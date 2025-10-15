FC Barcelona i-a prelungit contractul lui Frenkie De Jong până în 2029

Mijlocaşul, al cărui contract expira în iunie 2026, a semnat miercuri un nou acord care îl leagă de clubul catalan până în 2029. De la sosirea sa în 2019, olandezul a disputat peste 250 de meciuri în tricoul blaugrana.

În şase ani la club, el şi-a îmbogăţit palmaresul, câştigând de două ori campionatul Spaniei, de două ori Cupa Spaniei şi de două ori Supercupa Spaniei.

