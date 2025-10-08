„Fără număr”. Cum a pus umărul CJ Iași la profitul unei asocieri de firme în care este implicat milionarul ieșean Giani Canschi

Ultima grijă a angajaților de la Consiliul Județean (CJ) Iași pare a fi modul cum sunt cheltuiți banii publici. Revizuirea unui contract pentru modernizarea unor drumuri ce fac parte din Axa strategică Iași-Suceava, a fost motiv ca firma contractată să primească un bonus la profit, majorare aflată în afara legii, după cum susțin normele legale, norme invocate într-un document public de audit.

Haideți însă să ridicăm cortina și să lăsăm faptele să vorbească. De la începutul acestei primăveri, mai exact din data de 14.04, CJ Iași a fost supus unei misiuni de audit de către Camera de Conturi Iași. În urma acestei acțiuni, a fost emis public, pe 30 septembrie a.c., un Raport de audit de conformitate privind modul de utilizare și rambursare a sumelor provenite din finanțări rambursabile, instrumente de datorie publică locală, pentru care au fost efectuate trageri la nivelul UATJ Iași.

Un salt de doar 43 de milioane de lei

În documentul pe care-l vom numi în rândurile de mai jos „Raport”, pentru a simplifica limbajul, se arată că, în urma misiunii, s-a descoperit că o sumă de 483.544 lei a fost achitată „contrar cadrului legal”, deci fără drept. Contractul pentru așa-numita axă strategică este încheiat cu asocierea Daroconstruct – Rutador SRL, prima firmă fiind deținută de omul de afaceri Giani Canschi (FOTO JOS), iar cea de-a doua este o firmă înregistrată în Republica Moldova.

„Acordul contractual – contractul de lucrări a fost atribuit la valoarea de 91.776.997,59 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 24 luni, cu clauza 48 de ajustarea prețurilor, subclauza 48.4, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1 din 2018, pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție publică aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. Urmare ajustărilor efectuate în perioada de derulare a contractului, au fost încheiate un număr de 5 acte adiționale, valoarea acordului ajungând la suma de 134.854.208,38 lei fără TVA, rezultând o majorare de 46,9%. Pentru finanțarea suplimentării valorice a acordului, autoritatea contractantă a asigurat fonduri de la bugetul local, conform HCJ nr. 282/24.08.2022”, se arată în Raport.

„Nu asigură o compensație totală”

Camera de Conturi susține însă că, pe parcursul acestei majorări a contractului, de la 91,7 milioane de lei la 134,8 milioane, s-a insinuat și o depășire a cadrului legal. „Din verificările efectuate s-a constatat faptul că ajustarea prețului contractului s-a făcut asupra întregii valori a situațiilor de lucrări, inclusiv asupra profitului, în condițiile în care, conform legislației în vigoare și a clauzelor contractuale, ajustarea prețului contractului nu asigură o compensație totală pentru creșterea prețului elementelor constitutive ale ofertei, ci doar o actualizare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție publică”, se arată în documentul citat mai sus.

Valoarea de 483.544 lei este calculată de inspectorii Camerei de Conturi, valoarea reală a plăților nu a putut fi determinată din cauză că oficialii CJ Iași nu au putut pune la dispoziția lor documente din care să reiasă marja de profit. Prin urmare, a fost luată în calcul o marjă de profit de numai 3% din valoarea situației de plată, conform OUG nr. 64/2022. Inspectorii Camerei de Conturi și oficialii CJ Iași au avut, la începutul lunii, o ședință de conciliere pe baza constatărilor. „Nu au rămas puncte de vedere divergente”, se arată în Raport. „Ziarul de Iași” a cerut un punct de vedere pe această temă încă de la începutul săptămânii de la oficialii CJ, dar până la ora publicării acestui articol nu a fost remis nicio informare din partea instituției. În măsura în care CJ va răspunde solicitării, cotidianul nostru va asigura publicarea.

Firmele lui Giani Canschi, afaceri de 60 de milioane de euro

Compania Daroconstruct a încheiat anul trecut cu afaceri de 294 de milioane de lei, a raportat un profit net de 36 de milioane de lei și a avut 341 de angajați. Giani Canschi deține 99,49% din societate, iar Fedoreac Nicoleta 0,20%, ea fiind și administratorul firmei. Omul de afaceri mai deține acțiuni la firmele Zanolli SRL (100%), Anomis Company (99,9%), Siraj Bucium (96,81%), Geprocon SA (97,7%), Mecanica Bucium (53,21%) și Impact Alliance Moldova (49%).

De asemenea, el a mai fost implicat în cinci firme, dar două dintre ele se află în lichidare, iar trei sunt deja radiate. În total, firmele lui Giani Canschi au avut afaceri de aproape 300 de milioane de lei (n.r. – 60 milioane euro) și un profit de 38,3 milioane lei (7,6 milioane euro), adică o rată a profitului de aproximativ 12,6%, pe parcursul anului trecut.

