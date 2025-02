FCSB, pe post de exemplu

În Serie A, prestigiosul campionat de fotbal al Italiei, apar tot mai mulți români, nu numai la nivel de jucători, ci și la cel antrenorial, și cel managerial. Cel mai important meci de până acum din Liga Campionilor, ediția curentă, a fost dat pe mâna unei brigăzi românești de arbitri, în frunte cu Istvan Kovacs. Campionatul nostru cel de toate zilele, numit acum pompos Superligă, a ajuns la un nivel de suspans greu de găsit și în cele mai simandicoase ligi ale Europei. Iar peste toate, vine ca din neant strălucitoarea calificare a FCSB în optimile Ligii Europa, care, adăugând diferențele de organizare, dificultate și prestigiu care au modificat structura competițiilor europene, pare a fi egalat rezultatul deosebit al numiților „eurofantastici” din 2006 și se apropie de cel mai mare rezultat al fotbalului românesc de club, noaptea înstelată de la Sevilla anului 1986. Adăugăm ca precedent calificarea naționalei la Euro 2024 garnisită cu depășirea fazei grupelor și cu victoria din grupa de „Nations League”, dar și cu speranță (îndreptățită) de viitor pentru calificarea la Cupa Mondială din 2024.

Îți vine să te întrebi dacă e bine să ne hrănim cu iluzii? O vorbă care definește, pe undeva, nația română, zice că „nu e bine să-ți faci iluzii, ca să nu ai deziluzii”. Într-adevăr – zic paremiologii ad-hoc – Cristi Chivu este doar al doilea antrenor care profesează în serie A, după Mircea Lucescu, dar are un contract limitat până în vară, când Parma are serioase (ne)șanse de a retrograda și de cariera antrenorială a fostului fundaș de la Inter Milano s-ar alege – zice-se – praful! Că Dennis Man se află în pierdere de turație, Vali Mihăilă este „rupt”, iar Florinel „Mbappé” Coman e dat cu împrumut limitat la Cagliari, după care –odată cu retrogradarea „Parmei romena” – se va întoarce în oaza-i nebinecuvântată de Qatar. Sub oblăduirea controversatului Kyros Vassaras, arbitrii românii au asaltat tărâmul interzis al categoriei „Elite”, dar, de fapt, Pișta Kovacs din Carei n-are o imagine prea grozavă. Mai ales în „Marca” realistă și madridistă, când îi dai „galben” lui Belligham și văduvești echipa lui Ancelotti pentru turul următor al Ligii Campionilor, nu dă de bine. Nu contează că ai fost impecabil în rest, dacă fluieri în biserică atunci când cântă popa. Referitor la campionatul românesc, un „da” categoric, a devenit foarte apetisant, dar nivelul este scăzut (și asta, din păcate, se vede cu ochiul liber), greșelile de arbitraj abundă, cu VAR cu tot, iar kir Vassaras le justifică și le apără cu cloșca de la Pietroasa. Naționala o lăsăm un pic la o parte, fiindcă deocamdată Mircea Lucescu caută să astupe găurile și apoi avem destul timp să vorbim de-acum înainte.

Performanța FCSB (urmașa din punct de vedere sportiv al Stelei) este, pe ansamblu, absolut remarcabilă, cu atât mai mult cu cât este total neașteptată. Să ne amintim că, înainte de startul în Europa League, binecunoscătorul Meme Stoica, mai mioritic, decât însuși baciul Gigi, spunea că ar fi mulțumit, dacă, la capătul primei participări în acest megaformat european, ar strânge măcar patru puncte din opt meciuri. Au fost 17 puncte, plus o dublă victorie în play-off, cu PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, cel obsedat, de fake-uri fotbalistice care fac – dixit – ca o mare echipă grecească antrenată de un român să fie bătută de trei ori, ultima dacă cu strigături (!) de o mică echipă românească pregătită de un grec. Și încă cipriot pe deasupra!

Am fost (recunosc spășit!) partizanul ideii că titlul național obținut în vara trecută de FCSB nu este ceva benefic pentru fotbalul nostru și asta din cauza metodelor autocrate ale patronului Gigi Becali, metode care pot prolifera (dacă n-au început deja să prolifereze!) încurajate de succesul echipei bucureștene. Acum, însă, succesul s-a prelungit și lumea nu-i mai crede pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii ca antrenori de paie, că numiții chiar știu să antreneze, în ciuda amestecului patronului în ciorba schimbărilor, ba chiar unii grăiesc că oierul Gigi, fără școală de antrenori la bord, a început să învețe din fotbalul acesta prin care se tot învârte încă de pe vremea Stelei de la Sevilla, ba chiar, odată cu ștampila anilor, să deprindă și nițică diplomație. Departe de a face elogiul lui Becali sau Meme (au și ei derapajele lor!), trebuie subliniat că FCSB s-a convins că, în fotbalul de azi, a juca din trei în trei zile este o obligație și că dacă n-ai posibilitatea să ai două echipe de rulat, trebuie să-și transformi jucătorii în lei-paralei pregătiți exemplar fizic. Dacă, recent, antrenorul Dan Petrescu de la CFR se plângea că echipa este persecutată la alcătuirea programului din etape, cei de la FCSB n-au probleme cu asta. Poate nu întâmplător, echipa lui Elias a ajuns unde a ajuns, iar CFR, Craiova ș.c.l. se împiedică de alde Paphos, Laci, Pyunik swau Tbilisi (nu de mult și măreața trupă fecesebistă pățea astfel de rușini!).

Dar, în final, dincolo de pesimismul în piele de realism al românului, de ce să nu credem că fotbalul nostru se înscrie pe o nouă traiectorie strălucitoare? Că naționala va relua șirul calificărilor, că fotbaliștii români vor fi din nou respectați în campionatele de top, că echipele noastre, stimulate de exemplul fecsebist, dar și de aportul la coeficientul național UEFA, nu vor mai claca penibil în primele tururi. Deocamdată vedem că fotbalul progresează ceva mai rapid decât sportul românesc în general. Cu România în general e altă poveste, dar vorba unui chibiț de fotbal ancestral: „Să fim sănătoși și… Dumnezeu cu Roger Milla!”.

Publicitate și alte recomandări video