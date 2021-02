Fără pic de ambiţie, fără pic de ruşine

Poli: Brănescu (’24 - Brînză) – Cană (’46 - Vega), R. Popa, Baxevanos, Buşu – Mihalache, Passaglia (’67-Gaitan) – Onea, Vanzo (’46 - Flores), Popadiuc – Zajmovic (’74-Al. Zaharia). Antrenor: Adrian Kerezsy.

Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, Bălaşa (’80 Papp), M. Constantin, Bancu – Nistor, Mateiu, Cicâldău – Cîmpanu (’76 Bărbuţ), A. Ivan (’69 Mamut), Baiaram (’76 V. Constantin). Antrenor: Dragoş Bon.

Arbitri: Lucian Rusandu; Vladimir Urzică, Stelian Slabu.

0-1, min. 27: Bancu a scăpat liber pe stânga, a pasat în faţa porţii, Ivan a înscris lejer;

0-2, min. 35: Nistor, cu un şut de la 14 metri la care Brînză putea face mai mult;

0-3, min. 57: Baiaram pasează din lateral stânga, Cîmpanu pleacă dintre Popa şi Baxevanos şi înscrie din careu.

Condusă de pe bancă de un antrenor de la Academia de juniori, Adrian Kerezsy, în condiţiile în care golgeterul echipei, Andrei Cristea, numit duminică şef al băncii tehnice, era în izolare, bolnav de COVID-19, fără alţi nouă jucători (Djuranovic, Axinte, Calcan, A. Stan, Fr. Cristea, Acosta şi De Iriondo sunt infectaţi cu noul coronavirus, Frăsinescu şi Platini - accidentaţi), Poli a fost o pradă uşoară aseară pentru înfometata trupă a “leilor” craioveni. Fără victorie de şapte meciuri, oltenii au luat pulsul “victimei” în primul sfert de oră, care a fost lipsit de ocazii, şi apoi au atacat fără milă. Iaşi a rezistat cât timp a fost Brănescu pe teren, portarul ieşenilor parând cinci şuturi, două, trimise de Cîmpanu şi Bancu în minutul 21, periculoase, la ultimul mingea fiind deviată în bară. Accidentarea fostului coleg de vestiar a lui Buffon a generat căderea redutei moldave, Ivan finalizând ca la antrenament în minutul 27. Simţind miros de sânge, oaspeţii au muşcat în continuare. În minutul 30, după ce Brînză a respins greşit şutul lui Cîmpanu, Vătăjelu a trimis în bară, iar peste cinci minute Baxevanos şi-a bătut joc de o minge, pe care a pierdut-o uşor, iar Nistor a dus scorul la 0-2. Pe finalul primului act oaspeţii au mai avut câteva ocazii de a scrie pe tabelă scorul ce reflecta realitatea, neprezentarea Politehnicii în prima repriză, însă nu le-au concretizat. Ratările au dus doar la amânarea apariţiei logicului 0-3 până în minutul 57, când Cîmpanu a marcat din ceea ce a fost singurul şut cadrat al CSU după odihnă, în condiţiile în care în primul act expediaseră nouă încercări pe poartă.Poli nu a profitat de faptul că după a treia reuşită oltenii au redus turaţia, gazdele având o singură ocazie de gol, semnată de Al. Zaharia în minutul 76.

Fără Pancu pe bancă, îndepărtat după eşecul de joia trecută, cu UTA, la cererea primarului Iaşului, Mihai Chirica, Politehnica a fost astfel, la fel ca în disputa cu FCSB de sâmbătă, un sac de box, deranjantă fiind atitudinea sub orice critică a jucătorilor, până şi raportul faulturilor (9-18) spunând multe despre nivelul de implicare a gazdelor.

