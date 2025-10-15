FC Barcelona i-a prelungit contractul lui Frenkie De Jong până în 2029
FC Barcelona a anunţat, miercuri, prelungirea contractului lui Frenkie De Jong până în 2029, scrie News.ro.
Mijlocaşul, al cărui contract expira în iunie 2026, a semnat miercuri un nou acord care îl leagă de clubul catalan până în 2029. De la sosirea sa în 2019, olandezul a disputat peste 250 de meciuri în tricoul blaugrana.
Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
În şase ani la club, el şi-a îmbogăţit palmaresul, câştigând de două ori campionatul Spaniei, de două ori Cupa Spaniei şi de două ori Supercupa Spaniei.
Publicitate și alte recomandări video