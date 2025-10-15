MICA PUBLICITATE
SPORT

FC Barcelona i-a prelungit contractul lui Frenkie De Jong până în 2029

De Redacția
miercuri, 15 octombrie 2025, 18:45
1 MIN
FC Barcelona a anunţat, miercuri, prelungirea contractului lui Frenkie De Jong până în 2029, scrie News.ro.

Mijlocaşul, al cărui contract expira în iunie 2026, a semnat miercuri un nou acord care îl leagă de clubul catalan până în 2029. De la sosirea sa în 2019, olandezul a disputat peste 250 de meciuri în tricoul blaugrana.

În şase ani la club, el şi-a îmbogăţit palmaresul, câştigând de două ori campionatul Spaniei, de două ori Cupa Spaniei şi de două ori Supercupa Spaniei.

Etichete: contract, FC Barcelona, Frenkie De Jong

