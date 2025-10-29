U Cluj a întors scorul cu Metalul Buzău după un final dramatic. FC Argeș a obținut și ea o victorie în Cupa României

FC Argeş a condus cu 2-0 (Seto ’29, Brobbey ’34), înainte să fie egalată (Achim ’59, Zakir ’78) şi ca Matos să înscrie pe final, în minutul 85, golul victoriei în partida din grupa A a competiţiei.

Tot miercuri, în grupa C, Universitatea Cluj a învins în deplasare Metalul Buzău, scor 2-1. Metalul a deschis scorul în minutul 45+3, prin Dumitrache, din penalti. Pentru clujeni au înscris Trică ’50 şi Taiwo ‘90+1.

Miercuri se mai dispută următoarele partide, ambele în grupa B:

18:30: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

21:00: Gloria Bistriţa – FCSB

Programul meciurilor de joi:

Grupa A

Joi, 30 octombrie, 21:00: CSC Dumbrăviţa – Rapid

Grupa B

Joi, 30 octombrie, 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploieşti

Grupa D

Joi, 30 octombrie, 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt

Joi, 30 octombrie, 19:00: FC Botoşani – Farul Constanţa

