SPORT

U Cluj a întors scorul cu Metalul Buzău după un final dramatic. FC Argeș a obținut și ea o victorie în Cupa României

De Redacția
miercuri, 29 octombrie 2025, 18:00
1 MIN
Formaţia FC Argeş a învins, miercuri, în deplasare, scor 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa 1 a fazei grupelor Cupei României Betano, potrivit News.ro.

FC Argeş a condus cu 2-0 (Seto ’29, Brobbey ’34), înainte să fie egalată (Achim ’59, Zakir ’78) şi ca Matos să înscrie pe final, în minutul 85, golul victoriei în partida din grupa A a competiţiei.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Tot miercuri, în grupa C, Universitatea Cluj a învins în deplasare Metalul Buzău, scor 2-1. Metalul a deschis scorul în minutul 45+3, prin Dumitrache, din penalti. Pentru clujeni au înscris Trică ’50 şi Taiwo ‘90+1.

Miercuri se mai dispută următoarele partide, ambele în grupa B:

18:30: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

21:00: Gloria Bistriţa – FCSB

Programul meciurilor  de joi:

Grupa A

Joi, 30 octombrie, 21:00: CSC Dumbrăviţa – Rapid

Grupa B

Joi, 30 octombrie, 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploieşti

Grupa D

Joi, 30 octombrie, 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt

Joi, 30 octombrie, 19:00: FC Botoşani – Farul Constanţa

