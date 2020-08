FCSB cu Becali, Viitorul fără Hagi

Nici nu a început bine campionatul şi iată că, după încă o etapă contabilizată, se întrerupe pentru a face loc meciurilor reprezentativei din Liga Naţiunilor cu Irlanda de Nord şi Austria. Fiind început de campionat, toate meciurile sunt echilibrate. Liderul clasamentului (se poate vorbi, forţând nota de un lider), FCSB are de înfruntat pe teren propriu, un adversar cu care are o istorie recentă destul de densă:figuri de o parte şi de o alta, răzbunări, renunţări, capitulări, acuzaţii, dezminţiri, bornele principale fiind salvarea Viitorului de la retrogradare în primul an (2013) după un neverosimil 2-5 în Ghencea, dar şi titlul suflat fostei „Stele” în 2017 de puştimea lui Hagi, care nu l-a mai ascultat pe domnu' latifundiar şi a jucat cu „răutate”. Acum, elementul interesant este prezenţa pe banca tehnică a spaniolului Ruben de la Barrera Fernandez, după ani şi ani de chinuri şi grimase „hagiografice” pe banca tehnică.FCSB a defilat pe terenul Astrei, echipă care a dovedit multă bunătate în concepţia becaliană. Viitorul a pornit cu stângul, 1-1 cu UTA, care însă promite o evoluţie peste aşteptări în acest sezon. Nu atât prin transferuri, cât şi prin alte „investiţii”. Meciul de la Arad, cu FC Voluntari, ar putea fi un derby al „tigrişorilor” ediţiei, gruparea din nord-estul Capitalei fiind şi ea pusă pe fapte mari. Astra, echipa cea mai feştelită în etapa inaugurală, se duce la Craiova, care nu mai poate fi un „infern” în vremurile pe care le trăim. Şi dacă ne uităm bine la program, găsim şi derbiuri: iatâ derbiul moldovenesc Botoşani – Iaşi (cam dezechilibrat, deocamdată), un posibil derby al ligii secunde în absenţa pandemiei (Chindia – Dinamo) şi unul al trecutului play-out: FCH – Academica. CFR vrea să-şi înece amarul pe seama lui Sepsi, iar dacă ne gândim bine, nici Gaz Metan-FC Argeş nu e un „solist” sigur. Aşa e la început de campionat, până se aşează clasamentul..

Programul etapei a II-a (28-31 august)

Vineri: Gaz Metan Mediaş - FC Argeş (ora 18:00), UTA – FC Voluntari (21:00)

Sâmbătă: FC Hermannstadt – Academica Clinceni (18:00), CFR Cluj – Sepsi Sfântu Gheorghe (21:00).

Duminică: FC Botoşani – Poli Iaşi (15:30), Universitatea Craiova – Astra Giurgiu (18:00), FCSB – FC Viitorul (21:00).

Luni: Chindia Târgovişte – Dinamo Bucureşti (21:00).