FC Barcelona este campioana Spaniei. Catalanii, au câştigat cu 2-0 derbiul cu Espanol

Golurile au fost marcate de Lamine Yamal ’53 şi Lopez ‘90+5. În minutul 80, de la Espanol a fost eliminat Leandro Cabrera.

Ca urmare a acestui rezultat, FC Barcelona are, cu două etape înainte de finalul sezonului, un avans de şapte puncte faţă de a doua clasată, Real Madrid, astfel că are titlul garantat. Catalanii au 85 de puncte, iar Real Madrid are 78.

FC Barcelona va evolua în faza ligii din Liga Campionilor. Vor juca în principala competiţie intercluburi continentală şi Real Madrid, Atletico Madrid (locul 3), Athletic Bilbao (locul 4) şi ocupanta locului 5 (Villarreal sau Betis). Echipa din Barcelona a câştigat în acest sezon şi Cupa Spaniei, dar şi Supercupa Spaniei.

