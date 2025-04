FCSB, mai aproape de titlu după remiza Dinamo Bucureşti – CFR Cluj, scor 1-1

Perica a ratat o bună ocazie pentru Dinamo, în minutul 30, când a trimis cu o lovitură de cap pe spaţiul porţii lui Hindrich. Tot gazdele au mai fost într-o situaţie favorabilă în minutul 49, prin Patrick Olsen, care a şutat peste poartă dintr-o poziţie excelentă. Opt minute mai târziu Perica a rămas singur cu portarul clujenilor şi a încercat să lobeze mingea, dar lovit slab şi Hindrich a respins.

Unicul gol al meciului a venit în minutul 64, când Meriton Korenica a executat o lovitură liberă de pe partea stângă, iar mingea a fost deviată de Alexandru Pop în propria poartă. Dinamo a egalat tot dintr-o fază fixă, în minutul 85, la un corner. Mingea a fost bâlbâită în careu şi Mărginean a trimis-o în plasă.

Dinamo – CFR s-a terminat 1-1 şi clujenii sunt pe locul 3 în clasament, cu 35 de puncte, la şapte puncte de lider, FCSB. Dinamo e a cincea, cu 30 de puncte.

DINAMO: Al. Roşca – Sivis (C. Costin 84), Mărginean, Homawoo, Opruţ (Antonio Luna 90+3) – G. Milanov (C. Soare 84), P. Olsen, C. Cîrjan – Selmani, Perica, Al. Pop (Hakim Abdallah 84). ANTRENOR: Zeljko Kopic

CFR CLUJ: Hindrich – Aly Abeid (Graovac 90), Bolgado, M. Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic (Al. Păun 90), Korenica (Deac 90) – Nkololo (Fică 60), L. Munteanu (Juric 71), M. Kamara. ANTRENOR: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: C. Cîrjan 63, P. Olsen 82, Selmani 90+4 / Djokovic 82

Arbitri: Andrei Moroiţă – Mircea Orbuleţ, Imre Bucsi

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Iulian Dima