“Ceas elveţian” pentru Poli

^ Poli îl aşteaptă astăzi pe mijlocaşul elveţian Matteo Fedele (28 ani), care a jucat în ultima perioadă în Franţa, la Valenciennes. Fedele are un CV notabil. La juniori a trecut pe la Lausanne, Lille şi Sion, la ultima echipă debutând la seniori. În ţara natală a mai evoluat la Grasshopper, apoi a trecut în Italia, la Carpi, Bari, Foggia şi Cesena. În sezonul 2018-2019 a jucat la CSU Craiova, unde a fost coechipier cu A. Cristea, apoi a trecut în Franţa. ^ Nu numai gazdele nu au avut antrenor principal, ci şi oaspeţii. După demiterea lui Cornel Papură de săptămâna trecută, “secundul” Dragoş Bon a asigurat interimatul până la numirea unui nou antrenor. ^ După meci, Onea şi Passaglia au spus public că au încredere în capacitatea lui Andrei Cristea de a antrena. ^ În condiţiile absenţelor masive din tabăra gazdelor, Poli nu a putut nici să-şi completeze banca de rezerve. Rezerve neutilizate au fost Mensah, Cabral şi Moisa. ^ De la gazde nu numai A. Cristea a evoluat în trecut la Craiova, unde e născut Buşu, ci şi R. Popa. ^ După partidă, Pancu a spus că demiterea lui a fost pripită, ţinând cont de problemele uriaşe de efectiv, şi s-a arătat foarte supărat pe şefii Iaşului pentru că Mihalache a jucat aseară. “Am avut o înţelegere cu oficialii Craiovei ca Mihalache să nu joace în retur. Asta pentru că în tur, după accidentarea lui Koljic, nu au depus un certificat care putea să-l suspende o lungă perioadă pe Mache. Când am plecat de la Poli, le-am cerut expres să respecte acest lucru, pentru că mi-am dat cuvântul faţă de nişte oameni. Iar Mihalache a jucat! Cred că le voi bloca telefoanele!” a spus Pancone.

Declaraţiile tehnicienilor

Adrian Kerezsy: “Nu ştiu dacă a fost o execuţie, însă în prima repriză parcă a fost un antrenament al oaspeţilor, care au avut foarte multe ocazii, nu ne-am ridicat la nivelul lor. În a doua repriză ne-am mai revenit, însă victoria e fără drept de apel. Accidentările, îmbolnăvirile îşi spun cuvântul. Cred că această echipă nu a avut două etape la rând aceeaşi echipă în tot campionatul! Acum, se pare că l-am pierdut şi pe Brănescu, care e suspect de ruptură. Mai e lipsa de forma a unora, lipsa de pregătire a altora. Vestiarul are nevoie de Andrei. Până vine el, vom încerca să obţinem un rezultat pozitiv cu Sepsi”.

Deagoş Bon: “Ne-am dorit foarte mult victoria. Ştiam că e un meci dificil, dar băieţii au recepţionat mesajul meu. A fost o descătuşare, au jucat cu plăcere, am făcut o partidă spectaculoasă. Cred că scorul nu poate fi pus la îndoială”.

Clasament

1.FCSB 20 14 3 3 47-19 45 (^15)

2. CFR 20 13 5 2 27-9 44 (^14)

3..Craiova 21 11 7 3 26-13 40 (^10)

4. Sepsi 20 8 9 3 33-20 33 (^3)

5. Clinceni 20 7 9 4 21-17 30 (0)

6.Chindia 20 7 7 6 17-16 28 (-2)

7. Botoşani 20 7 6 7 28-25 27 (-3)

8. Viitorul 20 5 10 5 28-27 25 (-5)

9.Dinamo 20 7 4 9 23-24 25 (-5)

10.Mediaş 20 7 3 10 26-31 24 (-6)

11.UTA 20 6 6 8 17-29 24(-6)

12.FC Argeş 20 4 8 8 19-27 20(-10)

13 .Astra 20 4 7 9 25-31 19 (-11)

14.Voluntari 20 4 5 11 24-33 17 (-13)

15.FCH 20 3 8 9 19-30 17 (-16)

16..Poli Iaşi 21 4 3 14 19-47 15 (-18)

Golgeteri: Man, Tănase (FCSB) – 14- - Keyta (FC Botoşani) – 11; Luckassen (Viitorul) - 9

