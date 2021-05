FC Politehnica: Din nou, cu jumătăţi de măsură

Pe 4 septembrie 2020, într-un editorial, am avertizat, încă o dată, că, pentru a nu risipi bani aiurea, autorităţile locale ar trebui să-şi asume o poziţie hotărâtă legată de finanţarea clubului de fotbal. Fie asigurarea unui buget ferm, stabil, fie anunţul clar că Iaşul nu-şi permite să cheltuiască banii necesari existenţei clubului. Pentru un trai decent în Liga I, un club ca Poli avea nevoie de circa un milion de euro anual de la oficialităţile locale, excluzând datoriile. “Varianta de mijloc, finanţarea insuficientă, în salturi, care asigură cârpeli de pe o zi pe alta, colorată şi cu planuri pompoase şi sloganuri populiste, înseamnă bani irosiţi, aruncaţi într-o construcţie şubredă, păcălirea perpetuă a celor care încă mai speră ca echipa de fotbal a oraşului să poată să se lupte măcar de la egal la egal cu formaţiile unor localităţi cât un cartier al Iaşului şi doar amânarea unui deznodământ inevitabil, retrogradarea şi chiar desfiinţarea” mai precizam în articolul încheiat astfel: “(…) capii administrativi ai Iaşului vor trebui să analizeze, să tragă concluzii şi să le spună apoi ieşenilor cum e treaba cu fotbalul şi banii publici: albă sau neagră. Cu gri nu mai merge!”

Din păcate, avertismentele au fost în van, în sezonul trecut mergându-se, în continuare, pe “gri”. Datoriile uriaşe existente încă din startul anului trecut, 1,8 milioane euro conform lui Ciprian Paraschiv, nu au fost stinse, antrenorul Daniel Pancu a lucrat tot turul cu jucători care nu au încasat vreun salariu, s-a ajuns apoi pentru scurt timp cu salariile la zi, iar în acest an, după unele plăţi discreţionare, aiuritoare, făcute de Consiliul Director, Poli nu a mai fost mângâiată de alte salarii. Instabilitatea financiară a fost una din cauzele principale ale retrogradării în Liga a II-a, banii cheltuiţi de municipalitate în 2020, circa 0,9 milioane euro, fiind astfel aruncaţi pe geam.

Nici eşecul usturător recent nu dă semne că trezeşte capii oraşului. După cum v-am informat, în culise se vorbeşte despre posibilitatea ca vineri să fie aprobată de către Consiliul Local Iaşi alocarea unei felii către Politehnica Iaşi din tortul de peste 200 de milioane de euro cât reprezintă bugetul oraşului. Suma vehiculată că va fi propusă este de 3 milioane lei, adică aproximativ 600 000 de euro.

Aceşti bani nu lasă Politehnica să moară. Dar nici nu o face să trăiască. Cu datorii anunţate de circa 1,8 milioane euro, cu nevoi de aproximativ 500 000 de euro pentru a rula în turul sezonului următor, Poli nu va închide taraba, însă va continua să se chinuiască, agonia prelungindu-se. Asta şi pentru că, decuplată de la robinetul consistent al drepturilor de televizare din Liga I, Poli va rămâne, aproape sigur, fără sponsori consistenţi, care nu au cum se se alăture unui club măcinat de scandaluri, cu fani rupţi total de “patronat”.

Chiar dacă banii de la CL vor stinge câteva datorii presante, se va pleca şchiop în pregătirea Ligii a II-a, un eşalon mult mai greu decât pare la prima vedere. În ipoteza în care se va confirma că municipalitatea va pune pe masă 3 milioane lei, chiar dacă unii fotbalişti ar accepta reducerea pretenţiilor, Poli ar rămâne cu datorii de circa un milion de euro şi fără niciun cent pentru pregătirea campionatului viitor. Iar echipa, care nu are antrenor, are un singur jucător peste 21 de ani sub contract, Răzvan Onea. Dacă nu se va schimba nimic, Politehnica ar putea fi victimă sigură şi în eşalonul doi, iar banii alocaţi vor fi, iarăşi, aruncaţi în vânt. Chiar şi dacă spre fotbal se vor duce în acest an cinci milioane lei, aşa cum s-a discutat iniţial, Poli va rula tot pe marginea prăpastiei.

Un alt aspect important va fi cine va cheltui banii publici, în condiţiile în care la butoane continuă să se afle un Consiliu Director atacat, cu excepţia biroului numărul 1 din Primărie, din toate părţile. Dar, despre acest subiect cu alt prilej. (Ovidiu MINEA)