia legăturile contractuale cu CCI Construct. „Ce vă mai pot spune este că noi, în situația asta, suntem pasivi, nu am solicitat nici să închidă apa, nici să deschidă. Efectiv, ApaVital a închis pentru neplată. Noi nu am transmis plățile mai departe pentru că nu am primit banii de la Urbica. Canalizarea o poate bloca doar ApaVital. Trebuie să fii specialist ca să faci asta. Dar ei pot să solicite de la ApaVital contract și pentru furnizare apă, și pentru canalizare,iar atunci o să le aibă direct pe numele lor, pe asociația de proprietari, și o să închidă cu CCI Construct. Tot ceea ce a avut CCI datorie față de ei a fost să le predea apartamentul, asta față de toți clienții noștri. Noi nu facem administrare sau facturare de utilități, nu este domeniul nostru de activitate. Faptul că i-am susținut până să își înființeze asociația de proprietari deja este un compromis care se întoarce împotriva noastră”, ne-a declarat Eliza Ciubotariu.

Ce spun cei de la Urbica

Directorul general al Urbica, Casian Spiridon, ne-a explicat că pentru complexul Nicolae Oblu nr. 20 dosarul de înființare a asociației de proprietari a fost depus în instanță, pe 1 noiembrie a fost termen, dar a rămas în pronunțare. După directorul Urbica, dosarul este complet, deși lipsește avizul de la ApaVital. Spiridon susține că tot ceea ce face Urbica este să colecteze documentele necesare de la proprietari și de a le depune în instanță, dar totul depinde de colaborarea tuturor părților. „Întotdeauna este vorba despre o colaborare, dacă cineva nu își face treaba, lucrurile se blochează.”

Cât privește plățile către CCI Construct, Spiridon încearcă să ne facă să înțelegem că există două contracte distincte: unul pentru Nicolae Oblu nr. 20 și altul pentru Evergreen Towers. Problema ar fi apărut când CCI a închis firma care a construit cele două ansambluri rezidențiale și a transferat activitatea pe o altă firmă, lăsând contractele într-o situație incertă. El spune că Urbica transferă către dezvoltator sumele încasate de la locatari, dar că nu poate acoperi facturile din fonduri proprii dacă locatarii nu își achită contribuțiile, susține Spiridon.

Referitor la situația proprietarilor apartamentelor din blocul din complexul Colina Însorită, Spiridon recunoaște că instanța a decis reluarea furnizării apei și că, de la vânzarea ultimului apartament, dezvoltatorul nu mai are responsabilități, acestea fiind transferate către proprietari și administratorul desemnat pentru formarea asociației.

Ce șanse au proprietarii să se înființeze asociațiile de proprietari

Întrebat dacă procesul de înființare a asociațiilor de proprietari nu ar putea fi cumva grăbit, Spiridon a explicat că Urbica a organizat mai multe ședințe la Nicolae Oblu nr.20, dar participarea în rândul proprietarilor a fost scăzută până recent, când lipsa apei a crescut interesul locatarilor în acest sens, susține directorul. „Noi facem în mod repetat ședințe, am făcut vreo cinci-șase ședințe la care nu a venit aproape nimeni, nu am avut cu cine demara înființarea. Acum am reușit măcar să depunem dosarul cu speranța că rezultatul va fi unul pozitiv.”

La Evergreen Towers situația este mai stabilă, crede Spiridon, deoarece dezvoltatorul încă deține apartamente în complex și are un interes direct în înființarea asociației, spune el. „La Evergreen, dezvoltatorul este încă în complex. Și noi am făcut ședințe, și ei au făcut ședințe încercând să înființeze asociația de proprietari, acolo lucrurile stau mult mai bine ca la Nicolae Oblu. Dezvoltatorul, încă proprietarul multor apartamente din complex, este direct interesat să înființeze această asociație de proprietari(…) Ca dezvoltator, rolul tău se termină când ai vândut ultimul apartament, iar apoi ține și de proprietari, și de administratorul desemnat să înființeze asociația, astfel încât toate utilitățile să se mute pe noua entitate juridică, iar lucrurile evoluează normal. În 99% din cazuri așa se întâmplă. Din păcate, iată că la Nicolae Oblu nr. 20 nu au fost atât de norocoși, lucrurile s-au poticnit, culminând cu această sistare de apă și acțiune în instanță”, ne-a declarat directorul Urbica.

